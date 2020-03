Az év legnívósabb tokaji kóstolója márciusban lesz (x)

2020. március 14-én 14 órakor nyitja meg a kapuit a Corinthia Budapest a tokaji bor rajongói előtt, akik egyetlen jegy áráért közel 60 borászat 150 borát kóstolhatják korlátlanul. Március 13-ig ráadásul 2.000 forint kedvezménnyel vásárolhatók meg a belépők.



Kiállító borászatok (a lista folyamatosan bővül): Angyal Borászat és Szőlőbirtok (Rátka), Aranynap Borászat (Tállya), ÁTS Pincészet (Mád/Tarcal), BABITS Pincészet (Tokaj), Barta Pince (Mád), Benkő Borház (Tokaj), Breitenbach Borászat (Bodrogkisfalud), Csubák Családi Pincészet (Tolcsva), Dudovics Pince (Tállya), Espák Pincészet (Hercegkút), Frikker Borászat (Tokaj), Füleky Pincészet (Bodrogkeresztúr), Gróf Degenfeld Szőlőbirtok (Tarcal), Hangavári Pincészet (Bodrogkisfalud), Heidrich Pince (Bodrogolaszi), Hímesudvar (Tokaj), HOLDVÖLGY (Mád), Hollókői József Pincészete (Tállya), Illés Pince (Erdőbénye), Kern Bor és Pezsgőház (Tarcal), Naár Családi Pince és Szőlőbirtok (Hercegkút), Paulay Borház (Tokaj), Pelle Pincészet (Tokaj), Péter Pincészet (Tokaj), Préselő Pincészet (Erdőbénye), Royal Tokaji Borászat (Mád), Rózsa Pincészet (Tállya), Sajgó Pincészet (Tolcsva), Sanzon Tokaj (Erdőbénye), Serpens Wine (Sárospatak), Simonfay Borkúria (Tarcal), Szalóczi Pincészet (Tállya), Tokaj-Hétszőlő Bio Szőlőbirtok (Tokaj), Tokajicum pincészet (Tarcal), TokajIM (Bodrogkeresztúr), Vincze Tomi (Sárospatak), Zsirai Pincészet (Mád)



A borvidéken engedélyezett mind a hat fajta (furmint, hárslevelű, sárgamuskotály, kövérszőlő, kabar, zéta) képviseltetni fogja magát, fajtaborként vagy házasításban. Kiemelt szerepet kap természetesen a furmint, ami az utóbbi időkben végérvényesen betört a nemzetközi piacokra és elismerést szerzett az egész hazai ágazatnak.

Egy ilyen rendezvényen természetesen az abszolút csúcs, vagyis a tokaji aszú az őt megillető exkluzív környezetben kerül bemutatásra. A vendégek külön aszúteremben térítés ellenében választhatnak a kínálatból és nyugodt körülmények között, helyet foglalva, akár percekig ízlelgethetik személyes kedvenceiket.



A Winelovers rendezvények közönsége már megszokhatta, hogy a kóstolás mellett a szervezők komoly hangsúlyt fektetnek a borral kapcsolatos edukációra is. Nem lesz ez másként most sem, 30 perces ingyenes pop up kurzusokon szerezhetnek ismereteket az érdeklődők egy-egy témával kapcsolatban. Lesz szó többek között a Barta Pince tulajdonában található, évszázadok óta a legjobbak között számon tartott mádi Öreg Király titkairól, a részt vevők a bemutatott tételek segítségével maguk is eldönthetik, hogy van-e az Öreg Királynak olyan jegye, mely évjárattól és készítési stílustól függetlenül átsüt a boron.

2020. március 14-i Winelovers Tokaji Márciuson tényleg minden igazi tokaj rajongónak kötelező a megjelenés!

További részletek és jegyvásárlás: ITT

