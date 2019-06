Drága kütyüket kaptak a suli végén a magyar gyerekek: ezek fogytak a legjobban

Véget ért a tanév, a jó bizonyítványért sok gyerek kap jutalmul valamilyen videojátékos ajándékot - derül ki az Extreme Digital eladási számaiból. A legnépszerűbb terméknek a játékkonzol, a kontroller, a monitor, valamint a billentyűzet-egér-headset triumvirátus számít. Röviden összefoglaljuk a szülőknek, hogy mire érdemes költeniük, és mire nem.

Manapság a gyerekek már nemtől és kortól függetlenül előszeretettel űzik a videojátékokat, szüleik azonban nem feltétlenül vannak tisztában azzal, hogy melyik a legújabb gép, vagy melyik kiegészítő melyik eszközzel kompatibilis.

Akonzol és a kontroller, a két örök sláger

A konzolok - ezek közül is a Sony PlayStation 4 és a Microsoft Xbox One különböző modelljei - a legnépszerűbbek az Extreme Digitalnál. A két gyártó fej-fej mellett halad, egyik hónapban az egyik ad el többet, a másikban a másik, a Nintendo Switch egyelőre kevésbé népszerű. Bármilyen konzolt is szeretnénk venni a gyermeknek, érdemes megtudakolni, hogy a barátai mit használnak, mert egyelőre a rivális gyártók termékeivel nem lehet egymás ellen játszani. A gyakori leárazásoknak köszönhetően konzolokból sokszor több fogy, mint a videojátékok futtatására alkalmas PC-kből, mert ez utóbbiak sokkal drágábbak - cserébe viszont nem csupán játékra alkalmasak.

A webáruházban különálló termékkategóriát képeznek a PC-s és konzolos irányítók: ezek a második legnépszerűbb terméknek számítanak, négyből három konzolhoz vesznek extra irányítót. Ez logikus is, hiszen a kontrollerek fogyóeszköznek számítanak, nélkülözhetetlenek, ha egy barátunk ellen szeretnénk játszani a tévé előtt, és nem is túl drágák, tehát ideális ajándéknak számítanak. A vezetékes Xbox-irányító PC-vel is használható, a PlayStation-, és a Nintendo-irányítók viszont csak a gyártók gépeivel működnek.

Nagyon fogynak a gamer monitorok

Az eladási számok alapján a gamer monitorok idén feljöttek a harmadik helyre: ezek játékgépekkel és PC-vel egyaránt használhatók. Mitől gamer egy monitor? Attól, hogy olyan laposképernyő-panellel szerelik fel, amelyen a játékos mozdulatai minimális, szinte nem is érzékelhető késleltetéssel jelennek meg. A drágább típusok emellett a megszokottnál jóval nagyobb, 144 hertzes képfrissítést biztosítanak, ami a játék közbeni gyors jeleneteket elmosódás nélkül jeleníti meg.

Mivel tavalyhoz képest mintegy húszezer forinttal csökkent a videojátékos képernyők átlagára, ezek most népszerű ajándéknak számítanak, a legnépszerűbb márka közülük az LG. A legtöbben 27-32 colos, vagy ennél is nagyobb, tehát már tévéméretű képernyőt választanak, és ezek között is kimagasló az ultra-HD felbontású modellek aránya, pedig az utóbbiak előnyeit csak a konzolok csúcsmodelleivel, vagy egy erős PC-vel lehet kihasználni.

Billentyűzet, egér, headset: belépő a battle royale világába

A monitorok után a gamer billentyűzetek, egerek és mikrofonos fejhallgatók számítanak a legkeresettebb kiegészítőknek: 10 eladott konzolra 7,5 darab eladott billentyűzet, 6,8 darab gamer egér, és 7 darab eladott headset jut. Előbbieket elsősorban a PC-s játékosok, az utóbbiakat a konzolosok vásárolják. Népszerűségük leginkább a PUBG, a Fortnite és más hasonló játékok előretörése nyomán ugrott meg. A drágább, térhangzású típusokon játék közben azt is hallani, hogy milyen irányból lőnek az ellenfelek, ami ezeknél a játékoknál elengedhetetlen. A headsetek közül a Kingston, a billentyűzetekből a Spirit of Gamer, az egerek közül a Logitech termékeit választják leggyakrabban. Headset vásárlásakor arra kell figyelni, hogy a gyerek játékgépéhez, számítógépéhez való típust válasszunk, az egér/billentyűzet használata pedig egyelőre a PC-sek kiváltsága.

Van, amiből a hagyományos a jó vétel

Már szinte minden termékből létezik játékosokra tervezett változat: hangfalból, wifi-routerből, és alaplapból is, ám ezek sokszor csak a tarka led-világításuk miatt számítanak annak. Nem véletlen, hogy e terméktípusokból a vásárlók többsége a nem-gamer típusokat részesíti előnyben.

Van azonban példa az ellenkezőre is: a gamer forgószékek közül a kevésbé feltűnő típusokat sokan irodai használatra vásárolják, ami nem meglepő, hiszen ezeket a bútorokat eleve úgy tervezték, hogy hosszabb időn át is kényelmes legyen ülni bennük. Gamer székből a Gamdias, hangfalból a Genius a legfelkapottabb márka az Extreme Digitalnál.