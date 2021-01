Durva szervízszámlát kaphat, aki ilyen autót vett: lépéseket sürget az autóklub

A LED-es fényszórók és hátsó lámpák ma már számos új autó alapfelszereltségei. Az erős fényforrások hosszabb ideig működnek, mint a hagyományos halogén izzók, de ha meghibásodnak, az drága mulatság lehet, ugyanis a legtöbb esetben csak cserével orvosolhatóak a problémák. A Német Autóklub szerint pedig ez akár százezres tétel is lehet, ezért kezdeményezték, hogy az autógyártók oldják meg, hogy olcsóbb legyen a javíttatás.

Mára a LED-es fényszórók szinte teljesen felváltották a xenonos lámpákat az autóiparban. Az új technológiának számos előnye van, hiszen a LED-ek fényesebbek, mint a halogén lámpák, energiatakarékosabbak és hosszabb az élettartamuk is. A fényt is könnyebb irányítani, így az új technológiák már lehetővé teszik azt is, hogy ne vakítsuk el a szembejövőket, mégis rendesen lássuk az utat.

Az autógyártók szerint a LED-es lámpák legalább 15 évig fognak működni. Az ADAC szakértőinek véleménye szerint ez azonban nem elég: elmúltak azok az idők, amikor az autókat 15 év után leselejtezzük, a mai járművek átlagosan sokkal hosszabb ideig tartanak ki. Ha pedig a LED-es lámpák megadják magukat, akkor ki kell cserélni őket, ami elég drága mulatság.

A fényforrások Idővel elhasználódnak, fényerejük az évek során csökken. Ha a kibocsátott fénymennyiség a gyári érték 70 százaléka alá esik, akkor a LED fényforrást elhasználódottnak tekintik. Hogy ez mikor következik be, az nagymértékben függ a hűtés és a hőleadás hatékonyságától.

Az izzólámpákkal ellentétben a LED-ek nagyon érzékenyek a hőmérsékletre: minél magasabb a hőmérséklet, annál hamarabb használódnak el. Nagyon meleg környezetben, például forró motortérben, kondenzátor közelében lényegesen lerövidülhet a LED-es fényszórók élettartama. A jármű kivitelétől függően a LED-ek különféle típusokban más-más élettartammal rendelkeznek, de az ADAC kutatása szerint ezeknek a lámpáknak üzemideje 3000 és 10000 óra között lehet, a hátsó lámpák gyakran tovább is bírják.

Ám ha egyszer beüt a baj, akkor drága mulatság lesz a csere. Ugyanis jelenleg nem lehet nagyon javítani az egyes alkatrészeket a LED-es lámpákban, csak csével orvosolható a problémák jelentős része, ami több százezres tétel is lehet egy márkaszervízben.

A Német Autóklub szerint, sokkal célszerűbb lenne, ha a gyártók előírnák, hogyan kell csere nélkül megjavítani a LED-es fényszórókat. Ha például csak a vezérlő elektronika hibásodott meg, miközben a LED-ek még működnek, akkor elegendő lenne azt kicserélni. Az egyszerűbb, és olcsóbb javítások érdekében az ADAC a következő elvárásokat fogalmazta meg az autógyártókkal szemben:

Javítási koncepciókat kell kiadni annak érdekében, hogy a javítások olcsók legyenek, és az erőforrásokat fenntartható módon használják fel.

A cserélhető alkatrészeket egy LED-es lámpatestbe kell beépíteni.

A LED-es világítás élettartamát az autók tervezett élettartamához kell igazítani.

De mi magunk is tehetünk azért, hogy a LED-lámpáink sokáig zavartalanul működjenek: sokan elkövetik azt a hibát, hogy valamilyen súrolószerrel, plírral tisztítják meg a búrát, ám ez az ADAC szerint tilos! Hiszen ezek a műanyag lámpatestek speciális, UV-álló védőréteggel vannak bevonva, és ha ez károsodik, akkor a lámpa sokkal hamarabb bemattul, felülete károsodik.

A szakértők azt javasolják, hogy ha mindenképpen meg akarod tisztítani a lámpákat, akkor inkább kérd szakember segítségét.

Címlapkép: Getty Images