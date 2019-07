10-ből 9 magyar már így vásárol: ilyen szinte csak nálunk van a világon

Egyre népszerűbb az online vásárlás Magyarországon, ma már tízből kilencen rendelnek szívesen a netről, ám bizonyos szempontból ebben is különlegesek vagyunk. A magyar internetezők ugyanis szívesebben fizetik ki személyesen, készpénzben a megrendelt terméket. Az online fizetési megoldásokat egyelőre inkább a fiatalabbak preferálják, mégis ők tartják be legkevésbé az adatvédelmi óvintézkedéseket.

A felnőtt internethasználók körében mára mindennapossá vált az online vásárlás. A különböző online felületeken elhelyezett hirdetések révén a fogyasztási szokásoknak megfelelő, személyre szabott, online ajánlatokat kapnak az internetezők. Az OTP Bank megbízásából készített reprezentatív kutatás szerint, 10-ből 9-en rendelnek rendszeresen online, a megkérdezett fele pedig akár havonta is ezt a vásárlási módot választja - írják közleményükben.

Nem meglepő módon a 40 év alatti, nagyobb városokban élők vásárolnak a leggyakrabban az interneten. A webes rendelések azonban egyre inkább terjednek, ma már a 60 év felettiek egynegyede is legalább havi egyszer helyez árut virtuális kosárba. Érdekes részlet, hogy az internetes vásárlás sokaknál nem az online fizetéssel ér véget. A magyarok 56 százaléka az utánvétes fizetést, ezen belül is a készpénzes utánvétet választja a felkínált lehetőségek közül. Online csak a megkérdezettek 34 százaléka szokott fizetni, legtöbbször bankkártyával.



A kutatás alapján a korszerű fizetési módot kedvelők leginkább az egyszerű és gyors tranzakció miatt egyenlítik ki a számlát szívesebben az interneten. Ezen felül örülnek, hogy átvételkor már nem kell a fizetéssel bajlódni, de fontos szempont az is, hogy a futár megérkezéséig nem szükséges készenlétben tartaniuk a megfelelő összeget. Sok helyen forintosítható előnnyel is jár az online tranzakció, hiszen egyes kereskedők többletköltséget számítanak fel utánvét esetén.



Az utánvétes megoldást azért preferálják az internetezők, mert így csak akkor kell kifizetni az árut, ha a vásárló meggyőződött arról, hogy valóban azt kapta, amit rendelt. Persze ez csak akkor lehetséges, ha a futár engedi felbontani a csomagot, még a fizetést megelőzően. Sokan pedig egyszerűen csak megszokásból választják ezt a fizetési módot.



Legnagyobb arányban a 18-29 éves korosztály fizet online, mégis ők a legkevésbé elővigyázatosak, ha kártyaadataik védelméről van szó. Saját bevallásuk szerint mindössze 18 százalékuk szokott odafigyelni a javasolt biztonsági óvintézkedésekre, míg az idősebbek több mint 40 százaléka teszi meg a szükséges lépéseket.