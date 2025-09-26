Glamour napok 2025 ősz: itt a kuponfüzet ára, az összes októberi kedvezmény

Közeledik sokak kedvenc Shoppingünnepe, a Glamour napok 2025 ősz. Október 9. és 12. között érkezik a 20 éves Glamour-napok. A Glamour újság 2025-ös kuponfüzetével akár 50% kedvezménnyel és több mint 425 exkluzív kuponnal vár ránk. Hogyan, mikor és mennyiért juthatsz hozzá a kuponokgoz? Mennyibe kerül a kuponfüzet ára? Most minden fontos részletnek utána jártunk!

Az őszi Glamour napok rengeteg kedvezményt nyújthatnak számodra, hiszen több mint 425 kupon közül válogathatsz. Ezeket a boltokban a pénztárnál tudod beváltani a kuponfüzetből kivágott kuponok és a Glamour Plusz felületein található kuponok felmutatásával, illetve a kuponokon lévő vonalkód beolvasásával. A kuponfüzetben, és a Glamour Plusz felületein webshopokban beváltható kuponokat is találsz. Hogyan élhetsz a kedvezményekkel? Nézzük is a részleteket!

Glamour napok 2025 ősz: itt vannak a legfontosabb dátumok

2025. október 9. és 12. között tartják idén a Glamour-napokat, tehát csütörtöktől vasárnapig. Extra jó hír, hogy idén +3 nulladik nap is lesz, amikor a vásárlásnak szentelhetjük időnket és persze a pénztárcánkat.

Mit jelent a +3 Nulladik nap?

2025. október 6. és 8. között, tehát hétfőtől szerdáig, három nulladik nap előzi meg az őszi Glamour-napokat. Ezeken a nopokon már elkezdhetjük beváltani kedvenc kuponjainkat. A Glamour kupon 2025-ös listájában, a nulladik napokon, több mint 175 kupon közül válogathatunk, melyek között megtaláljuk szépségápolási kedvenceinket, különböző vegyiárukat, háztartási kellékeket, sőt konyhai és szépségápolási kisgépeket is. Tehát hétfőn, kedden és szerdán főszerepben a szépségápolás és minden, amire a háztartásunkban szükségünk lehet.

Glamour kuponok 2025-ben: így juthatsz kuponokhoz

A Glamour napok 2025 október hónapjában ismét beköszöntenek. Így az összes Glamour kupon 2025-ben is mindenki számára könnyen elérhető. A Glamour kupon 2025-ben a szeptember-októberi Glamour magazinhoz járó Glamour-napok kuponfüzetben találjuk meg, ami már elérhető az újságárusoknál, a benzinkutakon, illetve a nagyobb áruházakban is. Jó tudni, hogy a Glamour napok 2025 kuponok a Glamour Plusz felületein: a Glamour Hungary-appban és a magazi weboldalán is elérhetők.

Glamour kupon 2025: hol tudom őket beváltani

Érdemes arra is figyelni, hogy vannak külön csak az üzletben, csak online, illetve az üzletben és online is beváltható kuponok. Arról, hogy az adott kupon beváltható-e online, a kupon hátoldalán találunk információt. A beváltáshoz szükséges kuponkódot is itt találjuk meg. Fontos észben tartani azt is, hogy egy kupont csak egy alkalommal lehet felhasználni.

Mennyibe kerül a Glamour magazin ára?

Az idén húszéves a Glamour-napok így a nyomtatott Glamour magazin Glamour-napok kuponfüzet ára, ünnepi áron most csak 1990 Ft. Mivel mindig nagy érdeklődés övezi az akciót, érdemes figyelni a megjelenés dátumát, hiszen hamar elkapkodják ezeket az újságokat az újságárusok és egyéb értékesítési helyek polcairól.

Szerencsére akkor sem kell aggódnunk, ha már elkapkodták előlünk a nyomtatott kuponfüzeteket. A Glamour Plusz felületein, a Glamour Hungary-alkalmazásban és a webes verzióban, ugyanúgy megtaláljuk a Glamour-napok kuponjait, mint a magazinban.

Glamour 2025: mi az a Glamour Plusz?

A Glamour Plusz a magazin hivatalos, fizetős szolgáltatása. Az előfizetés korlátlan hozzáférést biztosít a magazin weboldalán és a Glamour Hungary-applikációban található összes tartalomhoz. A Glamour Hungary-app letöltése ingyenes, viszont a lapért és a kuponfüzetért az alkalmazáson belül elő kell fizetned az elérhető időszakok egyikére. A Glamour alkalmazásban az 1 hónapos megújuló előfizetés ára új előfizetőknek 2790 Ft.

Ha élünk az előfizetéssel, de csak az akció idejére szeretnénk előfizetést kötni, akkor tartsuk észben azt, hogy az előfizetésünk mindaddig azon az áron újul meg, ameddig lemondásra nem kerül. Azok, akik korán csatlakoztak és végig előfizetők maradnak, azok folyamatosan a legolcsóbb áron férhetnek hozzá extra tartalmakhoz. Így, a régi előfizetőknek, akik 1990 Ft-os áron csatlakoztak az előfizetők köréhez, azoknak 1990 Ft-os áron újul meg előfizetése.