Webshopot indítanál még idén? Nem lehetetlen: mutatjuk, mit kell tenned

Komoly szerephez jutott az egyébként is dinamikusan növekvő e-kereskedelem a járvány hatására, ami az előttünk álló hetekben még tovább fokozódhat, a november 11-én életbe lépett kormányintézkedések és a közelgő karácsonyi vásárlási láz következtében. Amelyik cég eddig nem indított webshopot, most még be tudja hozni a lemaradást az ünnepi roham előtt.

A dinamikusan növekvő hazai e-kereskedelmet a járványhelyzet még tovább erősítette. A GKI Digital és az Árukereső.hu adatai is ezt támasztják alá: a járvány első hulláma alatt 50 ezer új online vásárló jelent meg és 2020 első félévében, 34 százalékkal nőtt az összesített e-kereskedelmi forgalom, az előző év azonos időszakához képest. Ezt a trendet igazolja az is, hogy a K&H bankkártyás ügyfelei körében, az idei hónapokban - januártól szeptember végéig - az online bankkártyás vásárlások összege 31 százalékkal magasabb, mint a tavalyi év azonos hónapjaiban.

A november 11-én életbe lépett kormányzati intézkedések valószínűleg további löketet adnak az e-kereskedelemnek: az éttermek bezárása és az üzletek nyitva tartásának korlátozása várhatóan ismét az internetes vásárlásnak fog kedvezni. Ami így kihathat a karácsonyi vásárlásokra is, melyet egyes felmérések szerint, a hazai internetező vásárlók, több mint 40 százaléka intézne szívesen otthona biztonságos kényelméből. Így amelyik cég még nem tette volna meg, minél hamarabb érdemes webáruházat indítania, hogy részese lehessen az e-forgalom bővülésnek

- mondta el Kökény Roland, a Cápák közöttben bemutatkozó vállalkozásokat mentoráló K&H Bank kkv szegmens marketing vezetője. A befektetők alábbi tanácsai abban segítenek, hogy mit érdemes átgondolni a jelenlegi pandémiás időszakban annak, aki webáruház indítását tervezi még az év vége előtt:

a vevők igényei szerint rugalmasan alakított kínálat: a járvány következtében a fogyasztók igényei gyorsan és jelentősen módosulhatnak, ezért folyamatosan nyomon kell követni a változásokat. Ha még nem látszik biztosan, hogy mire lesz kereslet, akkor célszerű egy bizonyos, pontosan meghatározott termékkör vagy termékcsalád értékesítésére fókuszálni.



biztonságos fizetési mód alkalmazása: a jelenlegi helyzetben versenyelőnyt jelenthet olyan készpénzmentes fizetési megoldások elérhetővé tétele, mint az online bankkártyás fizetés és az előre utalás. Az elektronikus fizetési megoldások nemcsak kényelmesek és egyre népszerűbbek, de alkalmazásukkal a kereskedők felelősségteljesebbé válnak a fogyasztók szemében.



a vállalkozáshoz igazított webáruház rendszer: a webáruház rendszer kiválasztása során két lehetőség - a bérelhető rendszer vagy a saját webáruház fejlesztés - közül lehet választani. A bérelhető rendszer előnye, hogy költséghatékony, komplex és egyszerűen használható alternatívát nyújt azok számára, akik csak egyszerűbb funkciókat - például tömeges termék feltöltése - szeretnének beépíteni a weboldalba. A saját webáruház készítése ezzel szemben akkor lehet jó megoldás, ha egyedi fejlesztésekre - mint például kalkulátor - lehet szükség.

Azt gondolom, hogy soha nem volt ilyen nagy jelentősége az internetes kereskedelemnek egy vállalkozás életében, mint manapság. Ám pont emiatt a zaj és a verseny is sokkal erősebb, különösen az év végén! Így ha valaki most akar webáruházat indítani, sokkal fontosabb az, hogy hogyan teszi ezt meg. Most már nincs prognosztizálva a siker, mint ezelőtt 10 évvel

- hangsúlyozta ki Kulcsár István Róbert, a Shoprenter.hu vezető tanácsadója.

