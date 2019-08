Drága hóbort terjed a magyarok között: ezt mindenképp tudni kell róla

Szerencsére ma már a hivatalos tetováló szalonokban szigorú higiéniai szabályokat betartva, profi művészek dolgoznak, de azért nem árt tisztában lennünk pár dologgal, ha tetoválást szeretnénk. Vannak betegségek, amelyek mellett nem szabad tetováltatni, és a tetoválás eltávolítása sem teljesen veszélytelen beavatkozás -hívja fel a figyelmet Dr. Sipos Péter, a Duna Medical center sebész szakorvosa. Mit kell tudnunk a bőrünkbe jutó anyagokról és a hogyan reagál a testünk a tetoválásokra?

A tetoválás során a pigmentet be a bőr felső- középső rétegébe juttatják a tetoválók. A festék pigmentek és festék összetevői, mint idegen anyag, gyulladásos reakciót váltanak ki, és ehhez hozzájárulhat toxikus, irritáló hatásuk, amely az esetek 20 százalékában viszketést, duzzanatot és elszőrtelenedést is okozhat. Nagy részét a tetoválók jól tudják kezelni, de ha sokáig fennállnak a tünetek, gyulladás, allergiás reakció vagy tumor is felléphet.

Miért fontos a higiénia?

Fontos, hogy tiszta környezetben készüljön a tetoválás, hiszen gyakran előfordultak fertőzések, melyek száma a steril technikának köszönhetően csökkent, de ennek ellenére megjelenhet a bőrön előforduló Strepto- és Staphylococcus fertőzés, ami bőrgyulladást, bőrelhalást vagy akár szepszist is okozhat. Ha a pigment a bőr felső rétegébe szivárog, az bőrburjánzást indíthat be,

a nem kellő sterilitás következtében pedig hepatitis B,C, HPV és mycobacterium vagy akár HIV fertőzés is felléphet.

Mi kerül a bőrbe?

A tartós festékek legtöbbje valamilyen fémet tartalmaz, amely szabadon helyezkedik el a bőr alsóbb rétegében. A tetoválás után néhány nappal, vagy héttel később az adott bőrterületen allergiás ekcéma (kontakt dermatitis) jelentkezhet. Az is előfordulhat, hogy a festékek néhány hónappal vagy évekkel később úgynevezett granulomatózus gyulladást váltanak ki, ilyenkor kicsiny csomócskák jelennek meg a tetoválás mentén.

Egyes fémek, például a vörös és a sárga színű kadmium, súlyos fényérzékenységet okozhatnak napfénynek kitett helyen, ilyenkor a bőr megduzzad, vörös lesz és nedvezik. Fontos tudni, hogy a festékek egyéb alkotói is okozhatnak allergiás reakciót, például a tartósítószerként használt thiomersal, formaldehyde és propylene glycol.

Nem tetováltatunk, ha...

Vannak bizonyos betegségek, például a cukorbetegség, epilepszia, vérzékenység, amely kizárja, hogy tetoválást készítessünk. Annak sem szabad tetováló szalon közelébe menni, akinek szervátültetése volt, éppen gyermeket vár, akinél bőrrákot diagnosztizáltak, vagy a családjában előfordult ilyen típusú daganat. Nem szabad anyajegyre tetováltatni, viszont a szépen gyógyult, reakciómentes hegekre igen.

Fontos tudni, a tetoválás hatással van az izzadság mirigyekre, váladék termelésük kb. 50 százalékkal csökken, a kis területen elhelyezkedő esetén ezt nem vesszük észre, de nagy felületen levők estén rontja a hőháztartást.

Ha el kell távolítani

A kis tetoválást el lehet távolítani sebészi úton, de heget hagy maga után. A nagyobb felületen elhelyezkedő tetoválásnál ez lézeresen javasolt. A lézer speciális hullámhosszú fényt bocsájt ki, ez akadály nélkül hatol át a világos bőrön, a sötét színben (sötét színű festékben) azonban maximálisan elnyelődik, kölcsönhatásba lép vele és konkrétan szétrobbantja. Minél sötétebb színű a bevitt tetováló festék, annál jobban képes elnyelni ezt a lézerfényt.

Ahogyan a tetováló festékek pigmentje lézer hatására szétrobbannak és a kisebb alkotórészek a nyirokutakba, nyirokcsomóba kerülnek és itt lerakódnak, csak kis részük ürül ki a szervezetből. A festékek nanorészecskéket is tartalmaznak, melyek akadály nélkül bejutnak a véráramba és az agyba jutva idegkárosodást okozhatnak. Ezekről a részecskékről ma már feltételezik, hogy akár daganatot is okozhatnak, befolyásolják a fogamzó késséget és magzati rendellenesség is előfordulhat a tetoválás eltávolítását követően, így gyermeket tervező vagy váró nőknél különösen nem ajánlott az eljárás.

Így nem csak azért kell átgondolnunk, akarunk-e tetoválást, mert örök életünkben - de legalább is sokáig - viselnünk kell a bőrünkön, hanem azért is, mert egészségünkre is hatással lehet akár az elkészítése, akár az eltávolítása is.