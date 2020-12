Változást hoz a költözés: piacon folytatja az ország egyik legismertebb séfje

A Fény Utcai Piacon nyit éttermet az ország egyik legismertebb séfje, Bíró Lajos szerint itt már nem hat idegennek a magas minőségű streetfood. Étterme továbbra is 80%-ban a rántott húsra fog épülni.

"A Széll Kálmán tér környéke közlekedés szempontjából is a főváros egyik legszerencsésebb lokációja. Ráadásul van itt egy olyan piac, ahol - ellentétben a többi budai piaccal - nem hat idegennek a magas minőségű streetfood. Felvágottakban, sajtokban, kávéban például már eddig is megvolt az a szint a piacon, amit mi is képviselünk az ételeinkkel" - indokolja a séf, hogy miért a Fény Utcai Piacot választotta az új Buja disznó helyszínéül.

Bíró szerint ez az étterem is 80%-ban a rántott húsra fog épülni, ahogy korábbi helyszínén, a Hold Utcai Piacon tette, de a Séf utcájának jellegzetességei is felfedezhetők lesznek majd. Így a rántott hús mellé bejön a kínálatba a rántott csirkecomb és rántott kacsa máj, de állandó étel lesz a pirított sertés máj és a sült kolbász is.

Minden hétre készülnek majd egy főzelékkel, amelyet keddtől csütörtökig lehet majd kipróbálni, hogy aztán péntekenként főszerepbe kerülhessen a klasszikus sólet. Az új étteremnyitásnak a vietnámi nemzeti étel, a pho leves rajongói is örülhetnek, mert a Buja disznóban biztosan lesz néhanapján a tiroli májgombóccal kombinált változat.