Berobbantották az őszi akciógránátot a boltok: most még nem késő, indul a roham

Az októberrel bizony megérkezett a hideg ősz idő, ami a szeptemberi indiánnyár végét is jelenti egyben. A levegő 15 fokosra hűlt, lassan elkél a kabát is, de a hosszú nadrág és a pulóver mindenképp. Még szerencse, hogy ezeket a szerkókat a hétvégi nagybevásárlás során is egyszerűen beszerezheti bárki, nem kell külön shopping-túrákat tenni a plázákba. Ennek apropóján, most az néztük meg, hogy a legnagyobb magyar áruházak 40. heti akciós újságjaiban milyen őszi ruhákat lehet beszerezni kedvező áron. Lesz itt minden, lányka magas szárú cipő, meleg zokni, farmernadrág, pufimellény, de még blúzhatású (!) női pulóver is!

Úgy néz ki, hogy október elejére ténylegesen megérkezett az ősz Magyarországra, és a szeptemberi indiánnyárnak vége. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy a szeptember 30-i 26-27 fokok után mára 12-16 fokosra hűlt a hőmérséklet és viharossá is fajult az idő. Éppen ezért aki eddig nem tette volna, bizony most már ideje lesz felfrissítenie a ruhatárát, és beszereznie néhány melegebb, őszi ruhaalkalmatosságot.

A ruhavásárlásnak pedig számtalan módja akad, van akik a turkálókra esküsznek, van akik a fast fashionban tudják leginkább kiélni magukat, megint mások pedig csak márkaboltokba járnak. Ezek mindegyikének megvannak persze az előnyei, illetve hátrányai, a márkaboltok általában drágák, de jó eséllyel minőségi ruhákat kapunk a pénzünkért, a fast fashionban nem kell sokat gondolkodnunk a vásárlás előtt, nagy a választék, anyagilag is jól járunk, és ha isten is úgy akarja, a minőséggel sincs gond. A turkálás, mint olyan inkább életforma, a kutatás vágya és a szerencse összetalálkozása sokakat rabul ejt, arról nem is beszélve, hogy nagyon olcsón nagyon jó minőségű ruhadarabokat lehet így kifogni.

És akkor a diszkontok, hiperek ruhakínálatáról még nem is beszéltünk, pedig a KSH statisztikái szerint az utóbbi években jócskán megnőtt ezeken a helyeken is a ruhaforgalom. Nem is csoda, hogy a legnagyobb magyarországi áruházak bőven látnak fantáziát a ruhaeladásban, és főleg az évszakok változásakor szépen meg is pakolják az áruházi sorokat az időjárásnak megfelelő ruhadarabokkal. Ennek apropóján, illetve a hideg, őszi idő érkezésének alkalmából megnéztük, hogy a hazai áruházak milyen őszi ruhakollekciókkal várják a vásárlókat.

Lidl

A diszkontban a női steppelt kabát darabja 7 999 forint, míg a garbó darabja 1 250 forint, ám ha egyszer két garbóban gondolkodna valaki (különböző színekben), akkor egy dupla garbót 2 499 forintért szerezhet be. A manapság, alkattól függetlenül nagyon divatos női sztreccsnadrág darabja 2 399 forint, de egy pár kötött zoknit, illetve lábszármelegítőt 999 forintért is megvásárolhatunk, természetesen párban értendően. A női thermo leggings/harisnyanadrág 1 199 forintba kerül, miközben a térdharisnyáért 1 299 forintot kell kiperkálni. A kord szoknya 2 499 forintba kerül, miközben az év kamuflázs ajánlata a női pulóver blúzhatással (!) 2 999 forintot kóstál.

Természetesen a férfiaknak sem kell kimaradniuk a jóból, számukra egy szabadidőfelső 4 799 forintba kerül, de jogging farmernadrágot 3 799 forintért is vásárolhatnak, egy atléta 999 forint, két darab boxeralsó pedig 1 699 forintba kerül, 5 pár zokniért pedig 1 599 forintot kell otthagyni a kasszában, de egy talpbetétet már 399 forintért is bedobhatunk a kosarunkban, ha éppen erre van szüksége az embernek a tejföl, és a szafaládé megvásárlása közepette. A férfi szabadidőing darabja egyébként 2 999 forint, de hétvégén lesz hosszú ujjú póló is 1 999-ért.

Aldi

Az Aldi is keményen odatette az őszi kollekciót, az újság 8-9 oldalán máris helyben vagyunk, igaz ők a gyerekeket és a várandós anyákat célozták be elsőként. Így például a kisgyermek téli dzseki 4 499 forint, a kisgyermek polárpulóver pedig 1 999 forintba kerül, de bélelt farmernadrágot 2 799 forintért is szerezni a 3 999 forintos vízálló termocsizmáról nem is beszélve. Mindeközben a kismamam felső bio pamuttal 4 499 forintba kerül, ám ez egy két darabos csomag ára, ezen felül azonban külön is lehet kismama ruhát vásárolni, szintén bio pamuttal, ez azonban kicsit drágább, 2 999 forintba kerül.

A gyereken és a kismákon túl az Aldiban, a 40. héten az otthoni ruházkodás célkeresztbe kerül, vasárnaptól ugyanis a női szabadidőfelső 2 499, a női kényelmes (!) kardigán 3 999, a papucs 1 799, míg a női zokni gyapjúval 999 forintba fog kerülni. De ezen felül egy páros ágyneműhuzatot is bezsebelhetünk 8 999 forintért.

Auchan

A hiperben a női kényelmi papucs (bőr) 3 990 forintba kerül, míg a nyomott mintás pléd 2 790 forintról 2 390 forintra van leárazva. A gamer kölykök is örülhetnek az áruház egyik húzásának ugyanis a manapság rendkívül népszerű Fortnite fémjelezte pulóver 4 990 forintba kerül, de gyerek tépőzáras bakancsot 8 990 forintért is vásárolhatunk, miközben egy férfi alkalmi cipő 8 990 forintba kerül, ám egy lányka (!) hosszúszárú csizmáért már 10 990 forintot kell kiperkálni. Ezen felül női pulóvert vásárolhatunk 2 190 forintért is, egy férfi steppelt mellény pedig 3 990 forintba kerül. A férfiak választhatnak maguknak kordbársony nadrágot is 3 490 forintért, de kényelmi cipőt is 5 990 forintos áron. A női kardigánt 2 990 forintért vesztegetik, a farmernadrágot pedig 2 390 forintért.

Egy fiú póló 1 790 forintba kerül, a lánykapóló pedig 1 490-be, a bokacipő pedig 2 990-be, ellenben a fiú változat 4 990-be (where is the pink tax now???). A férfi póló 2390 forint, a nadrág pedig 5 990 forint, ellenben egy flaneling is ugyanennyibe kerül, míg a női blúz 5 490, a női nadrág pedig 5 990 forint.

Tesco

A Tesco akciós kiadványában sajnos nem sok ruhadarabot találtunk, egy női kabátra azért rábukkantunk ennek az ára 13 900 forint.

Spar

A szuperben sem találtunk kifejezetten ruhákat, ám a Spar igencsak rámozdult a törcsikre. Így például egy 30x50-es darab 799 forintba kerül, egy 50x90-es 1 499-be, míg egy polárplédért 1 499 forintot kell kiperkálni. A supersoft pléd ennél drágább, 2 999 forintba kerül, de memóriahabos fürdőszőnyeget vásárolhatunk 2 499 forintos áron is. Egy háromrészes ágyneműgarnitúra pedig 8 999 forintba kerül, egy rongyszőnyeg viszont csak 399-be.