Akciócunami tarolja le Magyarországot: gigadrága élelmiszereket áraztak le

Nem mindennapi leárazások kezdődtek a magyar boltokban: olyan dolgokat is leáraztak, amelyek egyébként rendkívül megdrágultak egy év alatt. Emellett elstartolt a dinnyeszezon is, megnéztük hát, mennyiért adják a boltok a magyarok kedvenc nyári csemegéjét!

Nem kevés dolog drágult meg Magyarországon egyetlen év leforgása alatt: a héten a Pénzcentrum szedte össze, melyik termékek ára emelkedett kiemelkedően. Kiderült, hogy a vöröshagyma abszolút csúcstartó: tavaly ilyenkor egy kiló 197 forint volt átlagosan, idén júniusban viszont már 431 forintos átlagáron kínálták.

Ez 126,8 százalékos áremelkedés egyetlen év alatt!

Sírhatnak még a káposzta-fanatikusok is, és a krumpli szerelmesei is törölgetik a könnyeiket: előbbi 41,9 százalékkal kerül többe, mint tavaly ilyenkor (253-ról 359 forintra drágult egy kiló), a késői burgonya ára pedig majdnem 70 százalékkal lett drágább, mint tavaly júniusban. A liszt, és ebből következően a kenyér ára is emelkedett, és az uborka sem úszta meg a drágulást... Most megnéztük, hogy milyen csúcsdrága élelmiszereket áraztak le a hazai boltok.

Amellett sem mehettünk el szó nélkül, hogy közben beröffent a dinnyeszezon is: köztudott, hogy a magyarság és a dinnye kapcsolata elég régre - talán még a történelem előtti időkre - nyúlik vissza. Lassan a kánikula is visszalopakodik, melegben pedig az egekbe szökik a magyarok dinnyevásárlási kedve: egyiket a másik után tolják be az arcukba! Az ügy már jóval a szezon előtt tematizálja a közbeszédet, kijelenthető: az ország jelentős része dinnyelázban ég. Az emberekbe egyenesen bele van kódolva, hogy ameddig nincsen jó dinnye a boltokban, addig nyár sincsen - maximum nagyon meleg. Hát most megérkezett a mézédes csemege, a Pénzcentrum pedig megnézte, mennyiért árulják kilóját a magyarok kedvenc csemegéjének.

Pattog az akciólabda

Az Auchanban a burgonya kilóját 378 forintért adják, magyar termékről van szó. A szintén hazai termesztésű görögdinnye kilójáért 134 forintot kérnek a madaras áruházban. A zöldségosztályon akciós még a lecsópaprika is, amelyből egy kiló csak 238 forint, a fürtös koktélparadicsomból pedig egy fél kilós csomag 398-ba kerül. A fejes salátáért 108 forintot kérnek, egy kiló banánt pedig 348 forintért lehet kapni. A különféle salátamixeknek is lenyomták az árát: 149 és 299 forint között válogathatsz köztük. A Rege csemegauborkából 680 gramm 399 forintba kerül az Auchanban. A nektarin kilójáért pedig 598 forintot kell fizetni. Emellett minden Schar pékárura 20 százalék kedvezmény van, az Auchan Nívó szeletelt graham toastból pedig fél kiló 199 forintért kapható.

A Tesco is kiterítette lapjait: a sárga újburgonya árát felére vitték le, íy most 399 helyett csak 199 forintba kerül egy kiló! A kígyóuborka darabja 179 helyett most csak 119 forint, a fokhagyma kilójáért pedig 999 forintot kérnek a Tescóban. Nagyon lenyomták a sárgadinnye árát is: 399 helyett most csak 229 egy darab.700 gramm lecsópaprikáért 369 forintot kell fizetni a Tescóban, az ananász kilója pedig 329 forint. Egy kiló sárgabarack most csak 399-be kerül, a nektarinból egy kilós pakk pedig 359 forint. A Vita szívbarát korpás kenyérből fél kiló 299 forintba kerül, a sajtos stangliból egy darab 69 forintért kapható.

Az Aldiban olyannyira kitört az akcióláz, hogy már a WHO is lépéseket fontolgat! Az újburgonya kilója például csak 199 forint, a ribizliből pedig egy 125 grammos doboz 299-be kerül. A sárgarépa kilója 199 forintért kapható, a kovászos bagettből pedig 79 forint egy darab. A csemegekukorica darabja 109 forint, a koktélparadicsomból 200 gramm pedig 279. Sárgabarackból egy kiló 399 forint, ahogyan a szilvából is.

Nem volt fukar a leárazásokkal a Lidl sem: a 200 grammos salátakeverék 189 forint, az almából pedig 199 forint egy kiló, az őszibarackból ugyanennyi 269 forintba kerül. A mediterrán cibatta darabja 399, a mediterrán olívás buci pedig 59 forint. Az újkrumpliból 199 egy kiló, csemegekukoricából pedig 129 forint egy darab. Másfél kiló lecsópaprika 689 forint.

A Sparban 299 forint egy kiló hagyma, az új fejes káposzta pedig 219-be kerül. A paprikából 349 5 darab, a csípős verzióból pedig 45-be kerül egy. A bio teljes kiőrlésű kenyér 319, az e-free vajas toast kenyérpedig 389 forintba kerül.A bükki volkorn parasztkenyérből fél kiló 349 forint, a magvakkal szórt bagett darabja pedig 79 forintba kerül.