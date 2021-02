Bővül a Lidl termékkínálata: több lesz az egészséges, fenntartható és hazai

A Deloitte Magyarország 20. alkalommal hirdette meg a Zöld Béka Díjat, amely a nem pénzügyi jelentések készítése terén kiemelkedő teljesítményt nyújtó vállalatok elismerésére szolgál hazánkban. Az őszi pályázati időszakot követően egy 13 tagú, független szakértői zsűri előre meghatározott kritérium- és pontrendszer alapján értékelte a beérkezett jelentéseket, amelyek közül végül egyhangúlag két, 2020-ban először jelentést készítő vállalat bizonyult a legjobbnak. A Legjobb Fenntarthatósági Jelentés Díjat a Lidl Magyarország, míg a különdíjat a Nanushka International Zrt. kapta.

"A Lidl első alkalommal készített jelentése kiemelkedően jól strukturált, széles körű, a vállalat minden működési területére (üzletek, logisztikai központok, központi irodaház) és helyszínére kiterjedt. A jelentés tartalmát a 2019-ben elvégzett lényegességi felmérésük eredményei és a Lidl Felelősségi Modell (LRM) alapján, a GRI Standards iránymutatásai szerint elkészítette. Stratégiája 5 pilléren alapszik, mely konkrét és érthető. A mérőszámok egyértelműek, bázisértékkel, folyamatos értékeléssel, a teljesítésükre kitűzött határidőkkel. ISO és GRI szabványoknak megfelelő KPI-ok aránya magas, jól követhető, átlátható módon megjelenítve. Környezeti és társadalmi hatásait is bemutatja a Fenntartható Fejlődési Célokhoz (SDG-k) történő hozzájárulásukat ismertetve" - értékelte a Lidl jelentését Márta Irén, a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlesztésért (BCSDH) ügyvezetője, a Zöld Béka Díj zsűrijének elnöke.

"Kiemelkedő első jelentést olvashattunk a Nanushka-tól is: kiválóan megfogalmazott riportjuk egyfajta hitvallásként is értelmezhető, világos jövőbeli célokkal, miközben átlátható, informatív és egyértelműen átadja az elköteleződést, nemcsak jelentés szintjén, hanem a tényleges működés fenntarthatóvá tétele céljából is" - indokolta a Nanushka különdíját Márta Irén.

A teljes ellátási lánc fenntarthatóságára törekszenek

Kiemelten fontosnak tartjuk a fenntartható alapanyagbeszerzést, a magyar beszállítók támogatását, a műanyaghasználat csökkentését, felelős munkáltatóként a folyamatos bérfejlesztést. Törekszünk az egészséges, fenntartható és hazai forrásból származó termékkínálat bővítésére, segítjük a hátrányos helyzetű családokat. Büszkeség számunkra, hogy a fenntarthatósági céljainkat és eredményeinket bemutató első Jelentésünk szakmai körökben ilyen megtisztelő elismerésben részesült

- mondta Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője.



"A Nanushka nemzetközi növekedésével egyértelművé vált, hogy a fenntarthatóságot stratégiai fontosságú területként kezeljük, amelynek része, hogy transzparensek legyenek a működésüket, anyaghasználatukat és a folyamatainkat illetően" - ismertette Gubicza Ágoston, a cég igazgatósági tagja, a GB & Partners többségi tulajdonosa.

Mérföldkő számunkra, hogy elkészítettük első fenntarthatósági riportunkat, amelyet ezután évente tervezünk publikálni, biztosítva belső és külső átláthatóságunkat és elszámoltathatóságunkat. Folyamatosan növeljük a tanúsítottan fenntartható anyagok arányát a kollekciókban és 2025-re kitűzött célunk a 100 százalékban fenntartható forrásból származó, tanúsítvánnyal rendelkező anyagbeszerzés. Emellett továbbvisszük stratégiánkat az etikus ellátási lánc, körkörösség és karbonkibocsátás csökkentés terén. Célkitűzésünk, hogy 2030-ig 50 százalékkal csökkentsük kibocsátásunkat, 2050-re pedig a karbonsemlegesség elérése

- fejtette ki Baldaszti Péter, a Nanushka igazgatósági tagja, a Vanguards Group CEO-ja.

A 2021-es év kihívásai a jelentéstételben

"A vállalati jelentéstétel 2021-ben jelentős átalakuláson megy majd keresztül, mivel az új Európai Bizottság felülvizsgálata lezárul a nem-pénzügyi jelentések szabályozásáról és új szigorúbb szabályozás bevezetése várható 2021 márciusában. A Budapesti Értéktőzsde ESG Guide-ja a társadalmi egyeztetéseket követően szintén kiadásra kerülhet majd, amely így alapvető hatással lesz a tőzsdei vállalatok fenntarthatósági jelentésére és bevezeti azon nemzetközi standardeket idővel, melyek minőségi javulást hozhatnak a hazai fenntarthatósági jelentések terén.

Az idei évben várható a COP26 nemzetközi klímatárgyalás Glasgow-ban, amelyre a Science Based Targets Initiative például egy új Net-Zero címkével készül, egy olyan minőségi standard-al, amellyel a világ vállalati kitűzhetik a tudomány megállapításaival szinkronban lévő karbonsemlegességi céljukat.

Jelenleg nagyon kevés a karbonsemleges célt állító vállalatok száma Magyarországon, és világszinten is kevés a tudományosan megalapozott célokat választók száma.

Ezek a trendek már ettől az évtől begyűrűznek a magyarországi jelentésekbe is, de várhatóan az idei évről jövő évben készülő jelentésekben lesz tetten érhető. A jelentésírás standardjai is egy harmonizációs folyamaton mennek majd keresztül, amelynek pozitív hatása lehet a vállalatok jelentéstételére és reméljük egyszerűsíti, de egyben erősíti a jelenlegi számtalan standard közötti eligazodást és a szakmai szempontokat egyben" - mondta el Lukács Ákos, a Deloitte Fenntarthatóság és klímaváltozás üzletágának vezetője.

