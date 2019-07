Egy megyényi plusz pénzt hagyunk ott idén nyáron a balatoni boltokban

A nagy hőségben is betérünk vásárolni a boltba, sőt, a nyaralás alatt is. A nyári hónapokban több mint 40 milliárd forintot költenek a nyaralók a Balaton parti boltokban, ez több, mint egy megye átlagos havi boltos bevétele, ami 31 milliárd forint volt 2018-ban.

Még a statisztika sem takargatja, sőt, meg is mutatja, hogy a nyári melegben sokan rohannak a Balatonra, a legnagyobb üdülőhelyünkre és ott költekeznek is szépen a boltokban. Kinyitnak a szezonos boltok is a tó partján, hiszen télen nekik nem éri meg pusztán a helyben lakók miatt felhúzni nap mint nap a redőnyt - számol be a blokkk.com.

Egyébként is változnak nyáron a költekezési szokások, nem csak az időjárás miatt. Igaz, sokkal több a turista is, de a legtöbben ilyenkor mennek szabadságra, ráadásul iskolaszünet is van, a drága táborozás pedig nem megy egész nyáron. Így otthon is esznek a diákok, ami az élelmiszerboltok forgalmát húzza felfelé. Ott vannak a nyári vásárok is, amitől nem omlik össze a bolt és ki lehet söpörni a fölös készletet.

Balaton parti boltos parti

Szűkre szabott időben a balatoni nyár, igazából az iskolaidőszakban tombolnak a tóparton a nyaralók, hiszen ekkor tud együtt lenni és menni a család. Igaz, emiatt a június az csak félszezoni hónap, hiszen az iskolazárás a közepére esik és a balatonosok tapasztalatai alapján augusztus 20 után már lanyhul a szezon. Szeptemberig pedig a többség lelép a tópartról.

A statisztikából megyénként lehet kiolvasni a nyári forgalom változásait, nekünk sem marad más módszer. Elöljáróban meg kell jegyezni, hogy a 2018-as 11 ezer milliárdos boltos költekezésből a főváros és Pest megye elvisz 4 ezer milliárd forintot. Így a 19 megyének összesen 7 ezer milliárd forint körüli boltos költekezés jut, aminek havi átlaga 31 milliárd forint, tehát ehhez kell méricskélni, januárral, karácsonnyal és nyárral együtt. Nos, az előbbieket is mérlegre dobva már nem is olyan kis összeg az a 40 milliárd forint feletti költekezés, ami 2017-ben és 2018-ban volt, a balatoni térség három megyéjének boltos költekezését megdobva. Hoz egy megyényi átlagos pénzt a Balaton a nyaralók zsebéből.