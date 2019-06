Váratlant húzott az Év Agrárembere: ezzel hódítja meg a hazai, külföldi boltokat

Sokan lesajnálják, de Somosné Dr. Nagy Adrienn nagyot húzott, amikor gombatermesztésre adta a fejét. Az Év Agráremberének termékei már évtizedek óta megtalálhatóak a haza, és külföldi boltok polcain.

Sokan csak a pizza feltétjeként vagy a milánói makaróni egyik alapanyagaként találkoznak a gombával, holott felhasználása ennél jóval sokszínűbb. Nem meglepő, hogy megosztottságából fakadóan a hazánkban megtermelt gomba csupán 40%-át értékesítik itthon, a maradék 60-at pedig exportálják, jellemzően a környező országokba, Ausztriába, Szlovákiába és Szlovéniába, de Németország is a top négy felvásárló közé tartozik. A Magyar Gombatermesztők Egyesülete a HelloVidék kérdésére elárulta:

Az egész világon a csiperkegomba termesztése és fogyasztása a legelterjedtebb, így itthon és Európában is ezt a gombafélét fogyasztják leggyakrabban, ezen belül a fehér csiperkegombát. A barna csiperkegomba és a nyílt kalapú változata, a portobello is igen közkedvelt. Ezeket követi a laskagomba, amely főként Németországban nagyon népszerű. Az egzotikus gombák, mint shiitake, déli tőkegomba (pioppino), süngomba, ördögszekér laskagomba is egyre kedveltebb, emelkedik a fogyasztásuk.

Jelenleg a magyar gombafogyasztás 1-1,5 kilogramm fejenként éves szinten, amely Nyugat-Európában ennek a duplája, ami megfelel az ajánlott éves fogyasztásnak, mert a gomba kiváló D-vitamin forrás. Somosné Dr. Nagy Adrienn 2007-től irányítja édesapjával a családi vállalkozást, a bő tíz éve alapított Pilze-Nagy Kft.-t, amely laskagomba termesztésével és kereskedésével foglalkozik. Termékük bár már több évtizede megtalálható a külhoni és a magyar boltok polcain, ennek ellenére ismertsége a fogyasztók körében alacsony.

A laskagomba-termesztés egy kiegészítő ágazata a termesztett gombák európai piacának. A második világháborút követően Németország keleti vidékein főként a nagy élelmiszerhiány miatt egy erdész próbálkozott elsőként a laskagomba-termesztés bevonásával. Ez a ’60-as évek elején történt, és rögtön az évtized második felében csatlakoztak be a munkába magyar kutatók, így tulajdonképpen az intenzív laskagomba-termesztés technológia meghonosítása és elterjesztésének kezdeti lépései Magyarországhoz köthetőek. Sem Európában, sem Magyarországon nem volt meg korábban ez a kertészeti tevékenység, éppen ezért nem volt ideje annyira elterjedni, mint a csiperkegomba-termesztésnek, és így a fogyasztók is kevésbé ismerik

- részletezte a Pilze-Nagy Kft. ügyvezetője és egyben technológiai, fejlesztési igazgatója.