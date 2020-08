Drága itthon a hús? Ne panaszkodj, ennyit fizetnek a szlovákok, csehek

A húsárak az év minden szakaszában nagy jelentősséggel bírnak, azonban hol a karácsony és a húsvét, hol a nyári grillszezon miatt állnak meg a vásárlók, és gondolkoznak el a húspult felett: mennyit drágultak a húsok egy, 5, vagy 10 év alatt. A húsárakra rengeteg körülmény - mint például az afrikai sertéspestis, a madárinfluenza, a takarmányárak változása, fagykár, aszály vagy éppen a koronavírus járvány - van hatással, de még emellett a folyamatos kitettség és árváltozás mellett is meglepetést hozott 2020. Előbb ugyanis az egekbe kúsztak, most viszont csökkenni kezdtek itthon a húsárak, amelyek úgy tűnik, tovább csökkenhetnek még az év során. Persze nem minden ilyen országban ilyen szerencsés a lakosság: Európában van, ahol háromszoros áron adják a húst, mint hazánkban.

A sertéságazatot idén az afrikai sertéspestis, illetve az idegenforgalom, a vendéglátás és a közétkeztetés tetszhalála sodorta nehéz helyzetbe. Viszont májusban sertéshús folyamatos emelkedése megtorpant, majd március eleje óta 25-30 százalékkal csökkent.

Ahogy arról beszámolt a Pénzcentrum, júliusban rengeteg húskészítmény ára csökkenést mutatott, végre fellélegezhettek a magyar vásárlók a járványt követő drasztikus áremelkedés után. Azonban nem csak havi összevetésben csökkentek a húsáruk árai: a szárazkolbász például 2019 júliusához viszonyítva 22,7 százalékkal olcsóbb lett múlt hónapban. A sertéscomb, és a gépsonka ára is csökkent múlt évhez képest a KSH adatai alapján. Júniusról júliusra pedig a sertéskaraj havi átlagára 8,9 százalékot, a sertéscomb 5-öt, az olasz felvágott 3,8-at csökkent.

Miért olcsóbb most a sertéshús?



Persze, a járvány alatt az egekbe szöktek az árak, viszont már előtte is folyamatos drágulás volt tapasztalható. Hiszen 2019-ben az afrikai sertéspestis tornászta fel az árakat: év közepén egy kiló élősertést 500 forint körüli áron vettek át a vágóhidak, ezt pedig követte a fogyasztói ár is, így idén január-februárban már 8-10 százalékkal többe került a sertéshús a boltokban. Persze más termékek ára is drágult, de a hústermékek áremelkedésének gyorsulása ezen a grafikonon jól megfigyelhető:

A koronavírus járvány begyűrűzése pedig csak még feljebb vitte a húsárakat: azok a tavalyi fogyasztói árnál közel 20 százalékkal lettek magasabbak. Azonban éppen a koronavírus járvány későbbi hatásai azok, amelyek miatt most éppen zuhannak a húsárak, főként a sertérhús készítményeké.

A választ termelői oldalon találjuk, mely jól mutatja a magyar árak függését a német húsipartól: mivel Kína már nem exportál Németországból, ezért azokon a vágóhidakon többlet keletkezett, így többet tudnak hozzánk is szállítani, ami jótékony hatással van a sertéshúsok árára. Ezen felül a boltok is akciózni kezdték a sertéshúst, hiszen ezzel rengeteg vásárlót meg lehet fogni azután, hogy a húsárak az egekbe emelkedtek egy év alatt.

Máshol is elég kritikus a helyzet húsfronton



Hogyha összehasonlítjuk, milyen húsárakkal kell együtt élnie a lakosságnak Európa különböző országaiban, azt láthatjuk, hogy a magyar árak még nem is olyan vészesek. Az országok húsárait arányaiban számolta ki az Eurostat, az Európai Unio átlagát véve a 100-as értéknek, és megnézték, ehhez hogy aránylik az egyes helyeken az átlagos húsár.

A legmagasabb árat a svájciak fizetnek a kontinensen, toronymagasan előznek mindenkit (234,7). A mögöttük következő Izland (155,7) a húsárindexben csaknem 80 ponttal le van maradva. Az EU-n belül 2019-ben Ausztria vezette a sort (145,1), az osztrák húsárakkal csak a luxemburgi, francia, holland és belga árak versenyezhettek.

Magyarország (75,3), ahogy a legtöbb szomszédos ország az EU-s index (100,0) alatt van, előz minket húsárak tekintetében Szlovénia (96,9), Horvátország (83,4), Szlovákia (81,1); mögöttünk pedig Szerbia (67,4) és Románia (62,7). Tehát az uniós húsárakhoz viszonyítva Magyarországon még mindig jobb a helyzet húsfronton, kérdés, hogy milyen hatással lesz hosszú távon a járvány az aurópai húspiacra.

Amennyiben Kína, és más nagyobb exportőrök elzárkóznak az elől, hogy messziről jött húsokat vegyenek, akkor ezen a piacon kell értékesíteniük a termelőknek az élőhúst, és a késztermékeket is nagy valószínűséggel. Viszont ha újra nyitnak majd a világpiacok pl. a német sertéshús irányába, lehetséges, hogy újra meglódulnak a magyar húsárak is. Ezt azonban nehezen lehetne megjósolni, hiszen azt is csak sejteni lehet, meddig marad velünk a koronavírus járvány.

Címlapkép: Getty Images