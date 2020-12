Változnak a szaloncukor trendek: mutatjuk a magyarok abszolút kedvencét

A karácsony elmaradhatatlan kelléke a szaloncukor, viszont az elmúlt években a szaloncukor trend is nagyon megváltozott: míg korábban az árakon volt nagyobb hangsúly, addig mostanra egyre fontosabbak az ízek, a csomagolás és az összetétel. Mi most a magyarok kedvenc íze? Mire számítanak idén a szaloncukorgyártók?

"Az előző válság (2007-2010) után az olcsó, lédig termék fogyott a legjobban, majd fokozatosan nőtt a kereslet a színes, zacskós, dobozos, díszcsomagolású termékek iránt is. Az árolló is egyre jobban nyílt, új márkák épültek (Stühmer, Vadász, stb.), de az olcsó, első áras szaloncukor is stabilan tartja magát a Milkával együtt. Ma már van vegán, paleo, up-date, minden mentes, krémmel töltött, retro, "kézműves", stb." - mondta el Lohn Miklós a Glória Szaloncukor képviseletében a HelloVidék kérdéseire.

A marcipán szaloncukor változatlanul egyeduralkodó - a legtöbben ezt keresik

- emelte ki a Szamos Marcipán Édesipari Termelő és Kiskereskedelmi Kft. operatív igazgatója Syrjännen-Barkóczy Eleonóra, aki azt is elmondta: ma már sokan a szaloncukor külső megjelenése alapján választanak piros vagy arany színű csomagolást, a többség azonban a minőséget tartja szem előtt.

Címlapkép: Getty Images