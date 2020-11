Az eredeti palócleves recept: hogyan készül a palócleves egyszerűen?

Hogyan készül a palócleves? Mutatjuk, mi az eredeti palócleves recept és a tárkonyos palócleves; a palócleves milyen húsból készül és mi illik a palócleves mellé?

A klasszikus palócleves egy igazán lehengerlő előétel, egytálétel, ami mindig megörvendezteti a családot, vendégsereget, ha jól van elkészítve. Ha valami jól ismert, magyaros ízre vágysz, nincs is más dolgod, mint az eredeti palócleves recept átböngészése és elkészítése! Cikkünkben eláruljuk, a palócleves milyen húsból készül és mi illik a palócleves mellé második fogásnak, desszertnek, illetve leírjuk, hogyan készül a palócleves recept eredeti magyaros ízvilágával, egyszerű, ám mégis ínycsiklandó, paraszti múltat idéző alapanyagaival!

A palócleves legendája

A palócleves egy, a gulyásleveshez hasonló, magyaros étel, ám ízvilága savanykásabb, maga az étel könnyebb, így a palócleves recept használható előételként is. A palócleves receptjének keletkezését több, mint 100 évvel ez előttre eredeztetjük vissza, amikor is a legenda szerint Gundel János készítette el a levest egy ünnepségre, ahol Mikszáth Kálmán, a "legnagyobb palóc" megkóstolta azt. A történetek arról árulkodnak, hogy Mikszáthnak annyira ízlett a palócleves, hogy rögtön két tányérral szedett belőle (innen ered a "kéttányéros palócleves" kifejezés is), s jóízzel elfogyasztotta. Egy másik legenda szerint a palócleves Mikszáth Kálmán születésnapjára készült: az író arra kérte Gundelt, hogy lepje meg egy olyan különleges, magyaros levessel, amit még sosem kóstolt. Bárhogy is történt, jól sült el, ugyanis a palócleves mind a mai napig a magyarok egyik nagy kedvence!

A palócleves milyen húsból készül?

Az eredeti palócleves bárányhúsból készült, ürücombot vagy lapockát használtak hozzá, a mai magyarok azonban egyszerűen disznóból vagy marhából főzik azt. Bármilyen pörköltnek való hús megfelel a palócleves recept elkészítéséhez, a fő, hogy mi kedveljük! Ha a marhahús rajongói vagyunk, próbáljuk ki a palocleves receptet marhalábszárral vagy marhanyakkal, de ha inkább a sertést preferáljuk, a lapockára, combra szavazunk.



Palócleves Palócleves

Az eredeti palócleves recept

½ kg báránycomb / báránylapocka

2 ek sertészsír

250 g zöldbab

4 db krumpli

2 db sárgarépa

1 db fehérrépa

1 db paradicsom

1 db paprika

2 fej vöröshagyma

3 gerezd fokhagyma

1 csokor friss kapor

2 db babérlevél

1 tk őrölt fűszerkömény

1 ek liszt

1 kis pohár tejföl

2 l víz

2 ek őrölt pirospaprika

só, bors ízlés szerint

Hogyan készül a palócleves?

1. Előkészületként tisztítsuk meg a zöldségeket és daraboljuk fel őket: a hagymát, fokhagymát finomra, a többi zöldséget kockákra. A húst mossuk meg, töröljük szárazra, majd kockázzuk fel!

Előkészületként tisztítsuk meg a zöldségeket és daraboljuk fel őket: a hagymát, fokhagymát finomra, a többi zöldséget kockákra. A húst mossuk meg, töröljük szárazra, majd kockázzuk fel! 2. Egy lábasban (vagy bográcsban) olvasszuk föl a disznózsírt, dinszteljük meg a hagymát, fokhagymát, majd adjuk hozzá a paradicsomot és a paprikát, hogy elkészüljön a palócleves lecsós alapja.

Egy lábasban (vagy bográcsban) olvasszuk föl a disznózsírt, dinszteljük meg a hagymát, fokhagymát, majd adjuk hozzá a paradicsomot és a paprikát, hogy elkészüljön a palócleves lecsós alapja. 3. Adjuk a lecsós alaphoz a bárányhúst, fűszerezzük őrölt paprikával, köménnyel, sóval és borssal, illetve adjuk hozzá a babérlevelet is. Főzzük kifehéredésig, gyakran kevergetve, nehogy odakapjon a bárányhús. Néhány percre le is fedhetjük.

Adjuk a lecsós alaphoz a bárányhúst, fűszerezzük őrölt paprikával, köménnyel, sóval és borssal, illetve adjuk hozzá a babérlevelet is. Főzzük kifehéredésig, gyakran kevergetve, nehogy odakapjon a bárányhús. Néhány percre le is fedhetjük. 4. Adjuk hozzá a répát és a krumplit is, majd öntsük fel a vízzel és főzzük addig, míg az összes hozzávaló puha nem lesz.

Adjuk hozzá a répát és a krumplit is, majd öntsük fel a vízzel és főzzük addig, míg az összes hozzávaló puha nem lesz. 5. Készítsünk habarást: egy tálban keverjük el a lisztet a tejföllel, majd engedjük föl a palócleves levével, míg ki nem egyenlítődik a hő és csomómentes nem lesz. Ekkor folyamatos kavargatás mellett öntsük hozzá a fazék palócleveshez.

Készítsünk habarást: egy tálban keverjük el a lisztet a tejföllel, majd engedjük föl a palócleves levével, míg ki nem egyenlítődik a hő és csomómentes nem lesz. Ekkor folyamatos kavargatás mellett öntsük hozzá a fazék palócleveshez. 6. Amikor úgy ítéljük, hogy kész a palócleves és a habarás is benne van, aprítsuk fel finomra a friss kaprot és keverjük hozzá a leveshez. Tálaljuk forrón, csípős paprikával, extra tejföllel, friss kenyérrel!

Tárkonyos palócleves

Ha nem szereted a kaprot (sokan vannak így), készítsd el nyugodtan friss, vagy szárított tárkonnyal! A tárkonyos palócleves íze is karakteres lesz, ám egy kicsit a ragulevesek ízvilágára fog emlékeztetni. Mindkét verzió nagyszerű, garantáljuk!

Mi illik a palócleves mellé?

A palócleves egy laktató előétel, ám elfér mellette egy főétel, sőt, egy könnyed desszert is. Azt javasoljuk, hogy a második féle kiválasztása esetén kerüljük a tejfölös, pörköltes dolgokat (a paprikás csirkepörkölt vagy a túróscsusza nem passzol hozzá). Javasoljuk a töltött csirkecombot vagy a rántott húst krumplipürével, hozzájuk desszertnek pedig egy kis palacsintát vagy aranygaluskát ajánlunk.

Címlapkép: Getty Images