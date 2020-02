Brutálisan nagyot megy a webshopping: ki jár még boltba?

A teljes magyar boltos világ 2019-es, 6 százalékos növekedéséhez 1,3 százalékot tettek hozzá a webáruházak. Megfordítva: web nélkül nem 6 hanem csak 4,7 százalék lett volna a boltos kisker növekedése. És van még bőven tere a webáruházaknak.

Egy kis történelem

A vásárló imád válogatni, ő már csak ilyen volt mindig is. Régen a Váci utca volt a válogatás, vagy éppen a kirakatok nézegetésének a legkedveltebb terepe, de más sétáló utcákon is sokan bóklásztak kirakatokat bámulgatva. Az egyes értékesítőcsatornák oldaláról hajdanán - réges-rég - a piacok annak köszönhették népszerűségüket, hogy egy helyen lehetett sok árus portékájából válogatni. A múlt század eleje táján indult hagyományos nagyáruházak is ennek köszönhették népszerűségüket, de kicsiben a falusi szatócsbolt is.

A piacokra visszatérve mindegy volt, hogy élelmiszert, vagy a későbbiekben ruhafélét, vagy éppen NDK-s lemezjátszót, vagy szovjet barkácskészletet árultak, hiszen például a rendszerváltás előtt a KGST piacokon is volt tolongás. És a kínai piacokon is, kicsit később. A hipermarketek is azzal taroltak néhány évtizeddel ezelőtt nekilódulva, hogy egy helyen szinte mindent meg lehetett nézni és persze vásárolni.

Tehát a vásárló mindig imádta, ha sokféleségből tud válogatni, csak éppen a piacterek változtak az évek során. És a web azt mutatja, hogy a kényelem sem utolsó (rossznyelvek szerint lusta is a vásárló fel-alá rohangálni, ha nem muszáj), a web árutömegét egyébként sem lehet egy helyen kiállítani és mindent megtapogatva körbesétálni - írja közleményében a blokkk.com.

Gyors, mint a szél

Magyarországon már az ezredforduló előtt is ügyködött egy-két webáruház, bár akkor az úgynevezett csomagküldők (a statisztika ma is őrzi nevüket), a postaládába katalógusokat bedobáló áruházak voltak akkortájt az otthoni vásárlásokban többségben, akik egyébként időközben már eltűntek a piacról.

Hivatalos adat nincs a családokat kiszolgáló webáruházak számáról, sokan ráadásul a hagyományos bolttal együtt viszik a webáruházukat, ezért számuk csak becsülhető, "szerintünk tízezer felettire" - írja a blokkk.com

A vásárlónak köszönhető végül, hiszen ő dönti el, hol vásárol, hogy évről-évre rohamos tempóban ugrik a webköltekezés. 2020-ra egy évtized alatt nézve hússzoros megugrás várható.

Összességében is nagyot megy

A statisztikában a kiigazítatlan növekedési mutató a legfontosabb, ami az ármozgások kiszűrésével mutatja a változást, tehát mennyiségben összegezve, mint ha darabban, kilóban, méterben, literben számolnánk. Ezt nézte most is a blokkk.com.

Végül az kerekedik ki, hogy az elmúlt években és 2019-ben is a boltos kiskereskedelem növekedéséhez 1-1,3%-kal járult hozzá a webáruházi piacbővülés. Megfordítva, webáruházak nélkül ennyivel kisebb lett volna a boltos világ növekedése.

Címlapkép: Getty Images