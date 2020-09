Beindult a költekezés: jóval kevesebb bolti dolgozó küzd most a hatalmas kereslettel

Júniusban kimásztak a boltok a gödörből, hiszen az áprilisi 10%-os zuhanást és a májusi kapaszkodást követően a félév utolsó hónapjában a vásárlók hozták a pénztárcájukat és az előző évi költekezési szintet. Ebben persze az egyes áruterületek között voltak különbségek, volt ahol több, volt ahol kevesebb pénz folyt ki a családok kasszájából.

A boltos piac júniusban már hozta a korábbi formáját a költekezést nézve, de 17 ezerrel kisebb létszámmal, ezen belül 14 ezerrel kevesebb eladóval, mint a járványidőszak előtt. És a járványidőszakra jellemző több részmunkaidőssel - írta közleményében a blokkk.

Létszámban még mindig kevesebben ügyködtek a boltokban. Júniusban 13 és fél ezerrel levesebb bolti dolgozó (eladó, pénztáros, árufeltöltő, raktáros) fogadta a betérő vásárlókat, mint egy évvel korábban. Ez 9%-os létszámcsökkenés, aminek döntő oka, hogy az áprilisi és májusi piacvesztés veszteségei mély barázdákat hagytak a bankszámlákon, a pénzügyi mérlegekben, és nem is engedték a létszám visszaépítését.

Persze ugyanúgy, mint a bevételekben, a létszámgazdálkodás kereteiben is nagy különbözőségek maradtak. A teljes első félévet nézve például a ruházati piac a harmadát elbukta az előző évinek, így nyilván nem engedhette meg magának a létszám nagyobb arányú emelését.

Emelkedett közben a részmunkaidősök száma, még az áprilisi mélypont környékén is, ami érthető, egyrészt a kijárási korlátozás miatti boltzár és piacvesztés időszakában ez volt az egyik menekülési útvonal a létszámgazdálkodásban. A teljes alkalmazotti körben is az eladók létszámához hasonló kép rajzolódik ki, így júniusban is kisebb volt a létszám, mint korábban, de az áprilisi mélyponthoz képest azért már többen dolgoztak a boltos világban.

Címlapkép: Getty Images