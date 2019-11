5 dolog, amit biztosan nem tudtál a bioélelmiszerekről: leesik az állad

Még november elején mutatott be a HelloVidék 5 olyan tévhitet, amit a legtöbben elhisznek a biogazdálkodásról és az onnan származó élelmiszerekről. A cikk nagy port kavart, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet például részletes anyagban cáfolta a cikk néhány állítását. A sokszínű, objektív tájékoztatást elvét szem előtt tartva, most ezeket mutatja be a HelloVidék.

Még november elején, "Súlyos dolog derült ki a bioélelmiszerekről: óriási kamu, hogy mind toxinmentes" című cikkükben, a modernfarmer.com írása nyomán mutattak be 5 olyan tévhitet, amit a legtöbben elhisznek a biogazdálkodásról és az onnan származó élelmiszerekről. Cikkünk megjelenése után megkereste lapunkat az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet, hogy néhány állíást helyreigazítsanak, míg másokat pontosítsanak.

Címválasztásunk kapcsán az ÖMKi szakemberei fontosnak tartották például kiemelni, mit is jelent pontosan a toxin szó. Mint írták, a toxinok olyan anyagcseretermékek, melyeket élő szervezetek (pl. gombák vagy baktériumok) termelnek, és amelyek más élő szervezetekre mérgező hatásúak. Hozzátették: "A növénytermesztésben például a penészgombák által termelt mikotoxinok a legismertebb, az emberek és állatok számára is veszélyes mérgező anyagcseretermékek. A biogazdálkodást gyakran éri támadás, hogy termékeiben magasabb a mikotoxin szennyezettség, mivel nem alkalmaz szintetikus gombaölő szereket (fungicideket) a gombabetegségek visszaszorítására."

A tények ugyanakkor nem ezt támasztják alá. A mikotoxin szennyezettség kockázata az ökológiai és konvencionális termelésben az európai élelmiszer és takarmány biztonsági riasztási adatok alapján is azonos, ami abból adódik, hogy az ökogazdálkodásban alkalmazott agrotechnikai védelem (pl. vetésforgó) is ugyanolyan hatásos a penészgomba fertőzések ellen, mint a fungicidek. Ezt onnan is tudjuk, hogy az 1970-es évek előtt, amikor a konvencionális termelésben is bevett volt még a tágabb vetésforgó alkalmazása, nem a fuzárium fertőzés és a hozzá kapcsolódó mikotoxin szennyezettség jelentette a legnagyobb kórtani kockázatot a növénytermesztésben.

- fűzték hozzá.

És akkor nézzük pontokba szedve, a modernfarmer.com írása nyomán a cikkben megjelent, tévhitként aposztrofált állításokat:

1. A bioélelmiszer toxinmentes

2. A bioélelmiszerek helyi termékek

3. A bioélelmiszerek kicsi gazdaságoktól jönnek, melyekre jellemző a diverzitás

4. Az állatok csak természetes takarmányt kapnak

5. A biogazdálkodás következtében helyreállítódik a szerves termőtalajréteg