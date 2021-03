Válság ide vagy oda: Magyarországon tombol a cégalapítási láz

Február hónapban újra 3200 fölé emelkedett az újonnan bejegyzett vállalkozások száma, ami az elmúlt 6 év második legnagyobb cégalapítási értéke.

"Bár a körülményekhez képest viszonylag elfogadhatóan alakult a hazai gazdaság 2020 negyedik negyedéves teljesítménye - a GDP csupán 3,6 százalékkal maradt el előző év azonos időszakától -, a mostani cégalapítási számok inkább a próbálkozásokról tanúskodnak, mint a pozitív vállalkozói hangulatról" - mondja Pertics Richárd, az Opten céginformációs szolgáltató elemzője. 2021 februárjában 3270 cégalapítás került közzétételre, ami igen kiemelkedőnek tűnik mind a gazdaság állapotához, mind a korábbi évek tendenciájához mérten.

A februári cégalapítási érték 35 százalékkal haladja meg a cégbejegyzési szempontból igen erős 2020-as havi átlagot is. Az elmúlt évek rekordértéke ugyan 2020 decemberében volt, de attól alig marad el a mostani februári érték, és a decembert leszámítva utoljára 2014-ben láthattunk ilyen magas cégalapítási számokat.

Az ágazatokat közelebbről megvizsgálva az építőipar és a kereskedelem adja a cégalapítások jelentős részét, ugyanakkor sok az újonnan induló vállalkozás a "szakmai, tudományos, műszaki tevékenység"-en belül. Ez utóbbi területhez tartoznak többek között a tanácsadó vállalkozások, a könyvelő és könyvvizsgálók cégek, de a médiareklám egyes területei is. Általánosságban nem mondhatók ezek a területek a koronavírus okozta gazdasági átrendeződés nyerteseinek, ugyanakkor a kereskedelem egy része, illetve a szervezetek megújulását segítő tanácsadó vállalkozások egy része szerencsésebbnek mondhatja magát az átlagnál. Ezzel együtt a magas cégalapítási számok jelentős részben tekinthetők kényszervállalkozási hatásnak. Sok korábbi alkalmazott, illetve sok vállalkozó is új szerepvállalásra kényszerült a gazdasági visszaesés hatásaként.

A nagyobb ágazatokban értelemszerűen normál körülmények között is nagyobb lehet az újonnan bejegyzett vállalkozások száma, így minden esetben érdemes megnézni, hogy a szektor méretéhez képest hol sűrűsödnek a cégbejegyzések. A cégbejegyzési arányt nézve az építőipar vezet, de szorosan a nyomában van a pénzügyi szektor is. Az építőipar ilyen erős szereplése azért is érdekes, mert az ágazat termelése az országos összágazati átlagnál jóval nagyobbat csökkent, mégis minden szempontból itt a legnagyobb a frissen induló vállalkozások száma.

A cégtörlések száma kevésbé számít relevánsnak, mert továbbra is szüneteltetés alatt van a kényszertörlés intézménye, így a cégtörlések száma alacsonyan van az előző évek adataihoz képest. Ez azonban nem feltétlen jó hír a cégbázisra nézve. A sok hátrahagyott, de még hivatalosan működő vállalkozás nehezíti az tisztánlátást a vállalkozások számára, amikor partnereiket vizsgálják.

A megszüntetésre irányuló eljárásokat tekintve sajnos tovább emelkedett a felszámolások száma. 2021 februárjában 421 felszámolási eljárás került közzétételre, ami az elmúlt 6 hónap legmagasabb értéke. Az arány még nem számít kritikusnak, de az látszik belőle, hogy egyre kevesebben bírják az elhúzódó koronavírus járvány gazdasági hatásait, a kifizetetlen számlák egyre több vállalkozás életciklusának végét jelentik.

Pozitív meglepetésnek számít ugyanakkor a megszüntetésre irányuló eljárásokon belül a végelszámolási eljárások csökkenése. Végelszámolások tekintetében a január kimondottan erős volt, és a szezonális hatásokat nézve, általában februárban is sokan döntenek önszántukból vállalkozásuk megszűntetése mellett. A 2020-as magas végelszámolási értékek és a januári végelszámolási rekord után azonban februárban csupán 833 ilyen típusú megszüntetésre irányuló eljárás került közzétételre. Egy hónapnyi adatból természetesen még nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, de az alacsony végelszámolási érték ad némi bizakodásra okot.

Bár cégtörlésig szerencsére nem jut el minden végrehajtás alá kerülő vállalkozás, de továbbra is igen sok hazai vállalkozásnak vannak fizetési problémái. Február hónapban 3656 vállalkozás ellen indult végrehajtás, ami nem számít ugyan kiemelkedőnek, de abszolút értékben sajnos még mindig nagyon magas. A szektorokat tekintve arányaiban nagyon sok a végrehajtás az építőiparban, a vendéglátásban és a szállítással foglalkozó vállalkozások körében.

Különösen érdekes mi lesz a vállalkozásokkal, ha a járvány végeztével a termelési számok újra növekedésbe fordulnak, a rendkívüli intézkedések hatálya pedig lejár. Vélhetően mind a cégalapítások tekintetében, mind a különböző eljárások tekintetében még komoly hullámok várhatók majd 2021 során.

Az Opten - Cégfluktuációs Index (az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkéhez) februári értéke átlagosan 11 százalék körül mozgott. Megyei szinten nézve a vizsgált időszak alatt az Opten - CFI Vas, Veszprém és Baranya megyékben érte el a legjobb értékeket, míg a legmagasabb fluktuációt Komárom-Esztergom, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye produkálta.



