Döbbenet a magyar piacokon: brutális árkülönbségekkel vásárolnak a magyarok

Drasztikusan kevés zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanak a magyarok: a lakosság több mint 60 százaléka csak hetente vagy annál is ritkábban visz be a szervezetébe a vitaminforrásokból. A téli időszakban kiemelten érdemes figyelnünk a gyümölcs- és zöldségfogyasztásunkra és a kisebb kínálatból is körültekintően válogatni. A HelloVidék összegyűjtötte azokat a zöldségeket és gyümölcsöket, amelyeket most is bátran kereshetünk a piacokon, különböző áruházak polcain és azt is megmutatjuk, hol érdemes beszerezni.

A HelloVidék gyűjtése szerint az őszi időszak nagy kedvence télen is hódít, így sütőtököt továbbra is beszerezhetünk ráadásul egy finom krémleveshez szükséges mennyiséghez a pénztárcánkat sem kell túlságosan kinyitnunk. Az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszerének adatai alapján Budapesten már 249 Ft/kg-os áron, vidéken (Szeged) pedig akár 150 Ft-ért is hozzájuthatunk a finom tökféléhez.

A téli ebédek és vacsorák különleges alapanyaga lehet a szuperélelmiszernek is mondható, rendkívül magas B₁-, B₂-, B₆- és C-vitamin tartalmú karalábé, a fejes káposztához hasonlító ízvilággal rendelkező még viszonylag unikálisnak számító kínai kel, az egyszerű kelkáposzta vagy fejes káposzta vagy a fekete retek, amely a 2018-as árakhoz képest is nagyjából tartotta a Nagybani Piacok termelői árait tekintve a 110 és 205 Ft között mozgó értékét.

A hatalmas népszerűségnek örvendő sárgarépa és burgonya ára sem változott sokat: fogyasztói árak tekintetében Budapesten a Vámház körúton mindkettő 248 Ft/kg-os áron, a Fehérvári úton pedig burgonya 198 Ft/kg-ért sárgarépa pedig az országos szinten is viszonylag drágának mondható 398 Ft/kg-os áron vásárolható. Sárgarépát 220-300 Ft/kg-ért tudunk venni Szegeden, Debrecenben pedig a budapesti Fehérvári úthoz hasonló, 380 Ft/kg a sárgarépa értéke.

Döbbenetes árakkal találkozhatunk, ha a levesből elengedhetetlen petrezselyem vásárlásán törjük a fejünket vagy éppen babfőzeléket készítenénk. A babfélék már a korábbi években sem voltak olcsók és ez idén sem változott: fajtától függően Budapesten 398 és 598 közötti áron szerezhetjük be az alapanyagot, Szegeden a fogyasztói piacon pedig 800 Ft/kg-ért.

Címlapkép: Getty Images