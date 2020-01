Vállalkozók figyelem: rengeteg támogás segíti a bővülést

Vállalkozóvá válni egyre egyszerűbb manapság, ha csak a formai oldalát nézzük, Ügyfélkapun keresztül már otthonról is elintézhetjük a hivatalos dolgokat. Az elektronikus közigazgatási ügyintézés lehetővé teszi, hogy pár kattintással egyéni vállalkozó lehessen szinte bárki. Több ezer kis- és középvállalkozás működik hazánkban: egy program segítségével a versenyképességüket és nemzetközi terjeszkedésüket próbálják javítani. Az Országos Vállalkozói Mentorprogram minden megyében elérhető, országos lefedettségű lehetőség.

A vállalkozóknak szóló programban szakmai mentoráláson túl a legnagyobb feladat a cégvezetők szemléletformálása. Talán kevesen tudják, de a kezdő vállalkozásokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is mentorálja, ha az érintettek igényelik a segítséget.

Már a kezdetekkor jól át kell gondolni, hogy az adott vállalkozás mivel is szeretni foglalkozni, pénzügyi terveket készíteni, találni valamilyen piaci rést, hogy milyen terméket kínáljon a leendő ügyfelei számára. A kezdeti években - főleg, ha semmilyen segítséget nem kaptak korábban - az új vállalkozók nehezebben indíthatják be üzletüket, de akár évekkel is később is akadozhat a sikeresség.

Ezen próbál segíteni a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az Innováció és Technológiai Minisztérium, valamin a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány közös programja. Az Országos Vállalkozói Mentorprogram egyedülálló lehetőséget biztosít a jelentkezők számára. A program a hazai mikro-, kis- és közepes vállalatoknak szól, céljuk, hogy minél nagyobb - elsősorban - gazdasági növekedést érjenek el az említett résztvevők.

A program mögött álló filozófia az nagyon egyszerű. Ma Magyarországon minden száz vállalkozásból 99 a mikro, kis és középvállalkozás kategóriájába tartozik és egyértelmű számok mutatják, hogy a nyugat-európai, hasonló kaliberű cégekkel összevetve alacsonyabb hatékonysággal működnek ezek a cégek. Ez azt jelenti, hogy a magyar gazdaságnak a legnagyobb növekedési potenciálját jelentik.

- közölte Mónus Levente, a vállalkozói program Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei koordinátora a Hellovidék kérdésére.

Címlapkép: Getty Images