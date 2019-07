Dinnyeháború dúl a magyar boltokban: megindult a roham a Tescóba, Lidlbe, Aldiba

Eljött hát az idei dinnyeszezon, és vele együtt az igazi nyár is: ám a magyarok kedvenc nyári csemegéjét aranyáron mérik. Megnéztük, hogy miképpen alakult a boltok közötti árverseny. A dinnye mellett grillezni is imádnak a magyarok a meleg hónapokban: ennek a hozzávalói sem olcsók, de ha figyeljük a leárazásokat, akkor nem kell egy tehén árát kifizetni a kolbászért, húsért. A Pénzcentrum - szokásához híven - módszeresen kivesézte az egyes láncok akciós újságjait, hogy neked ne kelljen. Nem tesz semmit, titkon még élveztük is!

Arról már a korábbi akciós cikkben megemlékeztünk, hogy a magyar emberek élete már évszázadok óta összefonódik a dinnyével: hiszen ameddig nincsen jó dinnye a boltokban, addig nyár sincs - legfeljebb tikkasztó meleg, vagy hőhullám, de semmiképpen sem nyár. Szerencsére a hetekben már megérkeztek az első szállítmányok a frontra, így kijelenthető: országosan és visszafordíthatatlanul beköszöntött a nyár - és ezzel együtt kitört a dinnyeháború a hazai üzletekben.

Ráadásul a mézédes gyümölcs egyre kapósabb, ahogyan a hőmérő higanyszála egyre feljebb kúszik: a héten pedig ismét visszalopakodott a kánikula, így pedig a magyarok ösztönösen elkezdték habzsolni a dinnyét. A dinnyemánia pedig rendszerszerűen hozza magával az akciókat is: komoly az árverseny az üzletekben, a boltláncok egymásra licitálnak.

A dinnye ára ugyanakkor még mindig a lélektani határokat súrolja: Ledó Ferenc, a FruitVeB elnöke a Világgazdaságnak elmondta, bár az árak a szezon kezdete óta csökkentek, a hagyományos magvas dinnye ára 119-134 forint körül alakult a szezon második hetében, és ez még a termelőnek jövedelmet hoz. A kritikus szint 100 forint, ennél már csak a jobb hatékonyággal gazdálkodó termelők könyvelhetnek el jövedelmet, száz forint alatt viszont mindenki bukik.

A Pénzcentrum most megnézte, hogy az említett árhoz képest a magyar boltok milyen áron kínálják a magyarok kedvenc nyári csemegéjét.

A dinnye mellett a másik dolog, ami minden magyarnak eszébe jut a nyárról, az a grillezés: nincs is jobb hétvégi program, mint rádobni a rácsra a finomabbnál finomabb húsokat, és egyéb grilltermékeket. Olyannyira tombol a grillmánia az országban, hogy 2,4 milliárd forintnyi értékben 1200 tonna grillkolbászt vásároltak a magyarok tavaly május és augusztus között - tehát minden egyes magyarra több mint 10 dekányi jutott a csecsemőktől a legidősebbekig.

De nem csak a kolbász a menő: a grillsajtok eladása is nőtt: tavaly 755 millió forint értékű sajtot vásároltunk, ez 250 tonnát jelent. Ugyanakkor ezek sem túl olcsók, de ha valaki figyeli a leárazásokat, akkor rengeteg pénzt spórolhat. Úgyhogy azt is kibogarásztuk, hogy melyik boltban akciósak a grilltermékek és a szintén elég drága húsok, hogy neked ne kelljen.

Itt a tuti!



Az Auchanban a sertéskaraj kilója most csak 1349 forint, ugyanennyi oldalasért 1299-et kérnek. A csirkecomb kilója, ha 2-2,5 kilós vákuumcsomagolásban veszed, akkor csak 449 forint. A sertés darálthúst most 1099 forintos kilónként áron mérik. És akkor meg is érkeztünk a dinnyéhez: a Smooth sárgadinnye kilója 298 forint, a mini dinnyéből pedig 278 forintba kerül egy kilónyi. Az Auchan magszegény görögdinnyét is árul, egy kiló 148 forintért kapható, továbbá van sárgabelű is, annak kilója 168 forint. Különleges mézdinnyét is árulnak: 398 forintos kilónkénti áron.

Kemény akcióval szállt be a dinnyeversenybe a Lidl, ahol most 148 helyett 119 forintért adnak egy kilót a görögdinnyéből. Emellett vannak grillezéshez előkészített húsok is: a marinált tarja 1799-es kilónkénti áron megy, a szeletelt, pácolt csirkemellből fél kiló 829 forint. Emellett báránnyal durrantották be a grillakciókat: a bárányszegy-oldalasból 799 forint 300 gramm, a comb kilója pedig 5990, a gerincből egy kiló 3799 forintba kerül. Van báránylapocka is, 600 gramm 2999 forintba kerül. A szalonnasütőkre is gondoltak: 300 gramm erdélyi szalonna 799 forintért kapható. Sőt, 14999 forintért egy komplett elektromos grillt is vehetsz, 449-ért pedig 10 darabos papírpohár, vagy -tányér pakkot kaphatsz. 2799 forintért pedig vágódeszkákat árulnak.

Az Aldiban a filézett csirkecombból fél kiló csak 529 forintba kerül, ugyanennyi sertéstarja pedig 659 forintért kapható. 300 gramm csemege debreceni kolbász 399-be kerül. Az Aldiban is 119 forintba kerül egy kiló dinnye, a szőlő kilója pedig 599 forint

A Tesco sem fukarkodott: a kiválóan grill-kompatibilis sertéscomb kilója 1099 forintba kerül, a csomagolt, szeletelt karajból 360 gramm 719 forintért kapható, míg 750 gramm csirke felsőcombért 563-at kérnek. A szárny kilója 449, a mellfiléből pedig 1299 egy kilónyi. Sertéslapockából 2199 forint egy kilónyi, a tarja pedig 1349-be kerül. 10 deka füstölt csemegeszalonna 119 forint, a füstölt főtt tarja kilója pedig 1490-be kerül. A Tesco magyaros grillkolbászból 400 gramm 699 forintért kapható, de van sajtos grillkolbász is baconbe tekerve: abból 999 forint fél kiló. A lustábbak vehetnek előre pácolt, mézes mustáros csirkemellett is, 450 gramm 869 forintba kerül. A magszegény görögdinnyéból egy kilót 129 forintért adnak, a sima görögdinnye 109 forintos kilónkénti áron kapható. A minidinnyéből 149 forint egy kilónyi, van még sárgadinnye is, azt 329-ért mérik.

A Sparban a Tarvis alsó és felső csirkecomb-csomag 429 forintba kerül, ezért 400 grammot kapunk. Egy 910 grammos grillkolbász-tálért 2590 forintot kérnek, emellett van még fehér grillkolbász is, amiből 360 gramm 779 forint. A sertéslapocka kilójáért 1099-et kérnek, az oldalasból, dagadóból pedig 1349 forint egy kiló. Van még sörízesítésű grilltarja is, 1790-es kilónkénti áron.A marhacombból pedig 2790 forintba kerül egy kiló. A Sparban egy kiló görögdinnye 119 forintért kapható.

Az Interspar külön dinnyeoldalt is szerkesztett az újságba: innen tudhatjuk, hogy egy kiló görögdinnye 119 forintért kapható, míg a sárga húsú és a mindinnye kilója egyaránt 169 forintba kerül. A magszegény görög kilójáért 149 forintot kérnek, a sárgadinnyéből pedig 269 forint 1000 grammnyi. A Coco Rico csirkecombfilét akciózták le, most 1169 egy kiló belőle. Van még juharszirupban pácolt sertéstarja is, amiből 1790 forint egy kiló, illetve csevapcsicsi is kapható 1390-ért kilónként.