Drasztikus drágulás a magyar boltokban: van ami 226 százalékkal többe kerül

Brutális drágulás a magyar boltokban: ez kerül 226 százalékkal többe

Néha a szánk is tátva maradt, amikor megnéztük, mennyit is drágultak az egyes termékek Magyarországon az elmúlt 4 évben. A legnagyobb áremelkedés minden kétséget kizáróan a zöldségeknél volt: a káposzta több mint duplájára, a vöröshagyma másfélszeresére drágult 2015 és 2019 között. Eközben a húsoknál is érdekes folyamatok mentek végbe. A Pénzcentrum azt is kiszámolta, hogy mennyivel drágultak a szolgáltatások a vizsgált időszakban. Hát, ennek sem fogunk örülni...

Robban a bírságbomba: 30 napja maradt annak, akinek kertes háza, földje van

Az idei évben is júliustól szabhatnak ki bírságot a parlagfűvel fertőzött területek miatt, bel- és külterületen egyaránt. És ez nem csak üres fenyegetőzés. A Pénzcentrum információi szerint tavaly összesen 4025 esetben szabtak ki a hatóságok növényvédelmi bírságot, melyek együttes összege meghaladta a 202 millió forintot.

Egyik napról a másikra veszítheti el munkáját 330 ezer magyar melós

2018-ban a magyar dolgozók 7,3 százaléka számított ideiglenesen alkalmazott munkaerőnek, ez körül-belül 330 000 munkavállalót jelent. Nekik gyakorlatilag, határozott idejű munkaszerződésük okán meg vannak számlálva a napjaik, hiszen ha lejár a kontraktus, könnyen lehet, hogy örökre elveszítik addig végzet munkájuk.

Több ezer magyar munkavállaló búcsúzhat 10 ezer forinttól május 31-én

Tavaly óta új kormányrendelet szabályozza a SZÉP-kártyát. Az egyik legfontosabb változás, hogy míg korábban a juttatásokat csak az utalást követő második év május végéig lehetett felhasználni, addig mostantól ezek az összegek már megmaradnak a munkavállalók SZÉP-kártya számláján, csupán a kibocsátó havonta 3 százalék díjat von le belőlük. Igaz, ezzel az előnnyel csak azok élhetnek, akik megkötötték SZÉP-kártya szerződésüket. Akik május 31-ig nem szerződnek, azok a 2017-ben kapott, el nem költött összeget már nem tudják felhasználni, a kibocsátó azt vissza fogja utalni a munkáltatónak.

Fontos levelet kapsz a bankodtól: ki ne dobd, ilyen ajánlat nem lesz többet!

Hamarosan magyarok tízezrei kapnak levelet a bankjuktól, hogy változó kamatozású jelzáloghiteleiket fix kamatozásúra cseréljék. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) így akarja felhívni a legveszélyesebb hiteleket fizető ügyfelek figyelmét arra, hogy egyre nagyobb kockázatot jelent a változó kamat. Sokan azonban kimaradnak a tájékoztatásból, pedig nekik is jól jöhet az adósságrendezés.

Halálos kór szedi áldozatait Magyarországon: többezer férfi és nő hal bele

Az Eurostat, dohányzás ellenes világnap alkalmából kiadott jelentéséből az a szomorú valóság rajzolódik elénk, miszerint Magyarországon okozza arányaiban a legtöbb elhalálozást a tüdőrák az EU-ban. A betegség ráadásul sokkal inkább érinti a férfiakat, mint a nőket hazánkban, 2016-ban 5 542 és 3 341-en haltak bele a gyilkos kórba.

Ne őrizgesd az eurót a fiókban: most még átválthatod forintra

Tovább folytatódik az euróbankjegyek megújítása, a kisebb címletek után most a 100 és a 200 eurósból is újat vezetnek be.