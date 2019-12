Döbbenetes számok: ennyit szánnak karácsonyi ajándékra idén a magyarok

A karácsonyi vásárlási trendekben fordulat, hogy idén körülbelül 10 százalékkal kevesebben terveznek webshopból vagy szaküzletből ajándékot venni, mint tavaly. Idén is nyolctizedünk készül ajándékozni, átlagosan 38 ezer forint elköltött összeggel tervezünk és főként plázákból, hipermarketekből szerezzük be a már klasszikusnak mondható kozmetikum, ruha, könyv, élelmiszer vagy játék kategóriák valamelyikét. Hozzáállásunk a karácsonyhoz alapvetően pozitív, habár számos frusztrációink akad az ünnepek tájékán. Hajlamosak vagyunk túlhajszolni magunkat (28%), illetve sokan azt érzik, hogy elvárás ilyenkor a jókedv (34%). De azért a többség (54%) inkább örömtelinek éli meg és számukra a feltöltődésről (50%) szólnak az ünnepek. A karácsonyt nem kifejezetten szerető, "grincsek" aránya a lakosságban 16 százalék - derül ki a egy friss kutatásából.

Az ünnepi készülődés egyik fő eleme az ajándékvásárlás, idén is a 18-69 éves lakosság nyolctizede fog ajándékot vagy ahhoz szükséges alapanyagokat vásárolni. Saját kezűleg továbbra is a magyarok ötöde tervez ajándékot készíteni.

Az ajándékok beszerzésének elsődleges helyszíne idén is a pláza (60%), ezt követi a hiper- és szupermarket (57%). Az eddigi folyamatosan növekedő tendenciával szemben viszont, most kevesebben tervezik magyar vagy külföldi webshopokból (56% vs. 64%) és szaküzletekből (40% vs. 49%) beszerezni a fa alá valót.

Átlagosan 38 ezer forintot költünk idén karácsonyi ajándékra (az ajándékra nem költőkkel együtt 29 ezer forint a terv),

amit aktuális havi jövedelemből (59%) és megtakarításból is (51%) fedezünk - derül ki a Cofidis felméréséből. Ennél többet, 50-100 ezer forint közötti összeggel csupán 13 százalékunk tervez és elenyésző (6%) azok száma, akik 100 ezer forint felett költekeznek. Hitelből kevesen, a magyarok 5 százaléka vásárolja meg az ünnepi ajándékokat. Idén továbbra is sokan (40%) terveztek a fekete péntekkel, jellemzően előre gondolkodva és karácsonyi ajándékokat is vásárolva (85%).

A megszokott termékkategóriák hódítanak 2019-ben is, csupán kisebb sorrendbeli változások történtek az idén. Kedvenc ajándékaink még mindig a kozmetikum (46%) - ruha (42%) - könyv (41%) - élelmiszer (37%) - játék (36%) ötösfogatból kerülnek majd ki. A drágább ajándékok, mint például az ékszerek vagy a wellness-, utazás- vagy belépőjegyek kevesebb, mint ötödünk kosarába kerülnek majd.

Karácsonyi örömünnep némi melankóliával fűszerezve

A 18-69 évesek nagyjából fele az ünnepi készülődést inkább örömnek, semmint tehernek éli meg (54%). Maga a karácsony pedig alapvetően a pihenésről, feltöltődésről szól (50%), és ekkor igyekeznek a teendőket, ügyintézéseket a minimumra szorítani (49%).

Ugyanakkor sokunknak nem ismeretlenek a karácsonnyal együtt járó nehézségek sem. Frusztrációink mögött a túlterheltség és a saját magukkal szemben támasztott túl nagy elvárások állnak. A válaszadók több mint negyede (28%) túlhajszoltnak érzi magát az ünnepek alatt, ötödük (20%) megoldhatatlan feladatnak látja az előkészületeket, illetve rendszeresen túlszaladnak az anyagi lehetőségeiken (21%). Harmaduk (34%) pedig olyan elvárást tapasztal, hogy jól kell magát éreznie ilyenkor, ami azonban nem mindig sikerül. Tízből négy embert (39%) bánt, ha nem tud mindenkire annyi időt szánni az ünnepek alatt, amennyit szeretne.

Az összejöveteleket a megkérdezettek negyede sokszor fárasztónak tartja. A karácsony kapcsán felmerülő terhek a nők vállát jobban nyomják, és túlhajszoltabbnak is érzik magukat, mint a férfiak. Mégis összességében a nőkre jellemzőbb, hogy az ünnepeket örömnek és nem tehernek élik meg. De a mérleg összességében pozitív: a magyarok hattizede szereti a karácsonyt, és csak 16 százaléka nem, negyedük pedig a kettő között van. A karácsonyhoz fűződő viszonyt leginkább az határozza meg, hogy mennyire tudjuk örömként megélni az ünnepi készülődést és az, hogy olyanokkal töltjük, akikkel szeretünk együtt lenni és jól tudjuk magunkat érezni. Szerencsére kevesen vannak, akik egyedül töltik az ünnepeket (11%), köztük sokkal nagyobb arányban vannak a karácsonyt nem kedvelők.

Kik és miért utaznak külföldre az ünnepek alatt?

Közel kétharmadunk tartja elképzelhetőnek, hogy karácsonykor elutazzon. Viszont a karácsonypártiak és a "grincsek" is más-más motivációból. A napfényen, a melegen és az utazás örömén túl, a második tábor nem meglepő módon elsősorban menekülőútként tekint az utazásra, hogy megússza a karácsony körüli felhajtást (71% vs. 16%), illetve sokuknak jó mentség lenne a családi összejövetelekről való kimaradásra is (48% vs. 12%). A nem kedvelők körében többen vannak azok, akik karácsonykor egyébként is el szoktak utazni (18% vs. 8%), illetve sokkal inkább látják a pihenés, feltöltődés lehetőségét is (68% vs. 47%), mint azok, akik szeretik a karácsonyt.