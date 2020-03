Azért ez durva: a magyar gyümölcs 30-40 százaléka megy a feketepiacra

A globális piacnak köszönhetően szabadon ömlik be Magyarországra az alacsony áron értékesíthető import áru, ami nem könnyíti meg a hazai termelők helyzetét. Mindezt tovább tetézi a termékekre rakódó 27százalékos áfa és a magyar gyümölcsmennyiség közel 30-40 százalékos feketepiaci értékesítése, a koronavírus globális megjelenése pedig már csak hab azon a bizonyos tortán. A magyar gyümölcstermesztők jelen helyzetéről és a jövőbeni kilátásokról a Zsendülés konferencián az Év kertésze 2018 díjat elnyert, a Fresh Fruit TÉSZ alapítója és elnöke, Juhos Csaba beszélt a HelloVidéknek.

A kérdés inkább az, hogy mit lehet kezdeni a problémákkal, mert többségükre azért van megoldás, ha nem is az én kezemben. A tőke hiánya a gátja az olyan fejlesztéseknek, amivel a szélsőséges időjárás okozta hatásokat ki lehetne küszöbölni, de a munkaerőhiányon is lehetne enyhíteni, ha lenne pénz profi gépekre. A feketekereskedelem is visszaszorulna, ha alacsonyabb lenne az áfa, a tisztább viszonyok között a bankok is jobban tudnának hitelezni. Ez az elaprózódott értékesítési rendszerre is hatna, a termelői összefogást segítené, és erősödne az integráció

- mondta el a lapnak adott interjújában Juhos Csaba, a Fresh Fruit TÉSZ alapítója. Ha érdekel még az is, mi miatt érdemes gyümölcstermesztőnek lenni Magyarországon, milyen lesz az idei termés, akkor olvasd el a HelloVidék teljes cikkét a témában!

Címlapkép: Getty Images