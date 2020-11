10 legjobb karácsonyi ajándék férjeknek 2020-ban: ezekkel nehéz mellé lőni

10 legjobb karácsonyi ajándék férjeknek 2020-ban - itt az ideje beszerezni a fa alá való ajándékokat, nyakunkon a karácsony. Mutatjuk, milyen ajándékokkal nem lehet mellé lőni a férjek esetében.

Egy hónap, és itt a karácsony. Ez pedig azt jelenti, hogy érdemes már most elkezdeni a készülődést, az ajándékok beszerzését. Ez azonban a mostani pandémiás helyzetben körülményesebb vállalkozás lehet, mint eddig bármikor. Jelenleg korlátozva van ugyanis az üzletek nyilvántartása, és a futárszolgálatok is igencsak el vannak havazva az online kereskedelem felfutása miatt.

De pánikra semmi ok, most még időben vagy! Azért hogy segítsük a készülődést, összegyűjtöttük a 10 legjobb karácsonyi ajándékot férjeknek 2020-ban. Lesz itt minden, okos óra, tévé, szerszám, minden mi szemnek, szájnak ingere. Mielőtt azonban belevágnánk, néhány dolog elől járóban.

A statisztikák szerint a férfiak túlnyomó többsége él-hal az elektronikus kütyükért, néhány elengedhetlen kiegészítőért, ugyanakkor ezokat szeretik is maguk válogatni, különböző paraméterek alapján. Ez egy szeánsz, keresni, kutatni, összehasonlítani. Éppen ezért a listán szereplő tárgyaknál ezt mindig vegyük figyelembe, és csak olyan terméket szerezzünk be, amit előzetesen biztosan kipuhatoltunk a férjünknél. A meglepetés ugyanis ekkor lesz az igazi. Ha ez elmarad, akkor könnyen megeshet, hogy bár a családfő régóta vágyik egy okosórára, de ha nem pontosan azt a készüléket találja a fa alatt, ami ő már megálmodott magának, akkor savanyú lesz a karácsonyi szőlő. Induljon a mustra.

10 legjobb karácsonyi ajándék férjeknek 2020-ban

Pénztárca

Kezdjük néhány bemelegítő ajándékkal. Az egyik ilyen egy igényes pénztárca. A férfiak szeretik, a megjelenés, imázs része, nem árt rá odafigyelni. Sokan azt vallják, minél nagyobb, annál jobb, mások a praktikumra esküsznek, csak férjen el benne minden. A választáskor figyeljünk az anyaghasználatra, illetve arra is, hogy a férj készpénzzel vagy kártyával fizet-e többször, ez a hely szempontjából fontos kérdés. Karácsony lévén szó, bőr alá ne adjuk.

Szeszesital

Ha a férjünk kedvel valamilyen italt, akkor ez egy kiváló alkalom arra, hogy a mindennapi rutintól eltérően egy drágább darabbal lepjük meg őt a fa alatt. Legyen szó whiskyiről, rumról, vodkáról, ginről, szánjunk időt a kutatásra, és a már meglévő információk alapján tippeljük meg, melyik passzolna hozzá leginkább. Természetesen nem kell csak töményekben gondolkodni, egy bor vagy egy pezsgő ugyanúgy hatásos lehet. A díszdoboz, az ünnepek révén jól jöhet, a gagyi minőséget ilyenkor kerüljük. Pár ezer forintos italokat az évben bármikor lehet ajándékozni, ezek ugyanúgy jók, de ha már ezt akarjuk karácsonyi ajándéknak, adjuk meg a módját.

Speciális szószok

Sok férfi szereti a csípőset, ám idehaza a hegyes paprikánál és az erős pistánál sokszor megáll a gasztroélvezet. Éppen ezért a karácsony kitűnő alkalom lehet valamilyen különleges chili szósz-válogatás beszerzésésre. A csípősség értékére azért különösen figyeljünk, ebben a szegmensben már nem babra megy a játék, ha tehetjük, keressünk fel szakboltokat.

Hangtechnikai kütyük

Legyen szó autós átalakítóról, hordozható hangfalról, esetleg egy bakelit lejátszóról, biztosan nem lehet mellé lőni. A férfiak többsége betegesen vonzódik a különböző hangtechnikai kütyükhöz, de fontos, amit a bevezetőben is írtunk, azt a darabot válasszunk, ami legalább a férj böngésző keresési előzményeiben megtalálunk, esetleg a netes cookie-k révén feldobja néhány reklám banner.

(Okos)óra

Az okosórák gigaforradalmukat élik, a legnagyobb elektronikai, mobilgyártók mind a palettájukon tartják. Itt fontos a design, de az is, mennyit bír az óra akksija, milyen funkciókkal rendelkezik, és természetesen az is, mennyibe kerül. A gagyiktól óvakodjunk, a drágább darabokat pedig próbáljuk a november vagy december eleji leárazásokkor megvenni. Természetesen ne csak okosba gondolkodjunk, egy klasszikus óra is elengedhetetlen kell legyen egy férfi divat-tárházában, így ezek is kiváló meglepetésnek számítanak.

Koncertjegy

Mivel ez az év gyakorlatilag nullázódott zeneügyileg, érdemes lehet felkészülni a jövő évre. A legnagyobb magyar és külföldi bandáknak már elérhető a 2021-es naptáruk, amikben jórészt az idei éves halasztásaikat találjuk. Csapjunk le a férj kedvenc bandájának valamelyik eseményére, ha külföldi, akár külföldre is, valahol a közelben, és akkor két legyet ütünk egy csapásra. Ausztria, Szlovénia, Horvátország, Olaszország, de még akár Szerbia (ide általában nagyon olcsók a jegyek) ugyanis kiváló nyaralóhelyek is, így már a jövő évi nyaralás desztinációján sem kell gondolkozni.

Mobiltelefon

A legnagyobb gyártók általában év végén dobják ki az új szériákat. Ez azt jelenti, hogy a legújabb kütyük már ott lehetnek a fa alatt, de közben ez azt is jelenti, hogy az 1-2 évvel régebbi típusok ára lentebb megy, akciókkal pedig egészen parádés áron is bezsebelhetünk néhány kiváló terméket. Ez utóbbira érdemes vadászni. Azt pedig hangsúlyozni sem kell, mennyire elengedhetetlen ma már egy gyors, megbízható, jó megjelenésű okostelefon.

Barkács eszközök

A férjek általában szeretnek mindenhez is értők szakik szerepében tetszelegni, ehhez azonban elengedhetetlen egy kellően mély szerszámarzenál felállítása. Ezzel aztán majd úgy ellesznek, mint a gyerekek szoktak a legóval. Fúrók, csavarhúzók, akkus csavarozók (!), bármi szóba jöhet, ami még nincs a háztartásban vagy már újat kellene venni belőle. A termékeket illetően érdemes lehet szakértői segítséget kérni, ne feltétlenül adjuk be a derekunkat az első szembejövő szupermarketos darabnak.

Tévé

Az igazi ultimate ajándék. Minden férfi álma, nagy képátló, tűéles kép, megfelelő felbontás és megbízhatóság. Ha már régi vagy rossz a család tévéje, akkor ennél kevesebb jobb választás van karácsonyra. Arról nem is beszélve, hogy egy ilyen kütyüt a család egésze élvezhet, éppen ezért általában családi beruházásként többször veszik. De miért ne? Kizárás nincs, ajándéknak is pompás, bár igaz, nem annyira személyes.

Lombszívó, lombfúvó

Nincs Magyarországon olyan háztartás, amelyik ne panaszkodna a lehullott falevelekre. Hiába szépek, sokan utálják őket, arról nem is beszélve, hogy esős időben még veszélyesen csúszóssá is válhatnak. Van remény, méghozzá a lombszívók, lombfúvók. Nem oly megszokott kütyük, épp ezért üthetnek nagyot a fa alatt, ráadásul sok-sok évnyi kellemetlen levélszedéstől óvják meg a férjet a jövőben. Arról nem is beszélve, hogy igen vagány szerkezetekről van szó, amikkel gyakorlatilag nem is munka, hanem szórakozás lenne a levelezés

+ 1 Bakancslistás élmények

Ejtőernyőzés, hőlgéballonozás, kötélugrás, sárkányrepülés, ezek mind-mind olyan élmények, amik annyi adrenalinnal öntenék el a férjeket, mintha ők lennének valamelyik kalsszikus 90-es évekbeli akció filmekben a főszereplők. A fent felsoroltak garantáltan életreszóló élmények, így tökéletes meglepetésnek számítanak a fa alatt. Arról nem is beszélve, hogy az ilyen eseményekből igazi családi dzsemborit lehet rittyenteni, úgyhogy mindenki jól járhat vele az ajándékozás után is.

(Címlapkép - MTI/EPA/Abir Szultan)