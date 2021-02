Balszerencsés telitalálat: négyen osztoztak az Ötöslottó főnyereményén

Az elmúlt két évtizedben hazánk legismertebb lottójátékéval összesen több mint 26 ezer játékos vált milliomossá, míg 38-an milliárdos összegnek örülhettek - közölte a Szerencsejáték Zrt. Ha a mostani hétvégén ismét lesz telitalálatos, akkor a 101. jackpot nyertese ismét a milliárdosok számát növelheti, hiszen mindössze 6 hét halmozódást követően az e heti várható főnyeremény 1,355 milliárd forint.

Az elmúlt 20 évben kereken 100 alkalommal nyerték meg az Ötöslottó jackpotját, összesen 110,6 milliárd forint értékben. Ezen időszak alatt összesen 115 telitalálatos szelvényt adtak fel, miközben az ötből négy számot már közel 49 ezer játékos tippelt meg helyesen.

A hétvégi SzerencseSzombat lottóshowban kiderül, hogy lesz-e 101. jackpot. A műsor abból a szempontból is különleges lesz, hogy fellép benne a DAL tehetségkutatót 2017-ben és 2019-ben is meghódító Pápai Joci, aki Magyarországon egyedüli előadóként kétszer is kijutott az Eurovíziós Dalfesztiválra. Dalai a könnyed, friss irányzatokat követik. Önálló alkotóként is sikeres, slágerei a ranglisták élmenyőzében szerepelnek, ugyanakkor közös produkciókban is részt vett olyan művészekkel, mint Majka vagy éppen Caramell.

A Luxor sorsolás alatt a műsorvezetők a Házasság Hetének alkalmából az eseménysorozat idei arcaival, Pálúr János Liszt Ferenc-díjas orgonaművésszel és feleségével, Pálúr Kornéliával beszélgetnek a házasságról, a család értékeiről és fontosságáról.

Érdekességek az Ötöslottó elmúlt 20 évéből

Több mint 60 éve velünk van a Szerencsejáték Zrt. legkedveltebb számsorsjátéka az Ötöslottó. Indulása óta a játékosok hétről-hétre szerencsét próbálnak, hogy eltalálják azt az öt számot, ami megváltoztathatja az életünket. Az 1:44 millióhoz esély ellenére ez sokaknak sikerült is. Az Ötöslottón minden idők legnagyobb nyereménye 6,431 milliárd forint volt, amit 2020 márciusában nyert meg egy játékos. A második a sorban a 2003-ban megnyert 5,092 milliárdos összeg, míg a harmadik a 2015-ben kisorsolt, az előzőtől nem sokkal elmaradó 5,049 milliárd forintos nyeremény.

A tavalyi új rekord főnyeremény miatt a dobogó harmadik helyéről lecsúszott a 2019-ben megnyert 4,194 milliárd forint. A 2020 karácsonya előtti hétvégén megnyert jackpot - 3,959 milliárd Ft - pedig az ötödik legnagyobb nyeremény volt a játék történetében.

Nyerni sokféleképpen lehet

A telitalálatot 2000 óta jellemzően mindig egy játékos érte el, de néhány alkalommal osztozni kellett a főnyereményen. A 2004-es év 23. játékhetében négyen is beikszelték a jackpotot érő 10, 21, 49, 56, 67 számokat. Ők 250,9 millió forinton osztoztak, de még így is milliomosnak mondhatták magukat a fejenkénti több mint 62 millió forinttal. Adott sorsoláson két telitalálatos nyertes nyolc alkalommal is volt, és az elmúlt 20 évben mindössze két alkalommal nyert egyszerre három játékos.

A játék legutóbbi két évtizedének jackpotjait figyelembe véve annak a három telitalálatot elérő játékosnak a nyereménye volt a legalacsonyabb, akik 2009-ben a 48. játékhéten játszották meg ugyanazokkal a számokkal szelvényeiket, mivel az 50,9 milliós főnyeremény harmadával kellett beérniük. Ők a 15, 19, 45, 63 és 68-as számokat jelölték be.

