Asztmát, májkárosodást okozhatnak ezek a termékek: tuti, te is használod őket

Torokkaparás, fejfájás, hányinger. Asztma és májkárosodás - csak néhány azok közül a lehetséges kockázatok közül, amiket azzal vállalunk, ha légfrissítő spray-vel illatosítjuk magunk körül a levegőt. A Tudatos Vásárlók Egyesülete a boltokból találomra kiválasztott és összetevők alapján tesztelt 12 terméket, és végeredményként az derült ki, hogy csak rossz és még rosszabb légfrissítő spray létezik.

Nem hiába a reklámok, mi magyarok egyszer inkább rabjai vagyunk a tisztaságnak. 2017. március és 2018. február között 33 milliárd forint fölött költöttünk tisztító-és takarítószerekre, ami 5 százalékos emelkedés a korábbihoz képest. Nagyjából ugyanebben az időszakban kiemelkedő mértékben, 11%-kal nőtt egy termékcsoport, a légfrissítők kiskereskedelmi forgalma - derült ki a Nielsen felméréséből. Ezért a Tudatos Vásárlók Egyesülete körülnézett a szuper- és hipermarketek, drogériák polcain, hogy kiderüljön, mit fújunk ekkora lelkesedéssel a levegőbe.

A légfrissítő spray-k tesztje után kiderült: ez az a terméktípus, ahol képtelenség rangsort felállítani, akár az egészségünket, akár a környezeti károkat nézzük csak rossz és rosszabb verziója létezik. A légfrissítő, mint termék használata egy tévút: nevével ellentétben nemhogy nem frissíti a lakásunk levegőjét, hanem épp ellenkezőleg - szennyező anyagokat szórhat szét otthonunkba.

Torokkaparás, fejfájás, májkárosodás

A légfrissítőkön - mint a többi vegyi terméken - a szabályozás szerint nem kell az összes összetevőt felsorolni, egy kivételével: az összetevők közül az allergén illatanyagokat mindenképpen meg kell nevezni, hiszen ezek az érintett személyek számára fontos információk.

A légfrissítők használatakor illékony szerves vegyületek (volatile organic compound, VOC) kerülhetnek a levegőbe. Ezek a vegyületek folyékony vagy szilárd anyagok, amelyek szobahőmérsékleten gáz-halmazállapotúvá válnak, vagy gázokat bocsátanak ki. Okozhatnak például szem-, orr- vagy torokirritációt, fejfájást, koordinációs zavart, hányingert, de növelhetik az asztma kockázatát, károsíthatják a májat, a vesét és a központi idegrendszert. A VOC-vegyületek közül némelyek bizonyítottan, mások feltételezetten rákkeltő hatásúak.

A vizsgálatok egy része szerint a normális használat nem jelent problémát, de mit is jelent a normális használat? A légfrissítő spray-ken gyakran olvashatjuk a következő figyelmeztetések: “A permet belélegzése tilos.", “Csak jól szellőztetett helyen használható." Nehéz elképzelni azt az élethelyzetet, amikor a mellékhelyiségben szétfújt légfrissítőt az előírás szerint nem lélegezzük be, és az sem életszerű, hogy kizárólag jól szellőző helyiségben használjuk.

Illatanyagok

A légfrissítők alapvető összetevője, mondhatjuk lényege az illatanyag. Ezeket részletesen csak akkor kell feltüntetni a flakonon, ha a termék allergén illatanyagokat (pl. limonene, citronellol, geraniol, linalool) tartalmaz, amik irritációt, akár rosszullétet is előidézhetnek. A vizsgált légfrissítő spray-k kétharmadában találtak allergén illatanyagot, de a 12-ből volt olyan termék is, amely tízféle allergén illatanyagot tartalmazott.

Irritáló adalékok

A 12 termékből volt olyan, amiben a szembe, bőrre, tüdőbe kerülve irritáló hatású, a vízi élőlényekre nézve kifejezetten mérgező biphenyl-2-ol fertőtlenítőanyag, másokban a szintén bőr-, és nyálkahártya-irritáló hatású benzisothiazolinone volt jelen. Más jellegű kockázat a légfrissítőkben a hajtógázként használt propán-bután (alifás szénhidrogén), ami robbanásveszélyes, ezért nem lehet dohányozni a közelben, és ezért kell ezeket a termékeket a gyermekek elől elzárni.

A veszélyes termékeket a veszélyt jelző piktogramokkal jelölik. A csomagoláson szerepelnek továbbá a termék kockázataira utaló (R) mondatok (pl. Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.), illetve a biztonságos használat módjára utaló (S) mondatok is (pl. Gyermekektől elzárva tartandó). A robbanás- és egyéb veszélyeket piktogram jelzi a légfrissítő flakonokon. A vizsgált termékek között volt olyan, aminek sikerült 5 különböző veszélyességi piktogramot összeszednie.

Nem használnánk, ha tudnánk, mit okoz

Egy tavalyi felmérés szerint Nagy-Britanniában a lakosság negyede panaszkodik arról, hogy egészségügyi problémái, például migrénes fejfájása, köhögési rohamai vannak az illatosító termékektől, és közben 4-ből 3 embernek fogalma sincs róla, a légfrissítőkből milyen veszélyes anyagok okoznak vagy okozhatnak neki problémát. Ha választhatnának, egyre többen szeretnék, hogy munkahelyük, a közintézmények, és egyéb épületek belső terei mentesek legyenek az illatosító anyagoktól.

Bár a vizsgált termékek között voltak különbségek, azt ajánljuk, a légfrissítő spray-ket célszerű mellőzni az életünkből. Ha pedig elkerülhetetlen, akkor lehetőleg válasszunk pumpás (robbanásveszélyes hajtógáztól mentes), nem allergizáló illatanyagokat tartalmazó és más veszélyességi jellel sem rendelkező terméket. Olvassuk el és tartsuk be a tárolásra, használatra vonatkozó előírásokat, és fokozottan figyeljünk a gyermekekre, érzékeny személyekre.

A légfrissítés leghatékonyabb és legegyszerűbb módja még mindig a rendszeres intenzív szellőztetés.

A következő termékek szerepeltek a tesztben: Air Wick légfrissítő aeroszol spray - Citrom & Ginzeng, Tesco légfrissítő aeroszol Green tea & Ginger, GLADE by BRISE Levendula, Denkmit Szagsemlegesítő spray, MY AIR légfrissítő spray - Rózsakert, FLOREN Air Freshener - Vanilla, W5 légfrissítő spray - Spring Morning, Well Done fresh sheets sense légfrissítő, Ambi Pur légfrissítő - spiced apple, Domol légfrissítő citrus friss, Sanytol fertőtlenítő légfrissítő és szagtalanító, Aromax Antibacteria Légfrissítő Spray.