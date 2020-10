Brutális az árrés a horror-drága almákon: ezért ilyen drága a magyarok kedvence

Sokak szerint a fogyasztás csökkenésének egyik oka az, hogy egyre drágább az alma: lassan már a déligyümölcsök egy része is olcsóbb az almánál, akciós banánt sok üzletben kevesebbért lehet kapni, mint a szebb almákat - írja az ATV.hu.

A tévé riportjában több embert is megszólaltatott, akik közül sokan állítják, annak ellenére, hogy az alma az ország nemzeti gyümölcse, horror ára van. Éppen ezért nem is csoda, hogy ilyen árak mellett az alma a polcon marad. A termelő szerint ugyanakkor ők tényleg alacsony áron kínálják az almát, még úgy is, hogy a tavalyihoz képet fele annyi a termés.

Olyan 140-150 forintos áron veszi meg tőlem kereskedő. Tavaly meg az előző években nem volt ennyira magas az ára, eddig mindig kevesebb volt

- mondta egy termelő a csatorna híradójában. A szakember szerint azért is drága az alma, mert 27 százalékos áfa terheli. Ezen felül a tárolást a szállítást is bele kell kalkulálni az árba, de jól látszik, hogy a haszonkulcs is magasabb az átlagosnál az alma esetében.

