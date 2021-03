Drágul a sonka: ennyivel kérhetnek többet idén a húsvéti csemegéért

Már csak két hét van hátra húsvétig, és a fogyasztóknak nem jó hír, hogy érzékelhető mértékben emelkedik a hagyományos ünnepi étel, a sonka ára.

Az ágazati szakemberek szerint nem 1-2 százalékról van szó, hanem ennél nagyobb mértékű áremelés várható. Idén eddig a tavalyi hasonló időszakhoz képest átlagosan 10-15 százalékkal drágultak a füstölt hústermékek - számol be a Népszava. A mennyiség valószínűleg idén sem csökken, de éppen az áremelkedések miatt az ágazat a tavalyi mintegy 13 milliárd forintos árbevétel helyett akár 15 milliárd forintra számíthat.

A húsvéti gyorsérlelt, főtt sonkának kilója már 1400-1500 forintért is kapható, míg a hagyományos érlelésű termékek 2500-3000 forintba is kerülhetnek. A speciális készítmények pedig ennél is drágábbak, 3000-6000 forintot is kóstálhatnak, de végeredményben a határ a csillagos ég.

