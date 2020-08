A használt autó csak használt autó marad: újra nagyon rápörögtek a magyarok

Júliusban több mint 12 ezer használt import személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami az előző hónaphoz képest 13 százalékos, az áprilisi mélyponthoz viszonyítva pedig 61 százalékos növekedés; ezzel a használtautó-import volumene már csak 6-7 százalékkal marad el a járvány kitörése előtti szinttől a friss adatok alapján.

A használtautó-piactér keddi közleménye szerint a behozatal újbóli élénkülését mutatja az is, hogy 2019 júliusához képest már csak tíz százalékos a visszaesés, miközben áprilisban és májusban még 40 százalék körüli elmaradást mutattak a statisztikák a 12 hónappal korábbi értékekhez képest - írja a Datahouse adatai alapján a JóAutók.hu

A portál jelezte azt is, hogy az újautópiacon rosszabb a helyzet, a júliusban eladott 12 045 új személygépkocsi 21 százalékkal volt kevesebb, mint tavaly ilyenkor. A közlemény szerint a vásárlók a koronavírus által okozott bizonytalanság miatt ebben az időszakban óvatosabban költenek, kevesebben vesznek drágább, új autót. A visszaesésben közrejátszik az is, hogy a gyártók tavaszi rendkívüli leállása miatt több márka esetében is meghosszabbították a szállítási határidőt, így számos személygépkocsit a vártnál később helyeztek forgalomba.

A használt autók növekvő forgalma azt is jelenti, hogy 2020-ban sem várható fordulat a hazai autópark átlagéletkorának alakulásában. A korosabb járművek arányának újbóli emelkedése miatt a tavalyi 14,4 éves átlagos életkor az idén várhatóan tovább nő, folytatva a 2007 óta tartó, 10,3 évről induló folyamatos öregedési tendenciát - idézi a közlemény Halász Bertalant, a JóAutók.hu vezérigazgatóját.

Az első hét hónapban 77 280 használt autó érkezett az országba, 17 százalékkal kevesebb a 2019 hasonló időszakában regisztrált 92 721-nél. Ugyanebben az időszakban az újautó-eladások száma 67 725 volt, 25 százalékkal maradva el az egy évvel korábbi 89 833-tól - idézte fel a JóAutók.hu.

