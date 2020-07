A járvány alatt sem lankadt a plázázási kedv: rengetegen járták a boltokat

A soproniak és a szegediek a járvány alatt is a plázákban vásároltak - derült ki egy 23 ezer fős, országos felmérésből, ahol 13 vidéki és négy fővárosi pláza látogatóit kérdezték meg a vásárlási szokásaikról. A kutatás eredményeiből látszik, hogy akik egész évben látogatják a bevásárlóközpontokat, azok többsége a járvány alatt is a plázákban szerezte be a legszükségesebb termékeket. A fővárosban, Miskolcon és Pécsett pártolják a legtöbben az online vásárlást, Nagykanizsán és Debrecenben viszont a személyes vásárlás a népszerűbb. Minden plázában egyformán fokozottan ügyeltek a fertőtlenítésre.

Felmérték a plázázó magyarok vásárlási szokásait, amelyből kiderült, hogy sokan a járvány alatt sem változtattak a megszokott rutinjukon, és a plázákban szerezték be a legfontosabb élelmiszereket, gyógyszereket, higiéniás termékeket, ugyanakkor mindezt felelősségteljes módon, maszkban, és a csoportosulást elkerülve tették. Az Indotek Group felmérésében 23 ezer embert kérdeztek meg személyesen, 13 vidéki és négy fővárosi plázában. A kutatásban többek között arra voltak kíváncsiak, hogy vásároltak-e személyesen az adott bevásárlóközpontban a járvány alatt, mennyire pártolják az online vásárlást és tartanak-e a járvány esetleges következő hullámától.

A felmérés eredményéből kiderült, hogy a megkérdezettek közül 67 százalék a pandémia alatt is vásárolt az adott plázában - a fővárosban 56 százalék, vidéken 72 százalék vallotta ezt. A lista élén a soproniak, szegediek és szolnokiak szerepelnek, ott ugyanis a megkérdezettek több mint 90 százaléka a járványhelyzet alatt is járt bevásárlóközpontokban. Nagykanizsa, Győr és Kaposvár esetében 80, a Balaton és Zala Plaza, valamint Miskolc esetében már csak 50 százalék válaszolta ugyanezt. A lista sereghajtói a pécsiek, akik közül csak 40 százalék plázázott a tilalmak alatt.

A kutatást végző cégcsoport adatai szerint a plázák látogatottsága május 4. után fokozatosan visszaállt a járványhelyzet előtti szintre. Az enyhítések alatt minden héten körülbelül 10 százalékkal nőtt a vásárlók száma, a mozik megnyitása előtti napokban a vásárlók 80 százalékát visszakapták a kérdőívben részt vevő bevásárlóközpontok. A felmérésből az is jól látszik, hogy bár a fővárosi plázák esetében a legnagyobb a látogatószám, a vidékiek viszont törzsvásárlók, akik a nehezebb időkben is szívesen visszatérek a nyitva tartó üzletekbe.

Annak ellenére, hogy minden kitöltő személyesen, a bevásárlóközpontban válaszolta meg a kérdéseket, a megkérdezettek közel egyharmada az online vásárlást részesíti előnyben, kétharmaduk viszont inkább személyesen keresi fel az üzleteket. A vidéki és fővárosi válaszadók között ebben az esetben hasonló arányok voltak, ugyanakkor néhány városban (Nagykanizsán, Debrecenben és Kaposváron) a kitöltők több mint 90 százaléka voksolt a személyes vásárlás mellett. A fővárosi Duna Plázában, valamint Miskolcon és Pécsett a válaszadók fele vallotta azt, hogy szívesebben rendel az internetről.

A kitöltőknél arra is rákérdeztek, hogy tartanak-e a járvány második kitörésétől. A 23 ezer kitöltő szinte pontosan fele-fele arányban válaszolt igennel és nemmel, viszont területi megosztás alapján a fővárosi kitöltők 61 százaléka tart egy esetleges következő hullámtól, míg ugyan ez a szám vidéken 45 százalékos.

