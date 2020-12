Árrobbanás a magyar henteseknél: ennyiért vásárolhatunk húsokat az ünnepi menühöz

Rengeteg tényező verte fel a húsárakat itthon: sertéspestis, madárinfluenza, és még a koronavírus is átrendezte a piacot. Ráadásul a szakemberek szerint átalakulóban a fogyasztói szokások és az értékesítési lánc és a járvány gyorsítja ezt a folyamatot.

A sertéspestisen és a madárinfluenzán túl a húsiparnak a koronavírus-járvánnyal is meg kellett küzdeni. Az ágazatban komoly károkat okoztak a különböző betegségek, amik erősen rányomták bélyegüket az árakra is. Ugyan különböző támogatások, mentőcsomagok segítették a gazdák egész éves munkáját, ennek ellenére is óriási veszteségeket könyvelhetnek el a gazdaságok az év végén. Ráadásul a szakemberek szerint átalakulóban a fogyasztói szokások és az értékesítési lánc és a járvány gyorsítja ezt a folyamatot. Most a HelloVidék annak járt utána, hogyan befolyásolta az egyes hústermékek árát a járvány illetve, hogy mire számíthatunk a karácsonyi nagy bevásárláskor.



