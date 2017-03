A magyar csúcsélelmiszerek titkai: megszólalnak a beszállítók

A magyar élelmiszereket és alapanyagokat néhány éve erősen népszerűsítik különböző hazai szervezetek és kampányaik, amelyek láthatóan hatottak a vásárlókra. Az elmúlt hetekben kirobbant élelmiszerbotrány után többen sejtenek rossz minőségő termékeket a boltok polcain, és bár nem a magyar termékkkel volt baj, felmerülhet a kérdés: lehet-e ma egyáltalán Magyarországon minőségi élelmiszereket vásárolni, és ha igen, hol? Hazai termelőket kérdeztünk a magyar piac helyzetéről és a vásárlói szokások átalakulásáról.



Tényleg silány minőségű élelmiszereket árulnak itthon?

A vezető éttermek, sztárszakácsok világszerte egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a jó minőségű, helyi alapanyagokra, és ez a tendencia Magyarországon is jellemző. A csúcsgasztronómia szép lassan lecsorog a magyar konyhákba is, ahol szintén egyre fontosabb szerephez jutnak a minőségi magyar alapanyagok, és épp ezért az áruházláncok polcain is egyre több helyet kapnak ezek a termékek. Bár az elmúlt hetekben kirobbant magyar termékbotrány után ez nem alapvető, de igenis lehet Magyarországon magas minőségű élelmiszerárut kapni, és nemcsak a topéttermek topséfjei férnek hozzá ezekhez.

Február végén a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) vizsgálata alapján kiderült, hogy a multinacionális élelmiszerkereskedő cégek rosszabb minőségű élelmiszert adnak el a kelet-európai régióban, köztük Magyarországon, mint Nyugaton. A Nébih utólag elismerte, hogy a termékek összetételben különbséget nem talált, és azok minden tekintetben megfelelnek a jogszabályok előírásainak. Bár a botrány kapcsán megírtuk, hogy hol lehet itthon is nyugati piacra készült termékeket beszerezni, nem feltétlenül ez a megoldás, hiszen bőven találni hazánkban is jó minőségű, magyar gyártású termékeket.

Aki követi a magyar gasztronómia fejlődését, láthatja, hogy egyre több kiváló étterem nyílik Budapesten és a fővároson kívül is. A vidéki gasztronómiai fejlődés etalonja a Balaton, ahol sorra nyílnak a magas színvonalat jelentő éttermek, legyen szó fine diningról, bisztrókonyháról, vagy akár strandbüféről. Ezenkívül egyre több nagyvárosban jut fontos szerephez a csúcsgasztronómia, és a magyar alapanyagok is egyre nagyobb arányban vannak jelen ezekben az éttermekben.

Az egri Macok csúcsétteremben például kimondottan a regionális gasztronómia fejlesztése az egyik legfontosabb cél, és az alapanyagok 80 százaléka a környékről származik.

A tésztát bogácsi nagymamák gyúrják, a pisztrángot Szilvásváradról szerzik be, a lekvár Noszvajról érkezik, a bárány Kelemérről, a marhahúsért Szabolcsba, pontosabban Rohodra utaznak. Sok termelő már közvetlenül keresi őket, így akár az étteremmel együtt gondolkodva is tudnak fejleszteni.

A hazai gasztronómia egyértelműen fejlődik, a vendégek nyitottak, országszerte keresik a minőségi éttermeket

- véli Erhardt Zoltán, a soproni Erhardt étterem konyhafőnök-tulajdonosa, aki azt tapasztalja, hogy sok Sopronba látogató - például Budapestről vagy a környező országokból - ma már tudatosan választ, keresi a jó helyeket.

A fejlődés egyik fokmérője, hogy egyre kevesebb alapanyagot kell külföldről beszerezniük.

Az olyan alapanyagok, mint például a burgonya, a sárgarépa, a libamáj, a mangalica hazai, számos esetben környékbeli termelőktől érkeznek.

A magyar csúcséttermek tehát láthatóan nagy hangsúlyt fektetnek a minőségi hazai alapanyagok használatára, de ez nem a topséfek kiváltsága, és nem is speciális helyeken kell keresni őket: elég körülnézni a nagy diszkontláncok polcain.

Az áruházláncoknak fontossá váltak a hazai termelők

A Szatmárkert Kft. almafeldolgozó és a Soós Tészta Kft. tésztagyártó több éve működnek nagy áruházláncok beszállítóiként, például a Lidl áruházakat is ők látják el termékekkel. Mindkét cég egyetért abban, hogy ezt a pozíciót nemcsak elérni, de megtartani is kihívás Magyarországon, pedig egy magyar termelőnek kiemelten fontosak ezek a kapcsolatok, mert ma az áruházláncok a legnagyobb árufelvásárlók, így a beszállítói lét ad egyfajta pénzügyi stabilitást. De mi kell ahhoz, hogy valaki ilyen láncok beszállítójává válhasson?

Az áruházláncok is arra törekszenek, hogy kialakuljon egy stabil beszállítói kör, és nem cserélik le azt, aki jól végzi a munkáját



- mondta el a Pénzcentrumnak Kovács Oszkár, a Szatmárkert Kft. vezetője, aki szerint a termelőnek meg kell győzni az áruházláncokat, hogy tartósan tud megfelelő minőségű és mennyiségű árut biztosítani. Hangsúlyozta, hogy utóbbi, vagyis a mennyiség is nagyon fontos.

Tehát magyar termelőként nagy szó egy áruházlánc beszállítójává válni, de utóbbiaknak is nagyon fontosak ezek a kapcsolatok: szükségük van a megbízható hazai termelőkre.

Molnár Gábor, a vecsési tésztagyár kereskedelmi igazgatója szerint a hálózatokba való bejutás talán nem annyira nehéz, főleg ha előtte valaki már bizonyított más piacokon, viszont a bent maradás már annál nagyobb kihívást jelent. A szigorú, folyamatosan növekvő minőségi elvárásoknak és az ezzel ellentétesen ható árprésnek megfelelni rettentő nehéz feladat elé állítja a magyar vállalkozásokat. Ehhez korszerű gyártástechnológiára, stabil pénzügyi háttérre és a minőség iránti feltétlen elkötelezettségre van szükség.

Ma máshogy vásárolunk, mint néhány évvel ezelőtt



Egyértelműen látszik az eredménye annak a mindenki által folytatott marketingnek, amely a hazai termékeket népszerűsíti

- véli a Szatmárkert Kft. vezetője. A cég elsősorban almafeldolgozással foglalkozik, és azt tapasztalják, hogy az utóbbi években a fogyasztóknak és a nagy áruházláncoknak is fontosabbá vált, hogy minőségi gyümölcsök kerüljenek a polcokra.

Persze nagy eltérések vannak: valaki inkább az árra, más inkább a minőségre érzékeny, de van egy széleskörű eltolódás az ár-érték arány irányába, illetve az akcióknak továbbra is nagyon fontos szerepük van.

A Soós Tészta gyártói is úgy látják, hogy a hozzáadott értékkel rendelkező, magasabb minőségű termékek iránt nőtt a kereslet az elmúlt években. Molnár Gábor, aki szerint a vásárlók jelentős része ár-érték arány alapján vásárol, tehát közepes árszínvonalon a lehető legmagasabb minőséget kutatja, de megjelent egy szűkebb vásárlói réteg is, amely a kifejezetten magas, akár prémium hozzáadott értékkel rendelkező élelmiszereket veszi le a polcról.

A fogyasztói döntéseket befolyásoló tényezők közül az elmúlt időszakban az élelmiszerek esetében olyan szempontok is előtérbe kerültek, mint például a tápérték , összetétel, vagy bizonyos termékeknél az elkészítési idő. Az ilyesfajta vásárlói magatartás térhódítása egyértelműen támogatja és erősíti a hozzánk hasonló cégek fejlődését

- tette hozzá a kereskedelmi igazgató.

Mi garantálja a minőséget?

Cseh-Szakál Judit, az Alföldi Garabonciás Kft. vezetője szerint főleg azért nehéz beszállítóként jelen lenni a nagy áruházláncok kínálatában, mert számos auditon kell megfelelni, rendszeres ellenőrzések vannak, de persze ezek is mind azt garantálják, hogy minőségi áru kerüljön a polcokra. Szerinte az állandó minőség biztosításához

a kiváló minőségű alapanyagok beszerzése és felhasználása a legfontosabb, tejipari cégként például az a kulcs, hogy semmit sem vonnak ki a felhasznált tejből, és nem is adnak hozzá semmit.

A Szatmárkert Kft.-nél szintén számos audit működik, illetve minden esetben nyomon követik a termékek útját.

Minden egyes almáról tudom, hogy ki, hol és mikor termesztette, ahogy azt is, hogy mivel permetezte. Ez mind rengeteg idő, pénz és energia, de a minőségbiztosításnak pontosan ez a lényege: rengeteg odafigyelést kíván

- mondta a cég vezetője.

Molnár Gábor is úgy véli, hogy a minőségi termékek előállításának első és legfontosabb feltétele a minőségi alapanyagok használata. A vecsési tésztagyártó a termékek gyártása során kizárólag kiváló minőségű tésztalisztet és friss tyúktojást használ, beszállítóik pedig rendszeresen minősített, hazai termelők, akikkel hosszú távú stratégiai együttműködésben dolgoznak.