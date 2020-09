800 ezer másodlagos kárvallottja lehet a második hullámnak: ők vannak veszélyben

Brutális különbség mutatkozik az EU-ban az alkoholos italok árát illetően. Nem egy országban kétszer annyiba kerülnek a rövid italok, sörök, borok, mint más országokban. Magyarország azonban éppen a szuperolcsó országok közé tartozik, még az EU-átlagnál is 20 százalékkal olcsóbban mérik idehaza az italt. Ez ugyanakkor nagy baj is lehet egy olyan országban, ahol az adatok szerint majd minden család tudja azt, milyen együtt élni egy szenvedélybeteg emberrel. Ez ráadásul nagyon durván visszaüthet most, mikor belegyalogoltunk a koronavírus-járvány második hullámába.

Az alkohol árának alakulása megdöbbentően eltérő volt az EU tagállamaiban 2019-ben - adta hírül az Eurostat friss kiadványa. A legdrágább, illetve a legolcsóbb ország között ugyanis több mint kétszeres volt az árdifferencia.

A statisztikák alapján a röviditalok, borok, sörök ára messze Finnországban volt a legmagasabb az Európai Unióban. A statisztikai hivatal szerint az északi országban az alkoholok árszint indexe 191 volt, ami azt jelenti, hogy az EU átlaghoz képest (100-as árszint) 91 százalékkal kerül többe Finnországban az alkohol. Azaz csaknem kétszer annyiért lehet itt alkoholos nedűt vásárolni, mint az EU-ban átlagosan.

A második legdrágább ország Írország volt a listán, 182-es árszint indexxel, amit Svédország követett 156-al. De a top 5-be befért még Görögország és Észtország is. De az EU alkoholátlagárnál magasabb árszintet mértek még többek között Máltán, Portugáliában, Horvátországban, Ausztriában, Hollandiában, Olaszországban és Franciaországban is.

Eddig a drága országokról, az éremnek azonban két oldala van. Több országban pedig kirívóan olcsó az alkohol. Romániában például az alkoholos italok árszint indexe csupán 76-os, azaz az EU-s átlagáránál 24 százalékkal kevesebb. De ugyancsak 80 százaléka alatti árszintet mértek Bulgáriában is, pontosan 78,7-et. És hát, ami Magyarországot illeti,

hazánkban a harmadik legolcsóbb az alkohol az egész Európai Unióban.

A legfrissebb adatok szerint a hazai árszint index 80,2 százalék. Tehát az EU-s alkohol átlagárnál 20 százalékkal olcsóbbak vagyunk. Igen, ez azt is jelenti, hogy Finnországban, illetve Írországban

több mint kétszer annyiba kerül rövidet, sört vagy bort venni, mint Magyarországon.

Hazánkhoz legközelebb az alkohol-árakat illetően természetesen Románia és Bulgária áll, de ha Csehországba, Spanyolországba vagy Lengyelországba utazunk, akkor sem kell leesnünk a székből, ha valamilyen alkoholos ital vásárlására adnánk a fejünk. Szlovákiában, illetve Szlovéniában viszont már 15, valamint 16 százalékkal magasabb az alkoholos italok árszintje, mint idehaza.

Nem vicc az olcsó pia

Zacher Gábor szerint ma Magyarországon csaknem 800 ezer alkoholbeteg lehet. Ez pedig a statisztikák szerint azt jelentené, hogy

hazánkban csaknem minden háztartásra jut legalább egy, súlyosan szenvedélybeteg ember.

Ezeken a számokon ráadásul a mostani koronavírusos időszak sem segít. Sőt, a statisztikai adatok már az első hullámkor elképesztőek voltak, a tavasz közepén ugyanis az alkohol értékesítése világszerte 291 százalékkal nőtt a világjárvány idején. Sokan tehát az izolációjuk okozta stresszt egyértelműen az alkoholba fojtották.

Ez pedig egy rendkívül veszély tendencia. A WHO szerint ugyanis az az alkoholfogyasztás számos fertőző és nem fertőző betegséggel és mentálhigiénés rendellenességgel jár, amelyek a személyeket sebezhetőbbé tehetik a COVID-19-el szemben. Ezért az orvostudomány szakemberei egyöntetűen kérik,

mindenki csak mértékkel bánjon az alkohollal,

és inkább találjon egyéb, szabad idős tevékenységet ahhoz, hogy a koronavírus-járvány okozta feszültségeket levezesse.

Már csak azért fontos lenne megfogadni a WHO intelmeit, mert egy nemrégiben megjelent nemzetközi tanulmány szerint, a korlátozások során tapasztalható alkoholfogyasztás további következményekkel járhat, hosszabb távú egészségügyi problémákat okozhatnak a veszélyeztetett személyek számára, ami gyakorlatilag egy

második "egészségügyi válsághoz" vezethet.

Ez pedig csak az első hullám idején volt valós veszély, hanem most is. Napról napra érkeznek ugyanis Magyarországon is azok a vészjósló hírek, melyek szerint újabb és újabb rekordot dönt idehaza a napi koronavírus-fertőzöttek száma. Az ország teljes lezárásosáról, illetve újabb kijárási korlátozásokról persze nincs szó, de az esetszámok dinamikus emelkedését látva, sokakban maguktól is felmerülhet újra a lehető legmagasabb fokú önizolációs-ösztön, ami megint csak rengeteg embert lökhet az alkohol "stressz kezelő" karmai közé.

Sok lesz még a tennivaló

Az aggasztó magyar adatok, és a legfrissebb nemzetközi és nemzeti kutatások tehát egyértelműen rámutatnak arra, hogy a koronavírus-időszakban a túlzott alkohol fogyasztás problémájával is kiemelten kell foglalkozni. Különösen egy olyan halmozottan érintett országban, mint Magyarország, ahol a vezető halálokok jelentős részében, közvetett és közvetlen okozóként megjelenik a túlzott alkoholfogyasztás, illetve természetesen a dohányzás is.

Címlapkép: Getty Images