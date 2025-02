Itt az igazság a Lidl szeletelt Gyulai szárazkolbászáról: erről jobb, ha tudsz!

Nagyon sokan keresnek olyan szeletelt felvágottakat, amelyeket az ételérzékenyek is fogyaszthatnak. Egy a TikTokon élelmiszereket tesztelő videós megtalálhatta a mindenki szája íze szerint valót.

Fontos videóval állt elő a TikTokon működő Termékkritikus neű felhasználó: új videójában azt nézte meg, hogy pontosan mi van a Lidl népszerű gyulai szeletelt kolbászában.

A videóban elhangzik, hogy eleve gyulainak azt a kolbászt lehet nevezni, ami vagy Gyula vagy Békécsaba területén készült. Fontos az is, hogy kizárólag sertéshús felhasználásával készíthető ez a termék, vagyis nem mindenki rakhatja rá ezt a megjelölést, komoly szabályoknak kell megfelelni.

A Pikok Pure termékeiben nincs tartósítószer, így fogyaszthatják azok is, alkik esetleg érzékenyek erre. Nincs benne nitrites pác-só sem, ami a Termékkritikus elmondása szerint is kimondott ritkaságnak számít a szeletelt kolbászok között. Emellett glutén-és laktózmentes is a Pikok gyulai szeletelt kolbásza, így az erre érzékenyeknek ez egy jó hír, ha ilyen terméket keresnek.

A Termékkritikus azt is elmondta, hogy neki a nyolcvanas évek ízei köszöntek vissza a termékben - ezt is jelentős pluszként értékelte. Tökéletesnek értékelte azt is, hogy a fokhagyma és a kömény íze épp a megfelelő mértékben van benne.