7 játék karácsonyra: ezekkel játszva lesz gazdag és sikeres a gyereked

Bő két hét maradt karácsonyig, így azok a szülők, nagyszülők, rokonok, akik még nem vették meg az ajándékot a gyerekeknek a családban, jobb, ha sietnek. Bizonyára még sokan keresik a megfelelő ajándékot, amely nem csak szórakoztató, de hasznos is. A Pénzcentrum most olyan ajándékötleteket gyűjtött össze, amelyek elősegítik, hogy a megajándékozott gyermek tudatosabb legyen a pénzügyek terén. Mutatjuk, mit érdemes levenni a játékboltban a polcról, ha pénzügyi neveléshez hasznos ajándékot szeretnénk adni.

Korábban beszámoltunk róla, hogy egy friss kutatás szerint a szülők csaknem fele 10 ezer forint feletti, 38 százaléka 5-10 ezer forint közötti értékben fog ajándékot - 95 százalékban játékot - vásárolni gyermekének. A többség a kreatív, fejlesztő játékokat, társasjátékokat, valamint a LEGO-t részesíti előnyben.

A slágerjátékok között idén is szerepel a Gazdálkodj okosan! örökzöld társasjáték, amely elméletileg segíti a gyereket, hogy megtanuljon bánni a pénzzel, félretenni, befektetni, biztosítást kötni, stb. Viszont nem csak a társasjátékot között találhatunk pénzügyi tudatosságot fejlesztő játékokat! Rengeteg alternatíva van kisebbeknek és nagyobbaknak, amely lehet egyszerre hasznos és szórakoztató, edukatív, illetve kreatív.

(Malac)persely

Örök klasszikus ajándék, és már a legkisebbeknek is érdekes lehet, akik még csak most ismerkednek a számok fogalmával. Már egy négyévesnek el kell kezdenie elsajátítani az alapvető számítási készségeket, de ezt nem csak a "hozz ide két almát" módszerrel gyakoroltathatják a szülők. Már ilyen kicsi korban nyugodtan számolhatunk pénzérméken, így a gyerek megismerkedik az érmék nevével, kiválogattathatjuk méretük alapján őket. Ehhez a játékos tanuláshoz egy persely jó segédeszköz lehet.

Amikor a gyermek már zsebpénzt kap, és a spórolással ismerkedik, akkor különösen jó, ha kéznél van egy persely. Manapság már szinte nincs olyan méretű, alakú, anyagú persely, amilyet nem kínálnak a boltok és az internet, tehát tökéletesen személyre szabható ajándék, és még hasznos is. Azon keresztül megtaníthatják a szülők azt is a gyermeknek, hogyan gyűjtsenek, miért fontos a spórolás. A saját pénzzel való gazdálkodás mérföldköve lehet az első persely.

Pénztárca

Szintén evidensnek tűnő ajándék, amely inkább a hasznos, mint a szórakoztató kategóriába esik. Viszont ugyanúgy személyre szabható, az első pénztárca szinte játék: legyen pókemberes, jégvarázsos, kutyás-cicás, csillogó, minél jobban szereti a gyermek az első pénztárcáját, annál inkább fogja érdekelni a használata. Hogyha megbecsüli a pénztárcát, mindig magánál akarja majd hordani, tehát kéznél lesz, amikor kell. Ez segíthet a szülőknek, hogy a megfelelő helyzetben magyarázatokkal segítsék, erősítsék a gyermek pénzügyi tudatosságát.

Már az egészen kis gyerekek is szeretik utánozni, amit a szüleik csinálnak: nyomkodni a TV-távirányítót, játékedényekben homoksütit sütni, játékfűnyírót tologatni, stb. Ugyanígy a boltban látják, ahogy a felnőttek papírokat cserélgetnek, vagy odaérintik a bankkártyájukat a terminálhoz. Már hatévesen egy gyerek tisztában van vele, hogy a vásárláshoz szükség van a pénzre vagy a plasztikkártyára. A gyerekek pedig nagyon szeretnek vásárolni, költeni a pénzt.

Hogyha a gyermeknek van saját pénztárcája egyrészt eljátszhatja a vásárlást, utánozva a felnőtteket, másrészt vásárolhat saját magának a zsebpénzéből. Jó, ha a szülő erre bátorítja a gyermekét, hogy megtanulja a pénz értékét.

Pénztárgép

Készülnek pénztárgépek fából, egyszerű formákkal, színekkel kisebbeknek, és akár már bonyolultabb, számlapos digitálisak is nagyobbaknak. Vannak gyerekek, akik "iskolásat" szeretnek játszani a plüssfiguráikkal, babáikkal, mások "rendőröset", míg egyes gyerekek a legjobban a "vásárlós" játékot szeretik. Hogyha egy kisgyerek ilyen érdeklődést mutat, ideális ajándék lehet számára a játékpénztárgép. Ezekbe a játékokba a szülő könnyedén bekapcsolódhat és megtaníthatja a gyermeknek, hogyan zajlik a fizetés a pénztárnál.

Ráadásul a digitális pénztárgépekben beépített számológép is található, így már kiskorukban játszva sajátíthatják el a gyerekek ennek használatát.

Abakusz

A legősibb számolóeszköz még ma is népszerű gyermekjáték, mert segít a számfogalom kialakulásában, és az alapvető számtani műveletek megértésében. Gyakran az előkészítő óvodák kelléke is az abakusz.

A vizualitás, tapintás a kisgyermekek számára nagyban megkönnyítheti a számfogalom kialakulását, alapvető műveletek megértését. Ezt segíti az egyszerűsített, gyermekek számára készült fejlesztőjátéknak is használható abakusz. A különböző színű fagolyókkal eljátszhatja a gyermek a helyiértékeket is, amelyeket színekhez kapcsolva, vizuálisan könnyebb lesz később is átlátnia. Az összeadás, kivonás tanulásnál is mankót jelenthet a gyermeknek az abakusz használata.

Könyvek, mesék a pénzről

Sok családban kötelező ajándék a könyv karácsonykor, bármilyen korú gyermeknek lehet találni megfelelő, szórakoztató olvasmányt. Sokan választanak ismeretterjesztő könyveket, amelyek közül sok foglalkozik a pénzzel, a különböző érmékkel a világban.

Ezen túl egyre több mesekönyv is foglalkozik a pénz témájával, magyar szerzők művei között is találunk tanulságos köteteket, mint a Pénzmesék Himer Csillától, a Gazdag akarsz lenni te is? vagy A pénz nem fákon nő! Nógrádi Gábortól, vagy a Malacperselyben nincs kamat Bodnár Gézánétól. Vagy Csóka Judit meseterapeuta idén megjelent kötete a Mesék a pénzről, amelyek népmeséken keresztül dolgozza fel a témát.

PC, video- és mobiljátékok

A digitális generáció tagjainak a figyelmét már lehet hogy jobban leköti egy számítógépes vagy Xbox játék, mint egy klasszikus Monopoly, vagy egy könyv. Ma már egyáltalán nem kell attól idegenkedni, hogy ilyen játékot válasszunk ajándékba - egyre inkább megszokott az, hogy az ajándék már nem fizikai, hanem élmény, jegy, így akár lehet egy PC játék is steamről.

Rengeteg típusú stratégiai játék létezik, ahol a játékosnak pénzzel és más erőforrásokkal kell gazdálkodnia, városokat, királyságokat, vagy akár galaktikus birodalmakat építgetve. Ez sem szól másról, mint a bevételek és kiadások egyensúlyban tartásáról, kockázatvállalásról, stb.

De népszerűek például azok a mobil- illetve PC játékok is, ahol egy farmon gazdálkodnak a játékosok. Tulajdonképpen számtalan témájú játék létezik, és teljesen mindegy, hogy a gyermek egy vidámparkot igazgat benne, ókori birodalmakkal csatázik, vagy gondozza a virtuális veteményest: mindegyik ilyen típusú játék arra tanítja, hogyan kell beosztani, felhasználni a pénzét, erőforrásait, és hogyan tud fejlődni, terjeszkedni, növekedni.

Manapság, amikor a számítógépes és videojátékok fejlesztő tulajdonságait már elismerik, és hirdetik, és a legkisebbek is nyomkodják már a tabletet, könyvek jelennek meg, hogy a játékot tereljék, segítsék (mint például a Minecraft esetében), és már tanórák kellékeivé váltak, egy szülőnek sem kell ódzkodnia tőlük. Ha pedig már játszik a gyerek valamivel, lehet hogy célszerűbb egy valós idejű stratégiai játékba ölnie az idejét, minthogy órákon át gyilkolja az élőhalottakat, vagy cukorkákat tologasson.

Nevelj dolgozó, vállalkozó gyermeket

Már az alsó tagozatos gyermekeknek meg kell tanulniuk, mi az összefüggés a pénz és a munka között, mi a szerepe az életben a munkának, és mi alapján felelhet a "mi leszel, ha nagy leszel?" típusú kérdésekre. Az amerikai filmekben rendszeresen látni, hogy egészen kicsi gyermekek kiülnek a ház elé egy limonádéstanddal, és árulják a frissítőt. Ez a magyar gyermekektől távol áll, azonban a legtöbb gyermek szeret részt venni - a szülők felügyeletével és támogatásával - a jótékonysági süti vásárokon, az iskolában matricákat, kártyákat cserélgetnek, vers- vagy rajzpályázatokon neveznek, vagy segítenek szatyrokat cipelni az idős szomszéd néninek pár száz forintért.

Foglalkoztatja őket az üzletelés, vállalkozás, a pénzszerzés lehetőségei már egészen fiatal korban is. A szülő, vagy más rokonok, könnyen ösztönözhetik a gyermeket arra, hogy próbáljon meg érdeklődésének, hobbijának segítségével "vállalkozni". Így ha kiskorában kipróbál egy "szakmát", ami a hobbija is, sok mindent megtanulhat a munkáról, fizetésről, adózásról, kereskedelemről, vállalkozásról.

A lényeg, hogyha látjuk a gyereken, hogy olyan dolgok iránt érdeklődik, amelyekhez kapcsolódhat egy szakma, vagy vállalkozás, ösztönözzük rá, hogy ne csak hobbiként űzze azt, és vezessük rá, hogy hogyan kereshet akár pénzt is vele. A karácsony megfelelő arra, hogy támogassuk a gyermeket induló vállalkozásában, szakmává alakuló hobbijában, különböző felszerelésekkel, kellékekkel, esetleg tanfolyamokkal.

Milyen hobbikkal kereshet pénzt egy gyerek?

blogolás, vlogolás: egy tematikus bloggal, vagy YouTube csatornával, hogyha sikerül egy követőtábort gyűjtenie, hirdetésekkel, támogatókkal pénzt is kereshet. Az influenszerek világa egyébként is vonzza a fiatalokat, ezeken a hobbikon keresztül pedig már fiatalon megtanulhat egy csomó hasznos skillt, mint a photoshoppolás, vagy videovágás.

A leendő blogger, vlogger gyereknek a leghasznosabb, ha tudást ajándékozunk: szövegíró kurzust, képszerkesztő, videogyártó tanfolyamot. Nem muszáj olyan tanfolyamnak sem lennie, amelyen személyesen kell részt venni: rengeteg online kurzus elérhető most már magyarul is, amelyet akkor és olyan ütemben végez el az ajándékozott, ami neki kényelmes.

kézműveskedés: manapság hatalmas divatja lett a kézzel egyedileg készített, kézműves dolgoknak. Hogyha a gyerek érdeklődik az ilyen hobbik iránt, vehetünk neki hozzá olyan felszerelést, amellyel úgy kézműveskedhet mint a profik. Legyen akár a szappankészítés, gyertyaöntés, varrás, ékszerkészítés, barkácsolás, pirográfia, sütisütés, ami érdekli, mindenhez szükséges valamilyen alapanyag, felszerelés.

Az ajándéknak olyasminek kell lennie, ami megkönnyíti a gyermek dolgát, vagy előre léphet a hobbijában egy új szintre. Ha valakinek olyan hobbija van, amihez sok alapanyagra van szükség, akkor annak is biztosan hasznát veszi, ha abból vásárolnak be a rokonok a számára. A szülő pedig segítheti, ösztönözheti, hogy tegye pénzzé a termékeit, tudását.

kertészkedés, állattenyésztés: sok gyermek áll közel kiskorában a természethez, gondozza a növényeket, saját kis konyhakertet alakít ki, szívesen eteti az állatokat és foglalkozik velük. Ebből az érdeklődésből is lehet később profitábilis szakma: lehet, hogyha a gyermeknek van lehetősége elmélyülni a hobbijában, később akvarista, kutyatenyésztő, chilipaprikatermelő, gombaszakértő, vagy méhész stb. válik majd belőle.

Hogyha a gyermek affinitást mutat a növények vagy állatok gondozására, ideális ajándék lehet, ha valamilyen szakkönyvet választunk a számára, vagy különleges növénymagokat, ültetéshez, szaporításhoz eszközöket, vagy az állattartáshoz szükséges kellékeket.

fényképezés, videózás: ma már a legtöbb háztartásban van okostelefon, amelyhez beépített fényképező, kamera funkció is tartozik. Már egészen kis korban van olyan gyerek, akit a fényképezés és videókészítés érdekel, és ezt a megfelelő eszközökkel a szülők tovább is tudják ösztönözni.

Egy profi kamera elég drága mulatság, nem is beszélve a tartozékokról, objektívekről, és a nyers fotók, videók feldolgozásához szükséges programokról. Annak, aki komolyan akar majd ezzel foglalkozni, nem csak hobbiként, nagy beruházás ez, főként egy gyermek zsebpénzéhez képest. Így nem felesleges dolgokra dob ki az ember tízezreket, hanem olyasmire, ami valóban hasznos, viszont drága ahhoz, hogy megvegye egy gyermek a zsebpénzéből.