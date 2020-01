5 filléres recept a fizu előtti hétvégére: itt vásárolj be hozzájuk pofátlanul olcsón

Kevesen kapták még meg a fizetést, a nyugdíjakat sem ma utalják. Viszont enni azt kell, és igencsak meg kell nézni a költséges ünnepek után, hogy mi kerül az asztalra. A Pénzcentrum most mutat 5 olcsó, de laktató receptet, és azt is megnéztük, hogy hol a legolcsóbbak a hozzávalók!

Bár már január van, de kevesen vannak olyan szerencsések, hogy a héten megkapták a fizetést, és a nyugdíjakról ne is beszéljünk, azokat is a jövő hét végén küldik meg. Az ilyen, fizetés előtti hétvégék a legnehezebbek, ráadásul most még az ünnepek is igencsak lemerítették a kasszát. A karácsonyi, szilveszteri kajákból se sok lehet már. Ellenben valamit enni kell a hétvégén, valahogy tehát két ebédet is meg kellene oldani viszonylag kevés pénzből.

Bár ez nem tűnik egyszerűnek, aggodalomra semmi ok!

A Pénzcentrum keresett a neten 5 olcsó, egyszerű, mégis laktató receptet, amiket pont az ilyen, szűkös hétvégére találtak ki. A boltok akciós kiadványaiból pedig azt is kiszemezgetjük, hogy hol a legolcsóbb megvenni a hozzávalókat!

Vágjunk is bele!

Az egyik legolcsóbb ilyen fizetés előtti étel a tócsni: nem kell más hozzá csak krumpli, tojás és liszt - na meg némi olaj a sütéshez. A megpucolt burgonyát megmossuk, majd pedig lereszeljük, ehhez hozzáadjuk a lisztet és a tojást ameddig sűrű nem lesz, majd pedig az egészet olajban aranybarnára sütjük - ennyi az egész! Ízlés szerint tejföl, fokhagyma is adagolható hozzá.

Hasonlóan filléres a krumplistészta: nomen est omen, burgonya kell hozzá, illetve tészta. Ezek mellett szükség lesz hagymára, olajra és fűszerekre. A krumplit meghámozzuk, apró kockára vágva sós vízben feltesszük főni. Ha megpuhult, leszűrjük. Közben kifőzzük a tésztát is. A hagymát kockára vágjuk, az olajon megpirítjuk, beleszórjuk a pirospaprikát, és hozzátesszük az összetört krumplit, majd a leszűrt tésztával jól összekeverjük.

Főzhetsz túrós tésztát is, annak a recepjét egyszerű elmagyarázni: a tésztát megfőzöd, a szalonnát lepirítod, és ezeket összekevered a túróval, sokan tejfölt is adnak hozzá. Ehhez kell tészta, túró, némi szalonna és tejföl.

Ha valami levest is ennél, ajánljuk a tojáslevest! Ehhez ami kell: hagyma, fokhagyma, tojás, fűszerek. Olajon megpároljuk az apróra vágott hagymát. Ha már üveges, a tűzről lehúzva rászórjuk a pirospaprikát és a köménymagot. Jöhet a babérlevél és ráreszeljük a fokhagymát, sózzuk, borsozzuk ízlés szerint. Majd 1 liter hideg vízzel felforraljuk. Ezután folyamatos kevergetés mellett beleütjük a tojást a levesbe. 5-6 percig főzzük, és kész!

Desszertnek pedig jöhet a palacsinta! Főleg, ha akad még egy-egy üveg kósza lekvár otthon, vagy kakaópor. Magához a paleszhoz nem kell más csak tej, tojás, liszt, szóda és olaj. Ezeket összekevered, pihenteted 30 percig, és kisütöd.

És akkor nézzük a filléres receptek olcsó hozzávalóit: a Vásárlás Divízió felcsapta az akciós újságokat, és összeszedjük, mit hol érdemes venni.

Jó hír, hogy 25 százalékkal le van akciózva a hagyma a Lidl-ben, a filléres menük egyik alap hozzávalójából egy kiló most csak 149 forintba kerül - annál több pedig tán nem is kell a menühöz. Ha nem akarsz a palacsintával bajlódni, akkor desszernek jó lehet a rétes is, amiből egy szelet most csak 149 forint - többféle ízben kapható. Ha pedig egyáltalán nem akarsz főzni, akkor vehetsz kész sajtburgert is 489 forintért - 2 darab van a pakkban. A túrós tésztához találsz kockázott bacont is, fél kiló 679 forintba kerül.

Az Aldiban vannak konzerves levesek 249 forintért, ha nem akarsz a tojással bíbelődni. Ha pedig a palacsintára akarnál lekvár helyett valami mást, akko 699 forintért vehetsz Nutoka mogyorókrémet! Túrós tészta helyett főthetsz szószosat is, most fél kilós kiszerelésben 349 forintért adják a tésztaszószokat. Ha maradnál az eredeti elképzelésnél, akkor 999 forintos kilónkénti áron találsz füstölt házi szalonnát az Aldiban.

Az Auchan sem fukarkodott a leárazásokkal: az Auchan bacon szalonnából most csak 948 forintba kerül 2-szer 200 gramm. Az UHT tej literje pedig 158 forintért kapható. 2,5 kilónyi vörös vagy sárga burgonyáért 698 forintot kérnek, a csemege szalonna kilója pedig 990 forintba kerül. 10 darab tojást 369-ért adnak, 700 gramm tejfől pedig 398 forintba kerül. A Gyermelyi tésztának is lenyomták az árát, most fél kiló csak 309 forintba kerül.



A Tesco sem aprózza el: most egy kiló búzaliszt csak 109 forintba kerül, egy tálca (30db) tojás prdig 869-be. Akciós a Kunsági tejföl is, 300 gramm kerül 239 forintba - a nagy, 850 grammos magyar tejfölért 579 forintot kérnek. Van még Riska tej is 165 forintért, klubkártyával pedig egy kiló sárga burgonya csak 189 forintba kerül.

Készült a szűkös hétvégére a Spar és az Interspar is: 330 gramm tejföl most csak 245 forintba kerül, az UHT tej literje pedig 169-be az újság szerint. 10 darab M-es tojásért 349 forintot kell fizetni, 450 gramm Nádudvari túró pedig 469 forintba kerül. Akciós a Dunakeszi száraztészta is, mindenféle van, és fél kiló csak 299 forint! Ha a palacsintához nincs otthon kakaópor, most betárazhatsz: 800 gramm Nesquik csak 999 forintba kerül a Sparban és az Intersparban.

