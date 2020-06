Visszatért a szocializmus: egyre több autósmozi nyílik országszerte

Magyarországon eddig jellemzően csak a nyaralóhelyeken rendeztek alkalmi vetítéseket, de a változás biztos jele, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (NMHH) idén eddig beérkezett engedélykérelmek száma már most meghaladja a tavaly összesen beadottakét.

A távolságtartás és az érintésmentesség új kultúrájában itthon is megszaporodtak azok a helyszínek, amelyek nemcsak egy-egy hétvégére, hanem az egész nyári szezonra terveznek. Míg 2019-ben csak egy budapesti és 13 vidéki rádióengedély-kérelem érkezett a hatósághoz, idén már öt fővárosi és 12 vidéki engedélyt adtak ki, további kettő pedig már folyamatban van - közölte az NMHH Kommunikációs Igazgatósága.

Mivel a vetítéseken a filmek hangsávja az autórádiókon szólal meg, ezért minden autósmozinak szüksége van egy URH-FM frekvenciára, amelyen sugározhat, így minden autósmozis vetítést a rádiófrekvenciák kiosztásáért felelős NMHH-val kell engedélyeztetni - emlékeztet a közlemény.

Az engedélykérelmet bárki benyújthatja az NMHH honlapjáról letölthető kérelemminta alapján, a kitöltött űrlapot postán, faxon vagy az NMHH elektronikus adatkapuján regisztrálva is eljuttathatja a hatósághoz. Az engedélyeztetés illetékmentes, de a működő autósmozik üzemeltetőinek frekvenciahasználati díjat kell fizetniük. Ennek mértékét NMHHrendelet szabályozza, így a médiahatóság ennek alapján számítja ki a pontos díjat, figyelembe véve az adóantenna magasságát és a kisugárzott teljesítményt.

Mivel az autósmozik kis területet lefedő, így többnyire 10 méternél alacsonyabb antennákkal, 1 watt körüli kisugárzott teljesítménnyel működnek, az összeg legtöbbször az ezer forintot sem haladja meg.

A közlemény emlékeztet arra is, hogy a rádióengedélyezéskor magát a frekvenciát a hatóság jelöli ki. A szakembereknek ugyanis az interferencia elkerülése érdekében a nemzetközi megállapodásokra és a jövőbeni fejlesztésekre elkülönített frekvenciák tisztán tartására is figyelniük kell.

Az autósmozi előnye azonban, hogy a kis hatótávolság miatt akár Budapesten belül, egymástól távolabbi kerületekben is zavarmentesen használható egyszerre ugyanaz a frekvencia. Az NMHH tájékoztatása szerint az eddigi, elsősorban alkalmi vetítéseket kérelmező trendekkel ellentétben idén már hat mozi tervezi, hogy hónapokon át, minden hétvégén vetít majd. A korábban engedélyezett helyszínek közül is volt olyan, amely a heti két vetítést háromra növelte és többen érdeklődtek az autósmozi-létesítés feltételeiről is - áll a közleményben.