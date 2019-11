Bolondnak is megéri: tízezreket húzhatsz le a bankodról, ha így vásárolsz

Ezek voltak 2019/45. hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon. A teljes írás elolvasásához kattints a címekre vagy a képes ajánlókra.

Ezen a héten a hitelek, a pénzügyek a magánéletben, a munka, valamint az egészség álltak a fókuszban és sokat foglalkoztunk azzal is, hogyan előzhetjük meg, hogy bűncselekmény áldozatai legyünk. Viszont a karácsony és a tél közeledtével a bevásárlást, shopingolást érintő hírek, akciók, kedvezmények kerültek leginkább előtérbe. Ne maradj le a fontos hírekről, kattints a címekre, vagy képes ajánlókra!

Vásárlás, kedvezmények, akciók



Kiderült a magyar boltok nagy trükkje: így fosztják ki a vásárlókat év végén

Még vasárnap is zajlik a Joy-napok, nyakunkon a black friday, és persze karácsonyig sem kell többet várni már, mint 6 hét. Ilyenkor lényegesen többet költünk, mint egy átlagos hónapban, hiszen a kereskedők mindent megtesznek annak érdekében, hogy befolyásoljanak minket. A szakember szerint egy újabb felesleges divatholmi megvásárlása helyett sokkal jobban is kihasználhatnánk ezeket az akciókat.

Itt a Tesco nagy bejelentése: rengeteg magyar vásárlót érint a változás

Átalakítja az online bevásárlás kiszállítási árait a Tesco november 11-től - értesült a pontos részletekről a Pénzcentrum. Ezentúl azoknak kell majd többet fizetniük, akiknek a kosártartalmuk nem éri el a 10 000 forintos értékhatárt. Ezzel egyidőben azonban - a karácsonyi hajrá kivételével - bevezetésre kerül egy új szállítási díjszabást is, aminek lényege, hogy 35 000 forint feletti vásárlás esetén, bármelyik idősávban kérje is az ember a kiszállítást, annak díja nulla forint lesz. A változásokkal kapcsolatban a Pénzcentrum megkereste a hipermarketet, mondják el részletesen, mi vezetett az új díjszabási rendszer kialakításához.

Utolsó lehetőség: több ilyen akció idén nem lesz az Aldiban, Lidlben

Libaleves, ludaskása, párolt lilakáposzta, sült libacomb: november második hétvégéjén sok magyar étteremben Márton-napi fogásokkal várják a vendégeket. Ha viszont nem akarunk vagy nem tudunk most vagyonokat hagyni a vendéglőkben, mi magunk is remek fogásokat készíthetünk otthon. A héten ugyanis az áruházak különleges, Márton-napi akciókkal várják a vásárlókat. Mutatjuk, mit, hol érdemes beszerezni a hétvégi nagy lakomához. Azoknak is gyűjtöttünk akciókat, akik ugyan nem szeretik a libát, de ennének valami húst!

Így vásárolnak az élelmes magyarok: tízezreket spórolnak az év végi hajrában

Hamarosan indul a karácsony előtti vásárlási maraton, nem csak a téli időszakban szükséges holmikat, háztartási felszerelést kereső vásárlók rohamozzák meg a boltokat, hanem a dekorációt, az ünnepi időszakhoz szükséges élelmiszereket, alapanyagokat, és természetesen ajándékokat is most szerzik be a legtöbben. Azonban az online piacterek bővülésének, fejlődésének köszönhetően már nem muszáj a zsúfolt plázákban rónunk a kilométereket, vagy lejárnunk a lábunkat a hipermarketben. Pár kattintással is letudhatjuk a vásárlási mizériát. A Pénzcentrum most összegyűjtötte az online vásárlás minden előnyét, amely adventhez közeledve halmozottan igaz lehet.

Hitel, bankolás

Tízezreket húzhatsz le a bankról, ha így fizetsz vásárláskor: bolondnak is megéri

Alig van olyan magyar, akinek a zsebében ott lapul egy hitelkártya, pedig igazán zsíros összegeket is le lehet húzni vele a bankunkról. A pénzintézetnek azonban még így is megéri, mert ezzel az ügyfelek lojalitását növelik. Persze az sem utolsó szempont, hogy sokan csúsznak meg a hitelkártyatörlesztésekkel, és akkor bizony jönnek a horrorkamatok. De mennyien esnek bele ebbe a csapdába? Ezt mutatjuk be alábbi cikkünkben a hazai bankok válaszaira alapozva.

Ennek nagyon rossz vége lesz: ennyi eladósodott magyar még soha nem volt

A lakáshitelek már a nyomába sem érnek a fogyasztási hiteleknek, közülük is a babaváró a legkeresettebb - derül ki a legfrissebb adatokból. A személyi hiteleket még mindig imádják a magyar ügyfelek, a babaváró esetükben egyáltalán nem éreztette a hatását. A személyi hitelek iránti növekvő kereslet egyben azt is jelenti, hogy egyre többen adósodunk el egyre nagyobb összegben.

Karácsony

Horror árak a pesti karácsonyi vásáron: 3500 a hot dog, 2200 a sültkolbász

Ezekben a pillanatokban veszi kezdetét a 21. Budapesti Adventi- és Karácsonyi Vásár a Vörösmarty téren. A nyitásra a Pénzcentrum is kilátogatott, hogy be tudjunk számolni a hangulatról és persze az árakról.

Így rakj félre pénzt az utolsó pillanatban karácsonyra: egyszerűbb, mint hinnéd

Már két hónap sem maradt karácsonyig, amely az évnek a leginkább kiköltekezős szakasza. Rengetegen vesznek fel áruhitelt és személyi kölcsönt is decemberben, hogy jusson az ajándékokra, és sokaknak indul szűkösen az újév az év végi kiköltekezés miatt. A Pénzcentrum most olyan tanácsokat gyűjtött össze, amelyre kevesen gondolnak, pedig így könnyen kigazdálkodhatná az ünnep költségeit! Ehhez viszont érdemes minél előbb lépni.

Csalók, tolvajok, betörők

Ezek a leglopottabb autók Magyarországon: itt a lista

Bár 100 ezer lakosra leosztva igen csekély számú autót loptak el itthon, azért feszorozva még így is több ezer gépjárművet tulajdonítottak el a tolvajok. Ugyanakkor az európai listán még így is eléggé hátul vagyunk. Az Eurostat a regisztrált rablások számát is kielemezte: ebből az derült ki, hogy nálunk elég kevés az ilyen erőszakos bűncselekmény a többi országhoz viszonyítva.

Ravasz tolvajok portyáznak itthon: ezzel a módszerrel fosztják ki az otthonod

Több mint 9 milliárd forintnyi értéket loptak el a magyaroktól tavaly - derült ki a Belügyminisztérium adataiból. Az összeg csupán töredéke térült meg. Kiderült, hogy legfőképpen a készpénzt és a kisebb értékeket keresik a betörők, amiket az emberek általában elég egyértelmű helyekre rejtenek.

Munka és egészség

Szokatlan módszerrel toboroz a hazai multi: így szólítja meg a passzív dolgozókat

Hiába mérséklődött a betöltetlen álláshelyek száma a versenyszféra munkaerőhiányos területein, összességében nem látnak drasztikus változás a multinacionális vállaltok hazai egységeinél. Elsősorban informatikusokra, azon belül is szoftverfejlesztőre, rendszerfejlesztőre van kereslet, de hiány van közgazdászokból, gazdasági elemzőkből, pénzügyesekből is. Ám vannak még tartalékok a magyar társadalomban, elég, ha csak megnézzük az aktivitási rátát, ami még mindig jóval alacsonyabb, mint az európai átlag - mondta el a Pénzcentrumnak Fremda Balázs. A Morgan Stanley budapesti irodájának HR vezetője elárulta, milyen módszerekkel keresik leendő kollégáikat: azokra fókuszálnak, akik hosszabb kihagyás után szeretnének visszatérni a munka világába. Interjú.

10 hónappal rövidíti meg a magyarok életét a néma gyilkos: nehéz védekezni

Európai viszonylatban rendkívül káros a levegő Magyarországon. Olyannyira, hogy egy átlagos állampolgárnak, pusztán a légszennyezettség miatt 10 hónappal csökken a várható élettartama. Igaz, ez a világátlagnál, ami 20 hónap, jóval alacsonyabb, de azért mindenképpen intő jel, hogy tőlünk nyugatabbra, illetve északabbra az összes európai országban jobb a levegő, mint idehaza...

Pénzügyek és magánélet

Itt áll feketén-fehéren: elképesztően sok a válás ezeken a napokon Magyarországon

Évről évre csökken a válások száma, ha továbbra is marad ez a tendencia, akkor 2019-ben 16 ezer alá is csökkenhet. Azonban a tavalyi évben még így is sokan bontották fel házasságukat: évente nagyjából 46 válás jutott egy napra. Az érzelmi nehézségeken túl egy válás nagy anyagi megterheléssel is jár a családoknak, amelyre a legtöbben nem készülnek fel, mielőtt beadják a válókeresetet. A Pénzcentrum most összegyűjttötte, milyen költségekkel kell számolnia annak, aki a házassága felbontása mellett dönt.

Ő nyert 1,1 milliárdot idén az Ötöslottón: hetente játszik, nincs stratégiája

Az Ötöslottó főnyereményét utoljára még nyáron vitték el, az akkori szerencsés 1 154 615 510 forintot nyert. De vajon ki volt a szerencsés nyertes és mit lehet róla tudni? A Pénzcentrum kiderítette többek között, hogy az utolsó idei nagy lottónyertes stratégia nélkül játszott, véletlen számokkal, ám évtizedek óta. Ekkora összeget korábban még sohasem nyert, illetve megtudtuk azt is, hogy nyereménye egy részét mire fogja felhasználni.

Itt az újabb bizonyíték: ennyivel élnek jobban a románok, mint a magyarok

Egy elszomorító európai felmérés szerint, mi, magyarok egy 10-es skálán csupán 5,5-en vagyunk elégedettek az anyagi helyzetünkkel, és pusztán 6,5-en összességében az életünkkel. Mind a két adat az EU sereghajtóihoz sorol bennünket, óriási mértékben vagyunk például elmaradva az osztrákoktól, de még az átlagos román állampolgár is jobban érzi magát a bőrében és elégedettebb a pénzügyi helyzetével, mint egy magyar.