Csak kapkodjuk a fejünket: gigaakciók élesednek szinte a hét minden napján

Nem számít, milyen napot mutat novemberben a naptár: ennyi Black Friday sosem volt eddig, a vásárló nem győzi kapkodni a fejét. A műszaki áruházak egyszerre indítottak, és nem tudnak leállni. Így már persze langyosabbak a napok, hiszen tartalékolni kell a többire is. Az árstatisztikában azonban nincs nyoma a sok Black Friday-nak.

Az eMAG Extreme Digitalja már korábban elkotyogta, hogy 2019-ben egymilliárd forint körüli akciós kedvezményt tervezett adni a vásárlóknak a Black Friday napjára, valamint hogy az átlagos árengedmény 30-35 százalék lehet. Ebből ki is lehet számolni, hogy 3 milliárd forintnyi árukészletből kétmilliárd forint bevételt irányzott elő a cég. Egy évvel korábban másfél milliárd forint árengedmény volt a terv. Ez is azt mutathatja, persze más egyebek mellett, hogy a sok Black Friday közepette egy-egy kitüntetett novemberi napra kevesebb vásárló jut, így a többi napon is pörögni kell a versenytársak legnagyobb örömére. Aki nem lép egyszerre az akciózásban, az nem kap jó eredményt. És bizony az árengedmény is pénzbe kerül, hiszen kiesik a bevétel egy része, miközben a beszerzést fizetni kell (fontos adalék: nem pontos az a megállapítás, amit az egyik elemző írt a minap, hogy tilos a beszerzési ár alatti értékesítés, ilyen szabály csak az élelmiszereknél van).

Persze az év minden napján akcióznak a webáruházak, novemberben pedig belehúznak rendesen a Black friday címén. A Media Markt például meghirdette a maga Black Friday akcióját november 15-re, folytatja is a bűvös szlogen alatt egy héttel később, mintha mi sem történt volna - ez derült ki honlapjáról hétfőn reggel. Persze, akkor jön az eMAG, aki viszont előtte gyúrt rá alaposan nem kevés akcióval.

Az Euronics is előrébb lapozott a naptárban, így most már nem sokat ért az Extreme Digital - most ráadásul sorszám osztogatással pumpált - szokásos dobása, mely szerint ő mindig egy héttel beelőzte a többieket a korábbi években. És az is kérdéses, erősebb lesz-e a november a decembernél a webköltekezésben, hiszen november végén nem fog leállni az akciózás. Csak nem Black December lesz a neve, hanem kárácsony.

A vásárló így csak kapkodja a fejét, hiszen hiába mondják, hogy a Black Friday 2019-ben november 29-re esik a hagyományos menetrend szerint, de az áruházak ezzel nem sokat törődnek. Az eredmény pedig az, hogy egész novemberben Black Friday feliratokkal és a legkülönbözőbb naptárvariációkkal dúsítottak a webáruházas honlapok és a hagyományos boltok kirakatai is.

A legnagyobb műszakis áruházláncok így már november 15-én összecsaptak a Black Friday égisze alatt. Ők a Media Markt, aki piacvezető ebben a körben, a második a Euronics, a harmadik pedig az Extreme Digital, a hagyományos és a webáruházas forgalmat együtt nézve, hiszen össze is kapcsolják az akciókat is a Black Friday címén is.

Persze, lesz itt felfordulás még, hiszen a Media Markt áruházainak száma a tescos helyek elfoglalásával 24-ről 32-re nőtt, az Extreme Digital pedig az eMAG részese lett, ahol viszont sok részlet még el sem dőlt, csak annyi, hogy a most már magyar bejegyzésű eMAG leányvállalat a többségi tulajdonos. Egy biztos viszont, hogy a nagy karácsonyi rohamra, decemberre teljesen az új díszben várják a vásárlókat.

A többiek kisebbek, a notebook.hu például 5-6 milliárd forint között járt a legutóbbi beszámolója szerint, az egész műszaki cikk piac pedig 700 milliárd forintnyi nagyságrendű. Nem is hagyta ki azért a notebook.hu sem a többi műszakis lánc november 15-i Black Friday napját, és persze pénteket követően folytatta ő is.

A weben már más a sorrend, ott a eMAG és az Extreme Digital vezetget, de a Media Markt sem marad el sokkal, ha még külön nézzük az előbbieket, az Euronocs webszámai pedig nem nyilvánosak, de könnyen okozhatnának meglepetést.

Akció akció hátán, de hát ebből eddig semmi sem látszik az árstatisztikában

Az elmúlt években sem panaszkodhattunk a Black Friday hiányára, de hát máskor is egész hónapban és egész évben tolták az akciókat a webáruházak. Jó, de akkor mit is mutatnak az árstatisztikák. Megnéztük. Azt vizslattuk, hogy a Black Friday novemberi hónapját megelőzően hogyan változtak a műszaki cikkek árai a statisztikában, a teljes, hagyományos boltos műszaki piac egyes termékköreit nézve.

Összességében nem mozgatja a Black Friday az árakat, amiben nyilván szerepet játszik az is, hogy a túlsúly a hagyományos boltoké, de az is, hogy a legnagyobb műszakis láncoknál a boltjaikban is vannak Black Friday akciók, aminek viszont nincs nyoma.