Csodaszer ez az őshonos magyar növény: szinte bármelyik kertben megterem

Sokak számára ismerősen csengő mondat, miszerint mindennap egy alma az orvost távol tartja. E népi bölcsesség mintájára az időközben felfedezett számtalan más "csodatévő" superfood is megérdemelne egy-egy jól csengő szólást, hátha nemcsak a magyar társadalom köztudatában, de a családok asztalán is sikerülne őket "meghonosítani". Ilyen, a Magyarországon méltatlanul alulértékelt faj a homoktövis, amely 10x annyi C-vitamint rejt magában, mint a citrom, és több mint 200, a szervezet számára hasznosítható értékes tápanyagot tartalmaz. A növény behatóbb megismeréséhez egy Csongrád-Csanád megyében gazdálkodó mezőgazdász házaspárhoz, az Évkerék Ökotanya tulajdonosaihoz fordult a HelloVidék.

A HelloVidéknek nyilatkozó szakemberek szerint, nekik nem kellett feltalálniuk a spanyol viaszt, ugyanis

Bbár Magyarországon is őshonos növényről beszélünk, mégis Németországban, a skandináv és balti államokban, Oroszországban már régóta ismert és használt fontos immunerősítő és kozmetikai alapanyag. A magyarországi ültetvények száma kb. 10 éve kezdett gyarapodni, és ezzel együtt a homoktövis hatásainak népszerűsítése is ekkor indult el, szóval a köztudatba most kezd igazán beépülni

- válaszolta meg Dr. Kiss László azt a kérdést, miért csak a kétezres éveket követően kezdtük el "felfedezni" a homoktövist.

A homoktövis nem véletlenül tartozik a szuperélelmiszerek közé, elképesztő beltartalma van és nagyon széles hatásspektruma. Gyulladáscsökkentő, szövet- és sejtregeneráló, erős antioxidáns hatású, roboráló, máj méregtelenítő, teljesítménynövelő, zsírégető, vércukorszint-kiegyenlítő és még kismillió pozitív hatása van az emberi szervezetre, így akinek konkrét egészségügyi problémája van ,vagy megelőző jelleggel használja, egész évben fogyasztja a homoktövis termékeket

