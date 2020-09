Vészesen közeleg egy fontos határidő: ám a magyarok nagy része a mai napig fogalmatlan

A kormány április 16-án jelentette be, hogy 2021 januárjától minden online kasszát használó kereskedő köteles lesz elektronikus fizetési módot biztosítani vásárlóinak, ám a tapasztalatok alapján a kiskereskedők jelentős része még nem kezdte meg a felkészülést a megfelelésre.

"Az érintett kiskereskedők nem kellően értesültek a törvényi kötelezettségükről, ezért még nagyon sok üzletben nem kezdték meg a felkészülést a kötelező elektronikus fizetési módok bevezetésére" - mondja Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ) főtitkára. Bár a Szövetség már igyekezett tájékoztatni tagjait saját csatornáin, azonban azok a kiskereskedők, akik nem tagok, félő, hogy semmilyen információval nem rendelkeznek a szabályozással kapcsolatban.

A főtitkár véleménye szerint továbbra is a bankkártyák elfogadására alkalmas POS terminál lesz az elsődlegesen preferált elektronikus fizetési mód, ám az eszközök beszerzési és üzemeltetési költségeivel kapcsolatban számos tévhit kering a kereskedők körében. "A kereskedők a korábbi évek vagy akár évtizedek ajánlataiból indulnak ki, amikor még gyakran 2-3 százalék feletti jutalékokért és egyéb járulékos költségekért tudtak csak megállapodni a szolgáltatókkal, holott ma már ennek töredékéért is lehetséges bankkártyát elfogadni" - tette hozzá Neubauer Katalin.

A készpénzmentes fizetés terjedését a főtitkár szerint az nehezítette az elmúlt években, hogy a POS terminál jutaléka sok kiskereskedőnek egyszerűen nem fért bele az árrésébe, de közrejátszott az is, hogy a kisebb kereskedők készpénzért vásárolták meg az üzletben kínált árukat a nagykereskedőktől.

"Az utóbbi években sokat változott a piac és a hazai és nemzetközi szabályozások, valamint az erősödő piaci verseny következtében jelentősen csökkentek a kártyaelfogadás költségei, így ez már évek óta nem luxus kategóriás kiadás a kereskedelemben. POS terminál gyártóként az Ingenico szerepe, hogy elősegítse a készpénzmentes átállást minden kereskedő számára" - tette hozzá Bakonyi András, a cég Magyarországért felelős értékesítési igazgatója.

"Félő, hogy számos kiskereskedőben a karácsonyi, egyébként is sűrű időszakban tudatosul majd, hogy üzlete csak elektronikus fizetési mód biztosításával működhet majd szabályosan az új évben. Bár egy POS terminál beszerzése és üzembehelyezése gyors és egyszerű folyamat, ha több tízezer kiskereskedelmi egység egyszerre próbál egy egyébként is sűrű időszakban csatlakozni a rendszerhez, az eredményezhet csúszásokat. Mi azt javasoljuk az érintett kiskereskedőknek, hogy terminál beszerzésükről időben, lehetőség szerint az őszi hónapokban gondoskodjanak, valamint kérjenek ajánlatot több banktól és szolgáltatótól is a legjobb feltételek megtalálása érdekében. Biztosítsák maguknak időben, hogy az elektronikus fizetéssel kapcsolatos szabályozásoknak megfelelően működjenek az új évben is" - mondta el az igazgató.



Az elektronikus fizetések használata azonban nem csak a szabályozásoknak történő megfelelés miatt fontos, hanem az egészségügyi kockázatot is a csökkentheti járványidőszakban. Ennek érdekében a kormány tavasszal a PIN kód nélküli érintésmentes kártyás fizetések limitjét a korábbi 5 ezer forintról 15 ezer forintra emelte, minimalizálva ezzel a fizikai érintkezést a terminál gombjaival.

