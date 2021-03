Az alternatív dohányzás és a Heets cigaretta: mi az a Heets, IQOS Heets hol kapható, mennyi az IQOS Heets ár?

IQOS Heets mi van benne? - teszik fel sokan a kérdést. Mutatjuk, mi az a Heets cigaretta és miért ilyen népszerű. Eláruljuk azt is, hogy az IQOS Heets hol kapható és mennyi az IQOS Heets ár szempontjából.

Nap mint nap felhívják a figyelmünket arra, hogy a dohányzás káros hatással van légúti szerveinkre, illetve szív- és érrendszerünkre is, azonban mégsem mondunk le róla - vagy azért, mert nem szeretnénk nélkülözni kedvenc pótcselekvésünket, vagy pedig azért, mert a függőségünk nem engedi. Magyarországon a felnőtt lakosság harmada dohányzik, ami valljuk be, igen magas arány, ám a dohányzók jelentős hányada félti egészségét - éppen ezért lesznek egyre népszerűbbek az alternatív dohányzás új formái. A kérdés csak az, ezek valóban egészségesebbek?

Az alternatív dohányzás

Néhány évente új dohányzási trendek ütik fel a fejüket és válnak divattá - vagy éppen felejtik el őket örökre. Gondoljunk csak vissza a dohányzás történetére: régen a pipázás és a szivarozás volt megszokott, ma már inkább egzotikus élvezetként tekintünk rájuk. A 20. század során már a cigarettázás volt a legelterjedtebb dohányzási forma, a női emancipációnak köszönhetően pedig már nem csak a férfiak lettek a dohányipar célközönsége, hanem a nők is.

A 21. század megint új trendekkel rukkol elő, mivel az elmúlt évtizedekben a kutatók sikeresen bebizonyították, hogy a légúti megbetegedések zöméért tényleg a dohányzás a felelős. Mind a dohányzás élvezői, mind a dohányipar arra törekszik, hogy tartsuk meg ezt a szenvedélyünket, ám ennek ellenére éljünk mégis egészségesen, hiszen napjainkban már alapelvárás - akár az étkezésről, akár a cigarettázásról legyen szó -, hogy minden egészséges legyen.

Az elmúlt években az alternatív dohányzás legnépszerűbb formája az e-cigaretta volt, ami különböző nikotintartalmú és nikotinmentes likvideket vaporizált be- és kilélegezhető vízgőzzé.

Az e-cigi népszerűsége sokáig töretlen volt, hiszen divatos megjelenésének és illatosított "füstjének" nem volt párja, emellett egészségesnek is tartották - azóta már tudjuk, hogy az e-cigi sem jobb a sima égő dohánynál, mindössze más káros anyagokat viszünk be vele a szervezetünkbe (főleg, ha az e-cigibe való folyadékokat ellenőrizetlen forrásokból szerezzük be). Itt jön a képbe a legújabb trend: a Philip Morris által fejlesztett és forgalmazott Heets cigaretta és az IQOS nevű hevítő és akkumulátor, amely lehetővé teszi, hogy elszívjuk. Nézzük, mi az a Heets és hogyan hat az egészségre!

Mi a Heets és az IQOS?

A Heets célközönsége a leszokásra képtelen, felnőtt, dohányzó lakosság, a marketingstratégia alapja pedig az, hogy nem kell mindenáron leszoknunk, hiszen, ha átállunk a Heets cigire, folytathatjuk a dohányzás élvezetét és közben csak minimálisan károsítjuk szervezetünk. A két Philip Morris terméket együttesen lehet használni: az IQOS nevű készülékkel lehet a Heets cigiket elszívni, illetve az tölti fel a hevítőt is. Az IQOS technológia a "heat not burn" elvén alapszik, vagyis a dohány égetése helyett csak felhevíti azt, tehát nem jön létre valódi égéstermék.

Az IQOS mellé nem hagyományos cigaretták járnak, hanem a sokkal rövidebb Heets cigi. Ezekből a rövid dohányrudacskákból ugyanannyi van egy dobozban, mint a sima cigi esetében, illetve a Heets elszívásának időtartalma és élvezeti értéke is nagyon hasonló a sima cigarettához. Az IQOS Heets használata egyszerű: A Heets cigiket behelyezzük az IQOS készülékébe, ami felhevíti őket, így a klasszikus cigarettázáshoz hasonló élményt kapunk kb. 6 perc erejéig (amíg egy szál cigaretta elszívása is tartana).

A Heets cigi elszívása során nagy füstöt tapasztalunk, ám ez nem valódi égéstermék, hanem a nikotintartalmú folyadékok elpárologtatásán alapuló e-cigikhez hasonló pára. Az IQOS a Heets dohányt nem égeti el, csak éppen szívható hőmérsékletűre hevíti (egy hagyományos cigaretta szívás közben 700-800°-ra, egy IQOS cigi csak 350-400°-ra hevül fel) - ekkor a valódi dohányból felszabadul a nikotinpára és létrejön a füst. Tehát: az IQOS-t és a Heets cigiket úgy kell elképzelnünk, mint a klasszikus cigaretta és az e-cigi keverékét: a Heets valódi dohányból áll, mint a sima cigi, ám nem ég, ellenben magas hőmérséklet hatására az e-cigihez hasonló, nikotint tartalmazó párát bocsájt ki.

Heets mi van benne?

A Heets cigi első ránézésre hasonlít a normál cigarettákhoz, ám rögtön feltűnik, hogy annál sokkal rövidebb. Ebben a termékben is dohány van (rövid dohánytöltetek), a végén pedig ugyanolyan cigarettaszűrőt fedezhetünk fel, mint bármilyen ciginél. A Heets cigi is kapható több ízben - ha az aroma nem is annyira intenzív, mint egy e-cigi illata, amit már messziről megérezhetünk -, népszerű köztük a mentolos és a klasszikus dohány is.

Heets cigaretta: valóban egészségesebb a rendes ciginél?

Az IQOS Heets gyártó, a Philip Morris azzal érvel terméke mellett, hogy a nikotin okozza a függőséget, viszont csak a letüdőzött kátrány betegít meg - a Heets elszívása esetén utóbbi mértéke minimális, mivel nem állít elő valódi égésterméket. Habár az IQOS és a Heets cigi a magyar piacon hatásvizsgálatok nélkül mutatkozott be, számos nemzetközi kutatás vizsgálja a hevítés útján működő alternatív dohánytermékeket.

A kutatások eredményei szerint hosszú távon minden valószínűség szerint mind az e-cigi, mind a Heets párája ugyanúgy roncsolja a tüdőszövetet, mint a rendes dohányzás.

A Heets és más, hevítés útján elszívható dohánytermékek még mindig túlságosan újak, hosszútávú egészségügyi hatásaik még ismeretlenek, ugyanis a velük kapcsolatos kutatások is ritkák - és azokat többnyire a gyártók rendelik meg, hogy engedélyeztethessék termékeiket. Igaz, hogy a Heets cigiből és a többi hevítéses termékekből hiányzik (vagy csak minimális) a kátrány, azt más, ugyanolyan káros anyagok pótolják, amelyeknek még nincsenek tisztázva hosszútávú egészségügyi hatásai.

Egyre népszerűbb a Heets

Számos dohányzási szokásokkal kapcsolatos kutatás eredményeire alapozva a dohányipar szereplői már felkészültek rá, hogy az alternatív dohányzás a következő 5-10 év során megelőzheti a klasszikus cigizést, így várhatóan egyre több olyan cigi fog megjelenni a piacon, mint a Heets. Habár Magyarországon egyelőre még a Philip Morris Heets a piacvezető - és az egyetlen ilyen termék -, elképzelhető, hogy a következő években több tucat ilyen jellegű cigaretta (és hevítő eszköz, mint az IQOS) is megjelenik majd a dohányboltok polcain.

Minden esetben hangsúlyoznunk kell, akár az e-cigiről, akár a Heets dohányrudakról legyen szó, hogy ezeket a termékeket azért ítélik biztonságosnak, mert következményeik egylőre ismeretlenek, ezért nem szabad feltétlen bizalmat szavaznunk nekik. Kezeljük őket ugyanolyan fenntartással, mint a normális cigarettát és mindig tartsuk szem előtt, hogy olyan, hogy "egészséges dohányzás", egyelőre nem létezik.

IQOS Heets hol kapható?

Mind a Heets cigaretta, mint az IQOS készülék beszerezhető a legtöbb dohányboltban, illetve az IQOS készülék interneten is megvásárolható.

IQOS Heets ár

Heets ár: 1 doboz Heets cigaretta ára kb. 1300-1500 Ft, vagyis egy doboz normál cigarettához hasonló áron szerezhető be.

1 doboz Heets cigaretta ára kb. 1300-1500 Ft, vagyis egy doboz normál cigarettához hasonló áron szerezhető be. IQOS ár: a készülék ára attól függ, hogy régebbi vagy újabb modellt veszünk, illetve befolyásolhatják különféle akciók is. A régebbi IQOS 2.4 ára kb. 20.000 Ft, az újabb IQOS 3.0 pedig körülbelül 30.000 Ft-ba kerül.

