A tanárok után a bolti dolgozókon a sor? Ennyien vennék fel az oltást soron kívül

Immár túlnyomó többségben vannak azok a bolti dolgozók, akik szorgalmazzák az oltások fölvételének mielőbbi lehetőségét a kereskedelemben - derül ki az aktuális szakszervezeti felmérésből. A szakszervezet szerint gyorsabban halad az átoltottság, ha a kereskedelem külön sorra kerül.

Dinamikusan nő az oltási hajlandóság a kiskereskedelemben: "friss felmérésünk szerint az ágazati dolgozók hetven százaléka ma már szeretné felvenni a koronavírus elleni vakcinát, szemben a korábbi óvatossággal" - közölte a Magyar Nemzettel a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke. Bubenkó Csaba ismertette: a munkavállalók érzékelik a raktárakban, illetve az üzletekben is, hogy országosan fokozott a járványhelyzet, ami a boltokban is megmutatkozik, ezért egyre többen látják úgy, hogy mielőbb gondoskodni kell a közös védekezésről az egyéni felelősség mentén is.

Közzétettünk egy felmérést, miután egyre több boltból jelezték, hogy otthoni és munkahelyi környezetükben is sokan megbetegedtek. Azt kérdeztük a kereskedelmi alkalmazottaktól, akik nap mint nap a lakossági fogyasztás kiszolgálásában a frontvonalban szolgálnak, hogy hajlandóak lennének-e a vakcina fölvételével védeni a maguk és a munkatársaik, illetve a családjuk, továbbá a vásárlók egészségét

- mondta Bubenkó Csaba, aki úgy folytatta: arra is kíváncsiak voltak, hogy szeretnék-e az áruházi, raktári dolgozók, hogy a tanárokhoz hasonlóan minél hamarabb, a vevőkkel való napi kapcsolat miatti veszélyeztetettségük okán akár már holnap hozzájussanak az oltási lehetőséghez. "A válaszok alapján - akárcsak az oltási hajlandóságban - nagy arányban, mintegy hetven százalékban úgy vélekednek a kereskedelem érintettjei, hogy élnének a gyors lehetőséggel" - mondta a szakszervezet elnöke.

Az is kiderült, hogy a dolgozók elfogadnák-e, ha a munkahelyen megszervezett formában, vagyis a kereskedelmi létesítmények üzemorvosainak bevonásával tömegesen oltanák őket. Ez ugyancsak vállalható a többségnek - sorolta a szakszervezet elnöke, aki már hetekkel ezelőtt is kezdeményezte az élelmiszerüzletek kiszolgálóinak és a boltokat áruval ellátó logisztikai központok alkalmazottainak előrébb vételét az oltási sorrendben. Az önkéntes oltakozás iránti igény mostanra erősödött fel.

Kérjük, hogy azok a kereskedelemben dolgozó kollégák, bármilyen területről, akik egyetértenek abban, hogy a vakcinák fölvételével hozzájárulnak a védekezés sikeréhez, az átoltottság eléréséhez, mielőbb regisztráljanak az oltásra

- hangsúlyozta Bubenkó Csaba.

