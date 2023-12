Tele vannak rákkeltő növényvédő szerekkel ezek a borok: tételes lista, 72-ből 49 megbukott a teszten

Egy brit tanulmány szerint a szigetország szupermarketeiben kapható borok többsége rákkeltő növényvédő szereket tartalmaz. A 72 vizsgált borból 49 tartalmazott legalább egy növényvédő szert. A listán több olyan tétel is szerepel, amely Magyarországon is kapható.

A fogyasztók, tudtukon kívül, káros vegyi anyagokat is elfogyaszthatnak, egy nemrég készült tanulmány szerint ugyanis a népszerű brit kiskereskedelmi láncokban, például a Sainsbury's, a Marks and Spencer, vagy épp az Aldi és a Lidl áruházakban kapható borok rákkeltő növényvédő szereket tartalmazhatnak - írja a DailyMail. A tanulmányban 72 különböző bor kormányzati laboratóriumi elemzését végezték el. Az eredmények riasztóak voltak: 49 bor legalább egy peszticid nyomát tartalmazta. Egy bizonyos fehérborban, a román Cramele Recaș cég Feteasca Regala nevű borában hat különböző növényvédő szert találtak. Összesen 19 peszticidet azonosítottak a mintasorozatban, amelyek közül hatot összefüggésbe hoztak a rák kialakulásával.

Az eredményeket a brightoni székhelyű Pesticide Action Network UK (PAN UK) nonprofit szervezet állította össze és elemezte. Nick Mole, a PAN UK kutatója aggodalmát fejezte ki ezen eredmények miatt. Kijelentette, hogy a borkedvelőknek nem kellene kockáztatniuk, hogy veszélyes növényvédőszereknek legyenek kitéve, amikor egy pohár bort elfogyasztanak, különösen az ünnepi időszakban. Bár a felmérést az Egyesült Királyságban végezték, a Pénzcentrum talált a listán olyan tételeket is, amelyeket a magyar vásárlók is meg tudnak vásárolni idehaza.

Mik azok a peszticidek? A peszticidek, más néven növényvédő szerek olyan anyagok és annak keverékei, (vegyszerek, biológiai szubsztanciák és egyéb ágensek), melyek alkalmazásának a célja a növények, termények védelme, és a károsító élőlények távol tartása, terméketlenné tétele és elpusztítása.

Mole kiemelte a virágzó bioborágazatot, mint bizonyítékot arra, hogy a bortermelés mérgező vegyi anyagok nélkül is teljes mértékben megvalósítható. A szőlőtermelők a nagy borkereslet miatt általában növényvédő szereket használnak, hogy megvédjék terményeiket a kártevőktől, például a rovaroktól és a gombáktól. Ezek a vegyi anyagok azonban szennyezhetik a talajt és a szőlőt, és végül bekerülhetnek a végtermékbe. Mole szerint a biobor választása a legbiztonságosabb módja annak, hogy elkerüljük a peszticidek fogyasztását. A bioborokat szintetikus vegyszerek és növényvédő szerek nélkül állítják elő, és az olyan szervezetek, mint a Soil Association, ennek megfelelően címkézik őket.

A vizsgált borok különböző országokból és termelőkből származnak, és mind elérhetőek voltak a brit szupermarketek polcain, és a Pénzcentrum talált olyan tételeket is, amelyek Magyarországon is kaphatóak. A 72 vizsgált bor közül mindössze 23-at találtak peszticidmentesnek. Mole különös aggodalmát fejezte ki a több peszticidet tartalmazó borok miatt, az emberi egészségre gyakorolt lehetséges hatások miatt. A tanulmány kimutatta, hogy jelentősen nőtt az egynél több peszticidmaradványt tartalmazó borok aránya - a 2016-os 14%-ról 50%-ra emelkedett. Íme a teljes lista a peszticidet tartalmazó borokról:

6 peszticidet tartalmazó borok

Feteasca Regala (Románia)

5 peszticidet tartalmazó borok

Mimo Moutinho Red Blend (Portugália) Marks & Spencer Malbec (Franciaország) Sainsbury's Gavi White Wine (Olaszország)

4 peszticidet tartalmazó borok

Valdo Prosecco Rose (Olaszország) Myton Hill Pinot Grigio White Wine (Moldova)

3 peszticidet tartalmazó borok

La Vieille Ferme Red Wine (Franciaország) Sainsbury's Pinot Grigio Trentino (Olaszország) Nice Drop Pinor Noir (Chile) Valpolicella Ripasso (Olaszország) Kumala Shiraz (Dél-afrikai Köztársaság) Calvet Prestige Merlot Cabernet Sauvignon (Franciaország) Cambalala Sauvignon Blanc (Dél-afrikai Köztársaság) Le Manoir Du Baron Chardonnay (Franciaország) Le Froglet Sauvignon Blanc (Franciaország) Morrisons Pinot Grigio White Wine (Olaszország)

2 peszticidet tartalmazó borok

Cambalala Pinotage (Dél-afrikai Köztársaság) Campo Viejo Rioja Tempranillo (Spanyolország) Louis Raynald Cotes du Rhone (Franciaország) La Vieille Ferme Rose Wine (Franciaország) Freixenet Italian Rose Sparkling Wine (Olaszország) Cambalala Chardonnay (Dél-afrikai Köztársaság) Chapmans Bay Sauvignon Blanc (Dél-afrikai Köztársaság) Beachfront California Merlot (USA) Comte Tolosan Malbec (Franciaország) Marques Los Rios Rioja (Spanyolország) Comte Tolosan Cave Des Roches Malbec (Franciaország) Moillard Bourgogne Gamay (Franciaország) Chevalier De Fauvert Chardonnay (Franciaország) Brouilly Red Wine (Franciaország) Des Tourelles Claret Bordeaux Red Wine (Franciaország) Comte Tolosan Malbec Red Wine (Franciaország) Des Tourelles Claret Red Wine (Franciaország) Asda Extra Special Soave Superiore Classico White Wine (Olaszország) Gavi Dry White White (Olaszország) Cape Kyala Chenin Blanc White Wine (Dél-afrikai Köztársaság)

1 peszticidet tartalmazó borok

Cotes Du Rhone Villages Red Wine (Franciaország) Penfolds Koonunga Hill Shiraz Cabernet (Ausztrália) Macon Villages White Wine (Franciaország) Mad Fish Sauvignon Blanc (Ausztrália) Lidl Chateau St Eutrope Corbieres (Franciaország) Corte Aurelio Nero D'avola Sicilia (Olaszország) Wolf Blass Shiraz (Ausztrália) Penguin Sands Cabernet Sauvignon (Dél-afrikai Köztársaság) Aldi's Specially Selected Sauvignon Blanc White Wine (Chile) Castellore Orvieto D.O.C. Classico White Wine (Olaszország) Southern Ocean Sauvignon Blanc White Wine (Dél-afrikai Köztársaság) Lateral Sauvignon Blanc White Wine (Chile) Private Bin Riesling White Wine (Új-Zéland)

Peszticidmentes borok

Buenas Vides Merlot (Argentína) McGuigan Estates Black Label Merlot (Ausztrália) Blossom Hill Soft & Fruity Red (Spanyolország) Waitrose Chilean Red Wine (Chile) Beachfront White Grenache (USA) McGuigan Reserve Chardonnay (Ausztrália) Brancott Estate Sauvignon Blanc (Új-Zéland) Waitrose Chilean White Wine (Chile) Marks & Spencer Merlot (Ausztrália) Casa Mana Tempranillo (Spanyolország) Silver Bay Rose Wine (UK) Isla Negra Cabernet Sauvignon (Chile) Jam Shed Shiraz (Ausztrália) Good Company Sauvignon Blanc Blush (Új-Zéland) Aldi's Specially Selected Lebanese Red Wine (Libanon) 19 Crimes Chardonnay (Ausztrália) Aldi's Shiraz Red Wine (Spanyolország) Valle Central Malbec Red Wine (Chile) Graham Norton Malbec Red Wine (Argentína) Pepper Box Shiraz Red Wine (Ausztrália) Fresh & Juicy Rose Wine (Spanyolország) McGuigan Estates Rose Wine (Ausztrália) Marks & Spencer Organic Verdejo White Wine (Spanyolország)

Peszticidek az ételeinkben: mit tesz ellene az Európai Parlament?

Az Európai Parlament már évek óta sürgeti a peszticidek használatának csökkentését és az engedélyezési eljárások átláthatóságáti, valamint támogatja az alternatív növényvédő szerek bevezetését is - derül ki az EP hivatalos weboldalán megjelent cikkből. Mint írták, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 2016-os vizsgálata szerint az élelmiszerek mintegy fele tartalmazott peszticideket, a megengedett határértéket pedig 3,8 százalékkal haladták meg. Bár az Unióban szigorúan monitorozzák a peszticidek használatát, az elmúlt időszakban kérdésessé váltak az engedélyezési eljárások, különösen a glifozát engedélyének 2017-es meghosszabbítása után.

Az EP régóta arra ösztönzi az uniós tagállamokat, hogy vizsgálják felül a peszticidek használatát, ezzel is védelmezve az európai polgárokat.

2019. február 12-én a Parlament elfogadta azt a jelentést, amely a peszticidek fenntartható használatát sürgeti. A jelentés célja, hogy ráirányítsa a figyelmet az integrált növényvédelemre és alternatív módszerekre a peszticidek ellenőrzésében. A képviselők hangsúlyozták, hogy a tagállamoknak nagyobb figyelmet kellene fordítaniuk az emberi egészségre és a környezetre, és amennyiben lehetséges, mellőzniük kellene a vegyszerek használatát. A Parlament arra is felszólította a Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy kötelező érvényű tervet a peszticidek használatának visszaszorítására.

Jó hír például, hogy az Európai Unióban a glifozát nevű gyomirtó szer használati engedélye, melyet rákkeltő és környezetre ártalmas anyagnak tartanak, hamarosan lejár. A megújítás valószínűsége csökken, nem csak a növekvő számú tudományos bizonyíték miatt, hanem az európai zöld megállapodás és a Farm to Fork stratégia következtében is, melyek célja a mezőgazdaságban használt vegyszerek mennyiségének 50%-os csökkentése 2030-ig.

Tekintettel arra, hogy a glifozát a leggyakrabban használt gyomirtó, valószínűtlen, hogy kimaradna ebből a csökkentési folyamatból. Ezért fontos annak megvizsgálása, hogy milyen mezőgazdasági technológiák alkalmazhatók a túlzott gyomirtás helyett. Ezen okokból készítette el a Pesticide Action Network Europe az Európai Parlament zöld frakciójával közösen a "Weed management: Alternatives to the use of glyphosate" (Gyomirtás: Alternatívák a glifozát használatára) című jelentést, mint érvanyagot a várható vitákhoz.