Durva akció a magyar boltláncnál: mindenki kedvezményt kap, aki így fizet

Az önkiszolgáló kasszák megléte és terjedése nem újdonság Magyarországon. Az azonban igen, hogy most egy olyan hazai boltra bukkantunk, ahol fizetnek is azért, hogy a vásárlók ezeket a kasszákat részesítsék előnyben. A vásárlás végösszegéből ugyanis minden esetben kedvezményt kap az, aki Kasszás Erzsi helyett maga csipogtatja le a portékáit.

Nem véletlen, hogy ma már egyre több nagyáruházban vásárolhatnak a magyarok önkiszolgáló kasszák segítségével. Ez az újítás első blikkre ugyanis meglehetősen jó megoldásnak tűnik a boltos világban mostanra bődületes méreteket öltő munkahiány kezelésére. Hiszen a kereskedői logika alapján az önkiszolgáló kasszák bevezetésével kevesebb húsvér kasszásra lehet szükség a jövőben vagy a pénztárnál ülő mostani kollégákat, - ha működik önkiszolgáló kassza - könnyebben át lehet terelni más területekre.

Nem véletlen, hogy a legnagyobb hazai boltláncoknál, ahol ténylegesen a legégetőbbek a munkaerővel kapcsolatos kérdések, már régóta fizethetnek a magyar vásárlók önkiszolgáló pénztáraknak. Ilyen lehetőség többek között adott a Tescónál, az Auchannál vagy akár a Spar, Interspar üzletekben is. Jogosan vetődik azonban fel a kérdés az emberben, hogy ha már elmegy a boltba költeni a pénzét, akkor miért kellene még azt a procedúrát is neki magának végigcsinálnia, ami egyébként egy külön "szakma" munkája volt, és munkája még most is a jelenben.

A válasz erre sokféle lehet, van, aki bizonyára élvezi, hogy maga csipogtatja le a termékeit, esetleg az önkiszolgáló kasszáknál kisebb a sor, és akkor a kasszánál töltött ideje még úgy is kedvezőbb lesz, ha bénázik a vonalkódok beolvasásával vagy a megfelelő pékáru kikeresésével a rendszerből. Megint másoknak eszük ágában sincs saját maguknak végezni ezt a tevékenységet, hiszen rendkívül macerásnak tartják, az alkoholokért szükség van például egy kártyás jóváhagyásra az életkor miatt, ami csak egyetlen eladónál található meg, őt viszont másik 3 önkiszolgáló kasszás vásárló foglalja le éppen a sokmagvas buci mennyiségének pontatlansága, egy blúz nyakában megbúvó lopásgátló vagy éppen egy többször lecsippantott üdítő miatt.

Hoppácska

Na, de mi lenne akkor, hogyha a bolt gyakorlatilag fizetne azért, hogy a vásárlók az önkiszolgáló kasszákat részesítsék előnybe? Vagyis pontosabban, egy meghatározott nagyságú százalékos kedvezményt adnának a megvásárolt tételek árából akkor, hogyha azokat magunknak fizetjük ki egy önkiszolgáló kasszában... Úgy látszik a magyarországi Príma ezzel a gondolattal játszadozott el, és meg is csinálták. Legalábbis egy budai üzletükben biztosan:

A Pénzcentrum szerkesztőségéhez eljutott kép tanúsága szerint az a vásárló, aki az újonnan telepített önkiszolgáló egységek valamelyikében fizet, 5 százalékos kedvezményt kap vásárlásának végösszegéből. Nem nehéz kiszámolni, hogy egy 5 000 forint bevásárlásnál ez 250 forint kedvezményt jelent, míg

egy 10 000 forint értékű, nagyobb bevásárlás esetén már 500 forintnyi kedvezmény üti a vállalkozó szellemű fogyasztó markát.

Ez persze első blikkre nem tűnik soknak, de azt nem szabad elfelejteni, hogy mindezért maximum egy kis saját idővel fizetünk, és lehet, hogy összességében, azzal például, hogy nem kell sorban állnunk, még időt és spórolunk. És mindezért, ha a fenti példát vesszük alapul még az áruház fizet nekünk 500 forintot. Vagy ennél nyilvánvalóan kevesebbet, ez mind a bevásárlás értékén múlik. Ha például csak 2 000 forintért vásárolunk, akkor a saját magunk fizetési bére csupán 100 forint, és így tovább.

A bolt stratégiája jelen esetben az, hogy a vásárlóit bizonyos kedvezményekkel megpróbálja átszoktatni egy újfajta fizetési procedúrára. Azt persze érdemes megjegyezni, hogy a bolti plakát tanúsága szerint az akció csupán "visszavonásig érvényes". Úgyhogy, aki azért szeretne egy kis pénzt keresni, hogy saját maga csipogtatja le a portékáit egy adott boltban, annak nem árt sietnie. Arról egyébként nem is beszélve, hogy a bolt akció azon túlmenően, hogy elég jó ajánlatnak tűnik egy kis plusz munkáért cserébe, koránt sem veszélytelen. Már ami magát az önkiszolgáló pénztárrendszer bevezetését illeti.

Korábbi kutatások ugyanis arra mutattak rá, hogy bár az önkiszolgáló pénztárak megfelelő hosszú távon segíthetnek a munkaerőhiány csökkentésében, ezzel egyidejűleg veszélyesek is a boltra nézve. A felmérések ugyanis azt mutatták, hogy az önkiszolgáló kasszák terjedésével a vásárlók felbátorodnak, és a lopások száma megugrik, ezzel meglehetősen nagy károkat okozva, a már amúgy is - bolti oldalról nézve - tetemes beruházási költségek mellé.