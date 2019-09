Durva: ennyi jut egy nap élelmiszerre az átlagos magyarnak

A friss statisztika szerint a boltban egy ember egy nap átlag 1054 forintot költött első félévben élelmiszerekre. Mobiltelefonra jutott napi 38 forint, amit persze félre kellett tenni, ruhára pedig 243 forint. Az építőanyag vásárlás nőtt a leggyorsabban.

Ennivalót, innivalót nem csak az élelmiszerboltból veszünk, de fordítva is igaz, porszívót is vehetünk az élelmiszeres nagyáruházban. A boltos statisztika egyrészt a különböző boltféleségeket csoportosítja - üzletfajtánként-, így megtudható, mennyi például az élelmiszerboltok, vagy éppen a bútor és műszaki áruházak forgalma. Ráadásul például a legnagyobb hipermarketek szinte mindent árulnak, de műszaki áruházban is árulnak kávét, ha már van kávéfőző.

Az előbbiektől eltérően bolttípusoktól függetlenül azt is összegzi a statisztika, hogy az egyes áruféleségekből mennyit vásárolnak a családok. Ez a mérés is a boltos vásárlások növekedését mutatja, de itt már áruféleségekként is lehet turkálni az adatokban.

Az élelmiszerekre költjük a legtöbbet, függetlenül attól, hol árulják. utána a ruhaféleségek jönnek a sorban, majd az építőanyagok, barkácsholmik. 2019 érdekessége, hogy testápolási cikkekből, kozmetikumokból nem nőtt előző évhez képest a vásárlások értéke.

A növekedés tempóját nézve a 20 százalékos ütemet közelítette az építőanyagok, barkácsféleségek piaca és a bútorvásárlás, ezeket a területeket az elektromos háztartási gépek követték a sorban.

És akkor rézletesen

A Blokkk.com összegzése szerint 2019 első félévében egy átlagos magyar 1054 forintot költött élelmiszerre és italra, 6,9 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Ruhára, lábbelire naponta 243 forint jutott, 8,3 százalékkal több, mint a tavalyi első félévben. Az építőanyagokra 19,1 százalékkal költöttünk többet: napi 158 forintot. Ellenben kozmetikumokra egy százalékkal kevesebb ment el, napokra leosztva 111 forint.

Bútorra 55, tisztítószerre pedig 52 forint ment el naponta egy átlagmagyarnak - előbbi 18,1, utóbbi 8,2 százalékos növekedés egyetlen év alatt. Elektromos háztartási gépekre naponta 61 forintot kölötttek el a magyarok (17,4%-kal többet, mint 2018 első hat hónapjában), a mobiltelefonok pedig 38 forintot vettek ki naponta a kasszából, ami 15,2 százalékos emelkedést jelent tavalyhoz képest.

Összességében egy fő átlagosan 96 ezer forintot kölöttt havonta a kiskerekben, napokra leosztva ez 3198 forintot jelent.