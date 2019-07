25 százalékkal nőt az ásványvizek mérete: nem ez az egyetlen változás

Mintegy kétmillió eurót, azaz több mint fél milliárd forintot költött a Coca-Cola HBC Magyarország a júniustól elérhető új NaturAqua üvegek kialakítására, amely a vendéglátóhelyeken megújult, 0,33 literes kiszerelésben váltja a negyedliteres üvegeket - ezzel egy időben változik a 0,75 literes üveg külseje is. A prémium megjelenésű kis és nagy kiszerelések vadiúj címkét és csavarzáras kupakot is kaptak.

A Coca-Cola HBC Magyarország egy közel 650 millió forintos projekttel tovább erősítette pozícióját az üveges ásványvizek piacán, amelyet nemcsak a fogyasztók által elvárt nagyobb méret, hanem a prémium kategóriához jobban illeszkedő megjelenés is biztosít. A 685 méter mélységből nyert, 14 ezer éven át szűrődött NaturAqua ásványvizet 2002 szeptembere óta gyártják a Coca-Cola HBC Magyarország zalaszentgróti üzemében, ahol csak a tavalyi évben 134 millió liter vizet palackoztak. A négyszeres Superbrands díjas ásványvíz 16 éves történetében mérföldkő az idei év, hiszen ilyen mértékű átalakulás először történik a márka életében. A mostani beruházás kiterjed többek között a töltő, a palackvizsgáló, a palackmosó és a címkéző technológiai átalakításaira, valamint az üvegflotta cseréjére is.

A 0,33 és 0,75 literes üvegek fogyasztói felmérések alapján épp az ideális mennyiséget biztosítják természetes ásványvízből, amely minden alkalomhoz remekül illeszkedik. A méretnövekedés mellett a korábbi koronazáras tetőt csavarzárasra cserélték, így az üvegek könnyebben nyithatók és zárhatók. Ezzel egyidőben a címkék is megújultak, amelyek prémium megjelenést kölcsönöznek a zalaszentgróti víznek. A régi üvegeket darálás után juttatják vissza az ipari körforgásba, az új üvegek pedig visszaválthatók, így azok teljes mértékben újrahasznosíthatók.

A megújult üveges NaturAqua június elejétől elérhető a vendéglátóhelyeken, az ország minden pontján.

A Coca-Cola HBC összesen mintegy 120 milliárd forintot fektetett be eddig Magyarországon, és a vállalat céljainak megvalósítása érdekében a beruházások a jövőben is folytatódnak. A cég a közelmúltban vásárolt dunaharaszti palackozója mellett egy 13 hektáros ingatlant, ahol további kapacitásbővítő fejlesztéseket tervez, két éve pedig az ország legnagyobb élelmiszeripari raktárát avatta fel. A hosszútávú befektetések célja, hogy a vállalat a cégcsoport legnagyobb közép-európai gyártóbázisa legyen, amelyet a kimagasló gyártási volumen és az élvonalbeli innováció is indokol. A 28 országra kiterjedő Hellenic cégcsoport már most is részben Magyarországról látja el termékekkel 26 ország piacát, így a Coca-Cola HBC Magyarország a csoport legnagyobb exportőre.