A Starbucks bejelentette, hogy bezárja észak-amerikai üzleteinek 1%-át, és 900 vállalati alkalmazottat bocsát el egy 1 milliárd dolláros átszervezési terv részeként.
Glamour napok 2025 ősz: itt a kuponfüzet ára, az összes októberi kedvezmény
Közeledik sokak kedvenc Shoppingünnepe, a Glamour napok 2025 ősz. Október 9. és 12. között érkezik a 20 éves Glamour-napok. A Glamour újság 2025-ös kuponfüzetével akár 50% kedvezménnyel és több mint 425 exkluzív kuponnal vár ránk. Hogyan, mikor és mennyiért juthatsz hozzá a kuponokgoz? Mennyibe kerül a kuponfüzet ára? Most minden fontos részletnek utána jártunk!
Az őszi Glamour napok rengeteg kedvezményt nyújthatnak számodra, hiszen több mint 425 kupon közül válogathatsz. Ezeket a boltokban a pénztárnál tudod beváltani a kuponfüzetből kivágott kuponok és a Glamour Plusz felületein található kuponok felmutatásával, illetve a kuponokon lévő vonalkód beolvasásával. A kuponfüzetben, és a Glamour Plusz felületein webshopokban beváltható kuponokat is találsz. Hogyan élhetsz a kedvezményekkel? Nézzük is a részleteket!
Glamour napok 2025 ősz: itt vannak a legfontosabb dátumok
2025. október 9. és 12. között tartják idén a Glamour-napokat, tehát csütörtöktől vasárnapig. Extra jó hír, hogy idén +3 nulladik nap is lesz, amikor a vásárlásnak szentelhetjük időnket és persze a pénztárcánkat.
Mit jelent a +3 Nulladik nap?
2025. október 6. és 8. között, tehát hétfőtől szerdáig, három nulladik nap előzi meg az őszi Glamour-napokat. Ezeken a nopokon már elkezdhetjük beváltani kedvenc kuponjainkat. A Glamour kupon 2025-ös listájában, a nulladik napokon, több mint 175 kupon közül válogathatunk, melyek között megtaláljuk szépségápolási kedvenceinket, különböző vegyiárukat, háztartási kellékeket, sőt konyhai és szépségápolási kisgépeket is. Tehát hétfőn, kedden és szerdán főszerepben a szépségápolás és minden, amire a háztartásunkban szükségünk lehet.
Glamour kuponok 2025-ben: így juthatsz kuponokhoz
A Glamour napok 2025 október hónapjában ismét beköszöntenek. Így az összes Glamour kupon 2025-ben is mindenki számára könnyen elérhető. A Glamour kupon 2025-ben a szeptember-októberi Glamour magazinhoz járó Glamour-napok kuponfüzetben találjuk meg, ami már elérhető az újságárusoknál, a benzinkutakon, illetve a nagyobb áruházakban is. Jó tudni, hogy a Glamour napok 2025 kuponok a Glamour Plusz felületein: a Glamour Hungary-appban és a magazi weboldalán is elérhetők.
Glamour kupon 2025: hol tudom őket beváltani
Érdemes arra is figyelni, hogy vannak külön csak az üzletben, csak online, illetve az üzletben és online is beváltható kuponok. Arról, hogy az adott kupon beváltható-e online, a kupon hátoldalán találunk információt. A beváltáshoz szükséges kuponkódot is itt találjuk meg. Fontos észben tartani azt is, hogy egy kupont csak egy alkalommal lehet felhasználni.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Mennyibe kerül a Glamour magazin ára?
Az idén húszéves a Glamour-napok így a nyomtatott Glamour magazin Glamour-napok kuponfüzet ára, ünnepi áron most csak 1990 Ft. Mivel mindig nagy érdeklődés övezi az akciót, érdemes figyelni a megjelenés dátumát, hiszen hamar elkapkodják ezeket az újságokat az újságárusok és egyéb értékesítési helyek polcairól.
Szerencsére akkor sem kell aggódnunk, ha már elkapkodták előlünk a nyomtatott kuponfüzeteket. A Glamour Plusz felületein, a Glamour Hungary-alkalmazásban és a webes verzióban, ugyanúgy megtaláljuk a Glamour-napok kuponjait, mint a magazinban.
Glamour 2025: mi az a Glamour Plusz?
A Glamour Plusz a magazin hivatalos, fizetős szolgáltatása. Az előfizetés korlátlan hozzáférést biztosít a magazin weboldalán és a Glamour Hungary-applikációban található összes tartalomhoz. A Glamour Hungary-app letöltése ingyenes, viszont a lapért és a kuponfüzetért az alkalmazáson belül elő kell fizetned az elérhető időszakok egyikére. A Glamour alkalmazásban az 1 hónapos megújuló előfizetés ára új előfizetőknek 2790 Ft.
Ha élünk az előfizetéssel, de csak az akció idejére szeretnénk előfizetést kötni, akkor tartsuk észben azt, hogy az előfizetésünk mindaddig azon az áron újul meg, ameddig lemondásra nem kerül. Azok, akik korán csatlakoztak és végig előfizetők maradnak, azok folyamatosan a legolcsóbb áron férhetnek hozzá extra tartalmakhoz. Így, a régi előfizetőknek, akik 1990 Ft-os áron csatlakoztak az előfizetők köréhez, azoknak 1990 Ft-os áron újul meg előfizetése.
Tudod, hol költik a legtöbbet online hirdetésre Európában? Nézd meg a CHART by Pénzcentrum új videóját – meglepő számok és trendek a digitális reklám világából!
Az IKEA szeptemberben kezdődő pénzügyi évének meghatározó témaköre a főzés és étkezés.
Nehézfémek kioldódását mutatták ki különböző bögrékből. A termékből egy angol forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett.
Magyarországon több mint másfél millió ember használ SZÉP-kártyát, ám az online fizetés eddig körülményes és elavult folyamat volt.
Teljes a káosz a palackvisszaváltásnál: foghatják a fejüket a vásárlók a kezelési díjak változása miatt
A 200 négyzetméternél kisebb boltok folyamatosan jelzik a szerződéskötési szándékukat, ugyanakkor a 400 négyzetméternél nagyobb boltok a változások veszteseinek érzik magukat.
Újabb brutális áremelési hullám érheti el Magyarországot: élelmiszerek, ruhák, bútorok sem ússzák meg
Lantos Csaba energiaügyi miniszter tegnap este kiadott rendelete alapján október 1-jétől több termék EPR-díja emelkedik – írja a Szabad Európa.
Az intézkedés oka a termékekben felmerült rovarszennyezettség (molylepke) gyanúja.
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is
Talán még hónapokig folytathatta volna üzelmeit a raktáros, de lebuktatta egy éber vagyonőr.
Van egy kis káosz: épp folyik a betakarítás, mindenki szabadulna a plusztól, exportálna, a rosszabb tételeket pedig minél előbb eladná.
Míg Magyarországon az olcsóbb alapmodell 3 hétnyi fizetésből jön ki, addig Svájcban ez az érték két nap, Indiában pedig több mint fél év.
A „milyen helyzetben van a magyar pálinkatermelés és fogyasztás?” kérdésre Mihályi László, a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke lakonikus választ ad: „katasztrofális”.
A vásárlók összesen 1,4 milliárd forintot takarítottak meg az akció keretében, amely fokozatosan csökkenő árakkal vonzotta a vevőket
A nyári szezon lezárultával új kiszállítási idősávokat vezet be a Kifli.hu a Budapest–Balaton régióban.
A szeptember 17-én megnyílt budapesti üzlet nem csupán termékeket kínál, hanem valódi pihenést nyújtó teret biztosít.
Arany- és ezüstérmeket hozott haza a Kreinbacher, a Sauska, a Szentpéteri Borpince, a Törley és az erdélyi magyar Carassia is.
Te is így adod el a cuccaidat a Vinted-en, Facebook-on? Most érkezett, brutál NAV-bírságot kaphatsz!
A közhiedelemmel ellentétben bizonyos értékhatár felett a neten eladott használt holmink után is adózni kell, bizonylatot kell kiállítani, nyilvántartást vezetni.
Hét európai ország fogyasztói szervezetével fogott össze a Tudatos Vásárlók Egyesülete, hogy felmérjék, a különböző háztartási kisgép márkák mennyire népszerűek a fogyasztók körében.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is